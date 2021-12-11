Ангели-хранителі Гогілашвілі - його дружина Левченко і Зеленський, - журналіст Руденко. ФОТОфакт

Заступник глави Міністерства внутрішніх справ Олександр Гогілашвілі фотографувався із президентом Володимиром Зеленським.

Світлину опублікував у фейсбуці журналіст Сергій Руденко, інформує Цензор.НЕТ.

"Ангели-хранителі Олександра Гогілашвілі - його дружина Марія Левченко і Володимир Зеленський.

Скажіть, ну, хто його може відправити у відставку?

Він же, як кажуть, кум - королю і сват - міністру", - зауважив Руденко.

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Нагадаємо, заступник міністра внутрішніх справ Олександр Гогілашвілі влаштував "розборки" з поліцейськими на блокпосту в Краматорську.

Після цього глава МВС Денис Монастирський заявив, що ініціюватиме дисциплінарне провадження щодо дій Гогілашвілі. На цей час Гогілашвілі також буде відсторонено від посади.

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