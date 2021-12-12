"Ми всі рівні", - на Майдані відбулась акція в підтримку прав людей з інвалідністю. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Суспільство
Акція в підтримку прав людей з інвалідністю відбулася ввечері 12 грудня на київському Майдані.
Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.
Ініціатори події - правозахисна організація людей з інвалідністю Fight For Right. відзначає, що акція - це спільний внесок на захист прав людини.
Учасники акції вийшли з такими вимогами:
- Нічого для нас без нас!". Ми – люди з інвалідністю – відстоюємо право брати участь у прийнятті всіх рішень, а не дозволяти робити це за нас.
- Ми оголосимо вимоги щодо дотримання прав людей з інвалідністю, які сформулювала спільнота (правозахисна адженда).
- Ми проведемо першу в історії України правозахисну акцію видимості людей з інвалідністю Lights for Rights та розпочнемо свою історію. І разом з вами дамо старт тим змінам, які давно актуальні і яких вимагаємо.
Фото, відео - Олег Богачук
Будь ласка, зачекайте...
Якраз вони праві, що вийшли на мітинг. Не те що лгбт...
Хіба ні?
Це ж традиція совкових часів- робити вигляд, що таких людей не існує.
ПОЧЕМУ ИНВАЛИДЫ 2 И 3 ГРУПП ИНВАЛИДНОСТИ ПЛАТЯТ НАЛОГИ С ПЕНСИЙ ИЛИ ПОСОБИЙ????? власть об этом знает--- но ничего не делает Денисенко хрен поклала и все остальные Минсобес и прочие поясню размер пенсий или пособий расчитывают по размеру пенсий или пособий по возрасту старости И это 100%-- но платят инвалидам 2 группы не 100% а 90% удерживая с меня размер пенсии- которая дается второму инвалиду так мы инвалиды соответственно субсидируем друг- друга... а инвалиды 3 группы платят налог оброк 50% т.е. им платят от пенсии по возрасту-- пенсию -пособие по инвалидности 50%... мне 2 группа платят 90% забирая каждый месяц у меня 10% оброка....
ЛБГТ - це вже діагноз, це вже інвалідність. Але я б їм рівних прав не надавав би.
P.S. Точнее первый год около 2600,- (процент от зарплаты не помню) а потом уже около1000,- (с учетом оплату квартири и расходов на отопление).
На торговых центрах идиотские крутящиеся двери -
как раз коляской заезжать.
https://eadaily.com/ru/news/2019/12/20/v-ssha-dali-16-let-tyurmy-za-sozhzhenie-flaga-lgbt-visyashchego-nad-cerkovyu
"Ілі ето другоє"?