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Представники Міністерства у справах ветеранів відвідали одну з баз "Правого сектору" на Донеччині: обговорили питання співпраці. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Політика України

Представники Міністерства у справах ветеранів на чолі з Юлією Лапутіною відвідали одну з баз ДУК ПС у Донецькій області та обговорили перспективні шляхи для подальшої співпраці.

Про це Командир ДУК ПС Андрій Стемпіцький повідомив на своїй сторінці у соцмережі "Фейсбук", інформує Цензор.НЕТ.

"Представники Міністерства у справах ветеранів на чолі з Юлією Лапутіною завітали на одну з баз ДУК ПС у Донецькій області. Обговорили ряд питань із взаємодії, намітили перспективні шляхи для подальшої співпраці. Вдячні за турботу та увагу міністру у справах ветеранів Юлії Лапутіній", - написав Стемпіцький.

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Представники Міністерства у справах ветеранів відвідали одну з баз Правого сектору на Донеччині: обговорили питання співпраці 01
Представники Міністерства у справах ветеранів відвідали одну з баз Правого сектору на Донеччині: обговорили питання співпраці 02

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Представники Міністерства у справах ветеранів відвідали одну з баз Правого сектору на Донеччині: обговорили питання співпраці 03
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важлива новина, обговорим! га?
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11.12.2021 18:54 Відповісти
А Кива где?
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11.12.2021 19:56 Відповісти
Подивіться, що в Києві робиться !
Чогось ці хлопи німі як риби. Раніше то вони не мовчали.
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11.12.2021 19:28 Відповісти
вот тот "боец" из пс, которому награду буба вручал хорошо встрял, с дерьмаком ничего не жмёт рядом сидеть

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11.12.2021 19:55 Відповісти
Этот хлопец все почти 8 лет войны с фронта не вылазит. Общеизвестный факт. А где воевали вы, чтобы критиковать воюющих/воевавших?
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11.12.2021 23:36 Відповісти
в АТО.
А ещё общеизвестный факт, что он отстрелял 700+ выстрелов из ПТУР. Наверно по всей зоне бегал собирал. О результатах отстрела не сообщал (наверно в угоду дерьмаку уничтожал бк).
А ещё общеизвестный факт, что он не знает как выглядит флаг Украины.
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12.12.2021 17:27 Відповісти
1 выстрел ПТУР " Фагот" ~90тыс.грн.
700 * 90 000 = 63 млн.грн. было уничтожено этим другом дерьмака.
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12.12.2021 17:31 Відповісти
в АТО понятие растяжимое.

Можно быть на передке, а можно где-нибудь под Изюмом на блоке стоять.

с "ДаВинчи" пересекался в декабре 14 - марте 15. Тогда он произвёл впечатление щегла-понтореза. Но все эти годы он на войне, в отличие от подавляющего большинства мужского населения страны. За что ему искреннее уважение.

Да, по крайней мере два ПТУРа 9М113 поразили цель. Это то, что видел своими глазами в Песках. За остальные не скажу, потому что не знаю.
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12.12.2021 18:07 Відповісти
сейчас зрады никакой нет, нужно "просто прикратить стрилять"

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11.12.2021 19:56 Відповісти
У Кварталі-95 паніка ...
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11.12.2021 19:36 Відповісти
а чого бюсты смотрят в камеру?
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11.12.2021 20:58 Відповісти
 
 