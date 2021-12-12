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"Ми всі рівні", - на Майдані відбулась акція в підтримку прав людей з інвалідністю. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Суспільство

Акція в підтримку прав людей з інвалідністю відбулася ввечері 12 грудня на київському Майдані.

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.

Ініціатори події - правозахисна організація людей з інвалідністю Fight For Right. відзначає, що акція - це спільний внесок на захист прав людини.

Учасники акції вийшли з такими вимогами: 

- Нічого для нас без нас!". Ми – люди з інвалідністю – відстоюємо право брати участь у прийнятті всіх рішень, а не дозволяти робити це за нас.

- Ми оголосимо вимоги щодо дотримання прав людей з інвалідністю, які сформулювала спільнота (правозахисна адженда).

- Ми проведемо першу в історії України правозахисну акцію видимості людей з інвалідністю Lights for Rights та розпочнемо свою історію. І разом з вами дамо старт тим змінам, які давно актуальні і яких вимагаємо.

Ми всі рівні, - на Майдані відбулась акція в підтримку прав людей з інвалідністю 01
Ми всі рівні, - на Майдані відбулась акція в підтримку прав людей з інвалідністю 02
Ми всі рівні, - на Майдані відбулась акція в підтримку прав людей з інвалідністю 03
Ми всі рівні, - на Майдані відбулась акція в підтримку прав людей з інвалідністю 04
Ми всі рівні, - на Майдані відбулась акція в підтримку прав людей з інвалідністю 05
Ми всі рівні, - на Майдані відбулась акція в підтримку прав людей з інвалідністю 06
Ми всі рівні, - на Майдані відбулась акція в підтримку прав людей з інвалідністю 07
Ми всі рівні, - на Майдані відбулась акція в підтримку прав людей з інвалідністю 08
Ми всі рівні, - на Майдані відбулась акція в підтримку прав людей з інвалідністю 09
Ми всі рівні, - на Майдані відбулась акція в підтримку прав людей з інвалідністю 10
Ми всі рівні, - на Майдані відбулась акція в підтримку прав людей з інвалідністю 11
Ми всі рівні, - на Майдані відбулась акція в підтримку прав людей з інвалідністю 12
Ми всі рівні, - на Майдані відбулась акція в підтримку прав людей з інвалідністю 13
Ми всі рівні, - на Майдані відбулась акція в підтримку прав людей з інвалідністю 14
Ми всі рівні, - на Майдані відбулась акція в підтримку прав людей з інвалідністю 15

