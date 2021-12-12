"Свободу політв'язням", - акція на підтримку бранців Кремля відбулася у центрі Києва. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

12 грудня, о 12:00 в Києві на Майдані Незалежності відбулася акція солідарності "Свободу політв’язням" до Міжнародного Дня захисту прав людини.

Про це повідомляє кореспонднент Цензор.НЕТ. з місця подій.

Організатори акції запросили всіх небайдужих громадян, яким небайдужа доля наших співвітчизнків, яких утримує російський окупаційний режим.

В акції взяли участь представники правозахисних організацій, Платформи політв’язнів, незалежних громадських об’єднань переселенців, родин політв’язнів, Меджлісу кримськотатарського народу, переселенці з Криму та Донбасу, представники Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій та інших органів державної влади.

Під час заходу було проведено перфоманс "Кайданам не забрати мою волю" за участі колишніх бранців Кремля.

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Фото, відео - Олег Богачук