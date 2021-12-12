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"Свободу політв'язням", - акція на підтримку бранців Кремля відбулася у центрі Києва. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Політика України Суспільство

12 грудня, о 12:00 в Києві на Майдані Незалежності відбулася акція солідарності "Свободу політв’язням" до Міжнародного Дня захисту прав людини.

Про це повідомляє кореспонднент Цензор.НЕТ. з місця подій. 

Організатори акції запросили всіх небайдужих громадян, яким небайдужа доля наших співвітчизнків, яких утримує російський окупаційний режим. 

В акції взяли участь представники правозахисних організацій, Платформи політв’язнів, незалежних громадських об’єднань переселенців, родин політв’язнів, Меджлісу кримськотатарського народу, переселенці з Криму та Донбасу, представники Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій та інших органів державної влади.

Під час заходу було проведено перфоманс "Кайданам не забрати мою волю" за участі колишніх бранців Кремля.

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Свободу політвязням, - акція на підтримку бранців Кремля відбулася у центрі Києва 01
Свободу політвязням, - акція на підтримку бранців Кремля відбулася у центрі Києва 02
Свободу політвязням, - акція на підтримку бранців Кремля відбулася у центрі Києва 03
Свободу політвязням, - акція на підтримку бранців Кремля відбулася у центрі Києва 04
Свободу політвязням, - акція на підтримку бранців Кремля відбулася у центрі Києва 05
Свободу політвязням, - акція на підтримку бранців Кремля відбулася у центрі Києва 06
Свободу політвязням, - акція на підтримку бранців Кремля відбулася у центрі Києва 07
Свободу політвязням, - акція на підтримку бранців Кремля відбулася у центрі Києва 08
Свободу політвязням, - акція на підтримку бранців Кремля відбулася у центрі Києва 09
Свободу політвязням, - акція на підтримку бранців Кремля відбулася у центрі Києва 10
Свободу політвязням, - акція на підтримку бранців Кремля відбулася у центрі Києва 11

Фото, відео - Олег Богачук  
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***** ця акція до самісінької сраки(ДСС).
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12.12.2021 13:34 Відповісти
А против закона 4142 разве нет акции?
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12.12.2021 13:38 Відповісти
Внутри Кремля москвичи сегодня опять слышали одиночные автоматные очереди и разрыв двух гранат, с Кремля выехало два двойника кремлёвского Фюрера
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12.12.2021 13:58 Відповісти
Нет, гранат было три. А один из двойников ехал с Раисой Максимовной.
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12.12.2021 14:14 Відповісти
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12.12.2021 14:16 Відповісти
В Україні достатньо і своїх політв`язнів - Антоненко, Дугарь, Кузьменко, та багато інших! Хто захистить їхні права ? Чому Денисова і відповідні комітети не захищають права своїх громадян?
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12.12.2021 14:13 Відповісти
Права чувака на РАБссии...,смешная фраза...,я когда нарыл что в ГУЛАГе Сралина сидили академики ,авиаконструкторы,доктора околовсяческих наук и прочий умный люд на 1/6 части суши...,то это уже даже не деградация и полный дебилизм... Шарико-Швондеров...
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12.12.2021 14:13 Відповісти
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12.12.2021 14:18 Відповісти
 
 