Фото, відео - Олег Богачук 
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Топ коментарі
+8
От що не кажіть, а держава не спромоглась надати рівні можливості людям з інвалідністю.
Якраз вони праві, що вийшли на мітинг. Не те що лгбт...
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12.12.2021 17:40
+6
100% Здвиг по фазі !!!)))
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12.12.2021 18:16
+4
Чому ви виключаєте, що лгбт не мають інвалідності?
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12.12.2021 18:12
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От що не кажіть, а держава не спромоглась надати рівні можливості людям з інвалідністю.
Якраз вони праві, що вийшли на мітинг. Не те що лгбт...
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12.12.2021 17:40 Відповісти
Чому ви виключаєте, що лгбт не мають інвалідності?
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12.12.2021 18:12 Відповісти
100% Здвиг по фазі !!!)))
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12.12.2021 18:16 Відповісти
Наразі мова про певні права і можливості.
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12.12.2021 18:17 Відповісти
Ну то й вони вимагають прав.
Хіба ні?
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12.12.2021 18:28 Відповісти
Вони мають все. Такі ж права як і я.
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12.12.2021 18:31 Відповісти
Це правда. Ви теж не можете одружитися із жінкою.
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12.12.2021 19:09 Відповісти
Так до цього довели чоловіки. Одружуватись не хочуть, то жінки хоч самі попаруються
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12.12.2021 19:27 Відповісти
Чому ж це , одра не хочуть...
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12.12.2021 22:08 Відповісти
Кому знати, як не вам
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12.12.2021 22:12 Відповісти
Але формально права людей з інвалідністю не є обмеженими і вони теж мають ті самі права, що і ви. Поза тим, вони наголошують на виокремлені певних прав, таким чином, щоби прямо захистити від посягань на їх права. От, наприклад, дядько нижче твердить, що він потребує податкових пільг. Чи це такі самі права, що у вас?
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12.12.2021 19:15 Відповісти
Не те що права обмежені, радше не забезпечені. Адже не кожна людина з інвалідністю може вільно та безпечно пересуватись містом, країною, заробляти на життя.
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12.12.2021 19:28 Відповісти
Безпечно зараз і звичайна людина не може пересуватись. Он у вас що малолітні двбби накоїли...
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12.12.2021 19:44 Відповісти
Не порівнюйте. В будинках такі ліфти і сходи, що візочник не зможе самостійно виїхати
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12.12.2021 19:46 Відповісти
Я не маю нічого проти людей з інвалідністю. Але тут інший вимір. Візки мають відповідати інфраструктурі, яка існує. Бо за її перевлаштування для окремої категорії платять усі платники податків. Натомість, зараз в нас інший пріорітет. А ще зелене крадівництво підсилює хронічну неспроможність українського бюджету.
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12.12.2021 20:10 Відповісти
А якщо інфраструктура не передбачала нічого для людей з інвалідністю ?
Це ж традиція совкових часів- робити вигляд, що таких людей не існує.
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12.12.2021 20:14 Відповісти
А якщо військо мало дірки в чоботях? Хіба я казав, що не треба нічого робити? Поступово, під час планових ремонтів. Але я казав, що створення спецальних засобів (навіть пощук серед існуючих) , які вписуються в інфраструктуру міг би задовольнити частину потреб.
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12.12.2021 22:13 Відповісти
А як вам громадський транспорт ? Хіба він доступний людям з обмеженнями?
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12.12.2021 22:16 Відповісти
В Києві - трапляється. Але замало
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12.12.2021 22:33 Відповісти
Я ИНВАЛИД С РОЖДЕНИЯ ИДЕОЛОГИЧЕСКОЙ ВОЙНЫ ПО ПРИЗНАКУ НАЦИОНАЛЬНОЙ НЕНАВИСТИ КО МНЕ ДОКТОРОВ И МЕДИКОВ РОДДОМА В МОМЕНТ РОЖДЕНИЯ ОНИ МЕНЯ ОТПРАВИЛОИ К БОГУ... ТАКОЕ НЕ МОЖЕТ БЫТЬ СЛУЧАЕМ-- ЗАРАЖЕНИЕ КРОВИ У МЛАДЕНЦА В 11 СУТОК и 41 градус ТЕМПЕРАТУРА тела...и НЕ РАБОТАЮЩИЕ ЛЕГКИЕ- ПОДЕРЖАЛИ В НОЯБРЕ МОРОЗНОМ И ДАЛЕКОМ 1963 ГОДА..на подокойнике... ОКНА ДАЖЕ НЕ ЗАКЛЕЕНЫ В РОДДОМЕ БЫЛИ.... И ВСЕ ЛЕГКИЕ НЕ ДЫШАТ ...стафилококк И ЗАРАЖЕНИЕ И СПРАВКА ВЫПИСАН ДОМОЙ ЗДОРОВЫМ!!!! а ТО ЧТО МЛАДЕНЕЦ ЧЕРЕЗ 3 ЧАСА ОКАЖЕТСЯ В РЕАНИМАЦИИ И ВРАЧИ ИНЫХ НАЦИОНАЛЬНОСТЕЙ НАЧНУТ БОРОТЬСЯ ЗА ЕГО ЖИТИЕ- 3 МЕСЯЦА ОН ВЫЖИВЕТ И ОСТАНЕТСЯ КАЛЕКОЙ ЭТО ТАК МЕЛОЧИ - я вырос- без отца, сам получил высшее образование, сам заработал с 15 лет себе на пенсию.. женился, двое детей родил ,но в 2012 году ГОСУДАРСТВО МЕНЯ ЛИШАЕТ ПРАВА НА ТРУД убирая с профессии адвоката как неудобного- годы правления Урки и Портнова начало расцвета криминальной власти в стране... меня Иное волнует
ПОЧЕМУ ИНВАЛИДЫ 2 И 3 ГРУПП ИНВАЛИДНОСТИ ПЛАТЯТ НАЛОГИ С ПЕНСИЙ ИЛИ ПОСОБИЙ????? власть об этом знает--- но ничего не делает Денисенко хрен поклала и все остальные Минсобес и прочие поясню размер пенсий или пособий расчитывают по размеру пенсий или пособий по возрасту старости И это 100%-- но платят инвалидам 2 группы не 100% а 90% удерживая с меня размер пенсии- которая дается второму инвалиду так мы инвалиды соответственно субсидируем друг- друга... а инвалиды 3 группы платят налог оброк 50% т.е. им платят от пенсии по возрасту-- пенсию -пособие по инвалидности 50%... мне 2 группа платят 90% забирая каждый месяц у меня 10% оброка....
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12.12.2021 18:24 Відповісти
Ты бы лучше бухал , а хотя да , у тебя же диабет . Смотри , наркота тебя сведёт в могилу быстрее синьки.
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12.12.2021 18:45 Відповісти
Та він явно вакцинований. Нормальний таке не напише. )))
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12.12.2021 19:47 Відповісти
Це агресивний антивакс! Нормальний не може бути антиваксом.
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12.12.2021 22:45 Відповісти
Якби інвалідів звільнили б від податків, то відразу ж Ахметка, Беня, ... 435 народних детапутів стали б інвалідами. )))
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12.12.2021 19:49 Відповісти

