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Маршрутка зіткнулась із вантажівкою на Львівщині: 7 людей постраждали. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Події

10 грудня, на Львівщині, відбулось зіткнення маршрутного автобуса "Mercedes" із вантажним автомобілем "Volvo", в рузультаті чого постраждали 7 осіб.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДСНС.

"10 грудня о 21:54 до Служби порятунку "101" надійшло повідомлення про те, що поблизу с. Верчани Стрийського району відбулось зіткнення автобуса "Mercedes" з вантажним автомобілем "Volvo"", - йдеться у повідомленні.

На момент зіткнення в автобусі перебувало 20 людей.

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До місця події виїхали рятувальники 8-ої державної пожежно-рятувальної частини м. Стрий та 9-ої державної пожежно-рятувальної частини м. Моршин.

За даними ДСНС, внаслідок ДТП травмовано 7 осіб з автобуса, водія автобуса затиснуло деформованими конструкціями. Рятувальники за допомогою гідравлічного спорядження деблокували потерпілого водія автобуса та передали медикам.

Маршрутка зіткнулась із вантажівкою на Львівщині: 7 людей постраждали 01
Маршрутка зіткнулась із вантажівкою на Львівщині: 7 людей постраждали 02

Після огляду медиками трьох потерпілих з травмами різного ступеня важкості госпіталізували в Стрийську центральну районну лікарню.

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Обставини та причини події встановлюються.
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90%-вина государства. Отвратительное качество дорог,коррупция в органах контроля дорожного движения,коррупция в органах власти,коррупция ...,коррупция ..., коррупция.
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11.12.2021 13:28 Відповісти
Тоже с грузового переделана?
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11.12.2021 13:30 Відповісти
Да. С троллейбуса.
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11.12.2021 13:47 Відповісти
фура это всегда опасно. даже если она едет за бетонным забором. менталитет у водителей фур,как у барана!
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11.12.2021 13:53 Відповісти
В Днепре грузовик завалил теплотрассу и протаранил киоск, угол дома, поломал балкон и сбил кондиционер....и уехал дальше.

https://t.me/informator_video/514

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11.12.2021 13:59 Відповісти
На междугородних перевозках должны быть запрещены автобусы с вместимостью меньше 40 чел. Автобусы должны выглядеть как Блю берд - с капотом метра 1,5, большими колесами, задним свесом, усиленными бортами. Сейчас уже не те скорости, что в 80-е годы. Машин полно, много фур, дороги узкие. Риск для людей, напханых в Спринтеры очень велик. Если американцы не подарят б/у Блю берды, то можно делать автобусы на базе Краза, по типу автобусов для вахтовиков, только сделать пол пониже, чтобы пенсионеры могли залезть. Только так можно снизить смертность среди пассажиров автобусов.
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11.12.2021 14:03 Відповісти
Всех водил грузовиков нужно расстрелять.
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11.12.2021 18:14 Відповісти
Шановні,в ношому гандурасі всігда винять водіїв автобусів,а то що ці дибіли на фурах подрізають по дорозі і нима куди діватися,і змушений водій котрий за кермом автобуса за щитані сикунди відригува і уникнути від ДТП, а той що управляе фурою и порушуе ПДД, поїхав собі дальше, і наша держава с дибільними керівниками звинувачуе саме водіїв автобусів.
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11.12.2021 14:08 Відповісти
 
 