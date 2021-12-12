У 2020 році, через пів року після призначення заступником міністра, Зеленський нагородив Гогілашвілі орденом "За заслуги". ДОКУМЕНТ

У жовтні 2020 року президент України Володимир Зеленський нагородив заступника міністра внутрішніх справ Олександра Гогілашвілі орденом "За заслуги" III ступеня.

На це звернула увагу в фейсбуці нардеп "Європейської солідарності" Ірина Геращенко, інформує Цензор.НЕТ.

Зазначимо, що згідно з розпорядженням Кабміну № 238-р, Гогілашвілі було призначено заступником міністра внутрішніх справ України 11 березня 2020 року. А вже через пів року президент вручив йому державну нагороду.

Нагадаємо, заступник міністра внутрішніх справ Олександр Гогілашвілі влаштував "розборки" з поліцейськими на блокпосту в Краматорську.

Після цього глава МВС Денис Монастирський заявив, що ініціюватиме дисциплінарне провадження щодо дій Гогілашвілі. На цей час його також буде відсторонено від посади.

Гогілашвілі вибачився за "надмірну емоційність" під час нападу на поліцейського та нецензурну лексику.