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"Скажи ні СOVІD фашизму", - акція антивакцинаторів відбулася у центрі Києва. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж
У центрі Києва кілька сотень людей вийшли на акцію протесту проти обов'язкової вакцинації.
Учасники акції не дотримувалися дистанції та не використовували засоби індивідуального захисту, інформує Цензор.НЕТ, з посиланням на Укрінформ.
Колона мітингувальників пройшла через Хрещатик до пам'ятника Тарасу Шевченку. Учасники акції виступають проти законопроєкту №4142 "Про систему громадського здоров'я" та вакцинації проти коронавірусу. Крім того, вони вимагають свободу "антивакцинатору" Остапу Стахіву, проти якого відкрита кримінальна справа за підозрою у спробі повалення конституційного ладу.
ФОТО - Укрінформ, РБК-Україна
Топ коментарі
+35 Scorchua
показати весь коментар12.12.2021 15:01
+29 Amber
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+25 Максим Дрозд eda05b29
показати весь коментар12.12.2021 15:15
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Будь ласка, зачекайте...
Вот дебилы в США выступают против вакцинации от оспы в 1919 году. Можно увидеть плакаты про то, что вакцинацию придумали ненавистные
рептилоиды и Билл Гейтснемцы.
1919 год. ПМВ.
Собственно, это вас очень роднит и сближает.
С этого стада скота надо брать расписки, если оно заболеет то лечится дома за свой счет травками!
Ублюдки!
тут один скот)) вот его ник)) а то люди вышли против обязательной не эффективной вакцины (шмурдяка) которую укололи по 3 раза и смертность не падает. Сравните статистику где 90% вакцинированных (Израиль, Италия, США , рф ) и страны где вакцинация минимальна. Где минимальная вакцинация смертность 0,06-0,6 % где максимальная 2.2-2,7% где эффективность?) Статистика на сайте ВОЗ.
Вирусы при чихе и кашле вылетают не поодиночке, а в частицах мокроты, которые и задерживаются маской...
ХОТЬ БЫ СТИЛИСТИКУ СМЕНИЛИ, А ТО ВЕЗДЕ ПЛАКАТЫ ПО ФОРМАТУ ОДНИ И ТЕ ЖЕ, ЧТО В ПРИБАЛТИКЕ, ЧТО В ДРУГИХ СТРАНАХ, УТВЕРЖДЕНЫ ЛИЧНО пуйлом.
ХОТЬ БЫ СТИЛИСТИКУ СМЕНИЛИ, А ТО ВЕЗДЕ ПЛАКАТЫ ПО ФОРМАТУ ОДНИ И ТЕ ЖЕ, ЧТО В ПРИБАЛТИКЕ, ЧТО В ДРУГИХ СТРАНАХ, УТВЕРЖДЕНЫ ЛИЧНО пуйлом.
https://index.minfin.com.ua/reference/coronavirus/vaccination/afghanistan/
https://index.minfin.com.ua/reference/coronavirus/vaccination/germany/
ось тобі ссилки на дві країни , знайди відмінності
Далеко зайшла ця опера з Вакцинацієй, того дивись скоро невакцинованих у
канцтабори почнуть запроторювати
адмінбудівель Київа кольорами гомосексалістів
Але влада чомусь боїться більше тіх хто не віре у Вакцинацію ніж содомитів.
Зе влада за гомосексуалістів і проти людей які відмовляються вакцинуватись ))