Представники Міністерства у справах ветеранів відвідали одну з баз "Правого сектору" на Донеччині: обговорили питання співпраці. ФОТО

Представники Міністерства у справах ветеранів на чолі з Юлією Лапутіною відвідали одну з баз ДУК ПС у Донецькій області та обговорили перспективні шляхи для подальшої співпраці.

Про це Командир ДУК ПС Андрій Стемпіцький повідомив на своїй сторінці у соцмережі "Фейсбук", інформує Цензор.НЕТ.

"Представники Міністерства у справах ветеранів на чолі з Юлією Лапутіною завітали на одну з баз ДУК ПС у Донецькій області. Обговорили ряд питань із взаємодії, намітили перспективні шляхи для подальшої співпраці. Вдячні за турботу та увагу міністру у справах ветеранів Юлії Лапутіній", - написав Стемпіцький.

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