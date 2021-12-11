Представники Міністерства у справах ветеранів відвідали одну з баз "Правого сектору" на Донеччині: обговорили питання співпраці. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Політика України
Представники Міністерства у справах ветеранів на чолі з Юлією Лапутіною відвідали одну з баз ДУК ПС у Донецькій області та обговорили перспективні шляхи для подальшої співпраці.
Про це Командир ДУК ПС Андрій Стемпіцький повідомив на своїй сторінці у соцмережі "Фейсбук", інформує Цензор.НЕТ.
"Представники Міністерства у справах ветеранів на чолі з Юлією Лапутіною завітали на одну з баз ДУК ПС у Донецькій області. Обговорили ряд питань із взаємодії, намітили перспективні шляхи для подальшої співпраці. Вдячні за турботу та увагу міністру у справах ветеранів Юлії Лапутіній", - написав Стемпіцький.
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Чогось ці хлопи німі як риби. Раніше то вони не мовчали.
А ещё общеизвестный факт, что он отстрелял 700+ выстрелов из ПТУР. Наверно по всей зоне бегал собирал. О результатах отстрела не сообщал (наверно в угоду дерьмаку уничтожал бк).
А ещё общеизвестный факт, что он не знает как выглядит флаг Украины.
700 * 90 000 = 63 млн.грн. было уничтожено этим другом дерьмака.
Можно быть на передке, а можно где-нибудь под Изюмом на блоке стоять.
с "ДаВинчи" пересекался в декабре 14 - марте 15. Тогда он произвёл впечатление щегла-понтореза. Но все эти годы он на войне, в отличие от подавляющего большинства мужского населения страны. За что ему искреннее уважение.
Да, по крайней мере два ПТУРа 9М113 поразили цель. Это то, что видел своими глазами в Песках. За остальные не скажу, потому что не знаю.