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Дві людини померли в результаті ДТП на Дніпропетровщині, - ДСНС. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Події

На автошляху М-30 Київ-Луганськ-Ізварине поблизу села Карабинівка на Дніпропетровщині вантажний автомобіль DAF зіткнувся із легковиком ВАЗ 2101.

Таке повідомлення надійшло вранці 11 грудня до Служби порятунку "101", інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу регіонального управління ДСНС.

"До прибуття надзвичайників на місця події, постраждалих витягнуто свідками ДТП з понівеченого легкового автомобіля та передано працівникам екстреної медичної допомоги. На жаль під час слідування карети швидкої до лікарні, двоє постраждалих померли. Бійці ДСНС відімкнули акумулятори автомобілів від живлення, аби уникнути загоряння та змили паливно-мастильні матеріали", - йдеться у повідомленні.

Дві людини померли в результаті ДТП на Дніпропетровщині, - ДСНС 01

Читайте на "Цензор.НЕТ": Двоє постраждалих у ДТП з участю мікроавтобуса та легковика на Тернопільщині померли в лікарні, - ДСНС

Дві людини померли в результаті ДТП на Дніпропетровщині, - ДСНС 02
Дві людини померли в результаті ДТП на Дніпропетровщині, - ДСНС 03

Автор: Анна Судак
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і знов фура..
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11.12.2021 19:39 Відповісти
І знов ваз. Как та сраная корейка грузовик перевернула
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11.12.2021 20:19 Відповісти
https://t.me/dnepr_operative/6419
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11.12.2021 20:28 Відповісти
замітив що в совкових автомобілях майже немає шансу вижити.
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11.12.2021 21:11 Відповісти
Фура сзади догнала? Хотя удар боковой по касательной... Не видно правой стороны дороги...
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11.12.2021 22:24 Відповісти
Бачив насліки на власні очі. Фура з "копійкою" у кюветі з правої сторони дороги були передком на зустріч потоку. На тій ділянці дороги зустрічні смуги перекриті ремонтниками, по двом смугам реверсивний рух. Таке враження, що копійка вилитіла з прилягаючої дороги, та знесла фуру з дороги, або фура йшла на обгін "копійки" і трапилось бокове зіткнення.
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12.12.2021 08:06 Відповісти
Вот и я к такому же выводу пришел, глядя на фото...
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12.12.2021 18:55 Відповісти
Надо просто перестать продавать лекговые автомобили жителям городов и мегаполисов.
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11.12.2021 23:05 Відповісти
 
 