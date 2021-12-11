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Ангели-хранителі Гогілашвілі - його дружина Левченко і Зеленський, - журналіст Руденко. ФОТОфакт
Фото Цензор.НЕТ Політика України
Заступник глави Міністерства внутрішніх справ Олександр Гогілашвілі фотографувався із президентом Володимиром Зеленським.
Світлину опублікував у фейсбуці журналіст Сергій Руденко, інформує Цензор.НЕТ.
"Ангели-хранителі Олександра Гогілашвілі - його дружина Марія Левченко і Володимир Зеленський.
Скажіть, ну, хто його може відправити у відставку?
Він же, як кажуть, кум - королю і сват - міністру", - зауважив Руденко.
Нагадаємо, заступник міністра внутрішніх справ Олександр Гогілашвілі влаштував "розборки" з поліцейськими на блокпосту в Краматорську.
Після цього глава МВС Денис Монастирський заявив, що ініціюватиме дисциплінарне провадження щодо дій Гогілашвілі. На цей час Гогілашвілі також буде відсторонено від посади.
Топ коментарі
+68 Имярек
показати весь коментар11.12.2021 23:05
+64 Eugene Homenko
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+52 Алекс Ков
показати весь коментар11.12.2021 23:06
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Будь ласка, зачекайте...
Примечательно, что новый паспорт в 2012 году был получен Гогилашвили взамен на старый. Причиной замены указана "непригодность к использованию" старого документа. Сохранился скрин формы на замену документа для Гогилашвили по поводу порчи документа.
Спасибо вам, 73%, сначала комуняка кравчук, потом бандит янык, теперь это зеленое совкоголовое чмо со своими чиновниками- рыгами и сепарами
Для понимающих совет:
Вечером после чистки оружия сделать один контрольный выстрел. Предупредительный. А завтра уже можешь не заморачиваться и не тратить патроны в воздух.
Узнав, что не успевает прихватизировать госдачу (уволили с должности), теща вырезала там газоны, срезала занавески и сукно на бильярдном столе.
На этой самой даче снимали новогоднюю серию фильма "Пес".
А евреев при ЗЕленском стало не то что больше, они позалазили во все щели
Отныне западло:
- пользоваться горшком после Зеленского
- пить зеленый чифир
- курить зеленую приму с ментолом
- мазать раны на коленке зеленкой
У нас в стране тысячи две украинцев выполняют указания и приказы одного еврея. А уж про армянина Авакова я молчу. КАк и про нонешнего Верховного правителя Киевского...
Хватит гнуться! Як калина при дорозі!
А ведь по Уставу караульному и боевому военнослужащий мог применить оружие, после неподчинения. ****ь, ну хотя бы коленку прострелил бы этому небожителю... Потом бы праздничным днем сделали - День Хранителей всех блокпостов!