ЛБГТ - це вже діагноз, це вже інвалідність. Але я б їм рівних прав не надавав би.
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12.12.2021 19:44 Відповісти
Надеюсь поливающие грязь на не уколотых не будут искать и здесь московский след? Скажите что инвалиды тоже проплачены еще!
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12.12.2021 17:43 Відповісти
краще мовчи, бо в темі вакцинації ти зеленський
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12.12.2021 17:47 Відповісти
сожалею, штырит тебя не по детски после уколов. Бедняга но ты сделал свой выбор, скоро получишь товарный QR код.
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12.12.2021 17:54 Відповісти
Уже получил и даже в Европу успел смотаться. А тебя бедняга даже на работу не пускают….
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12.12.2021 18:50 Відповісти
Хвастаешься что в "даже (!!!) в Европу успел смотаться." . Я вообще то, куда ты можешь иногд "смотаться" живу и не жалею из этого какого то достижения. Твой уровень понятен но как я не обижаюсь на мышей так и на тебя не обижаюсь
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12.12.2021 19:25 Відповісти
правильно не делаю из этого достижения. Кстати на работу меня с тестом пока пускают. Перестанут пускать уволят буду получать социалку больше 1000 EUR . Как нибудь переживу
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12.12.2021 19:33 Відповісти
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12.12.2021 19:36 Відповісти
Хочу работать мне нравится моя работа.

P.S. Точнее первый год около 2600,- (процент от зарплаты не помню) а потом уже около1000,- (с учетом оплату квартири и расходов на отопление).
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12.12.2021 19:41 Відповісти
Про Европу я писал без бахвальства, я там довольно часто бываю, и только потому что имею сертификат (без него не пустят). Спасибо безвизовый сейчас удобно. У меня в Брюсселе близкие люди живут поэтому там часто бываю. А что тебе не понравилось? Живи себе я ж не против, хотя на 1 тыс я бы не прожил…. А написал тебепотому что не куй наших граждан смущать , живешь среди бюргеров -вот их и охмуряй, а у нас своих дятлов хватает. Ферштейн?
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12.12.2021 19:42 Відповісти
Я также гражданин Украины и мне важно чтобы Права человека, в Украине также соблюдались, думаю не только о себе а й о тебе тоже, а вместо благодарности ты называешь меня дятлом, переходиш на личности как какой нибудь рузке. Понимаю совок вывести тяжело но надо стараться.
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12.12.2021 19:55 Відповісти
"Все люди равны. Но некоторые люди равнее других" - Санёк Гогилашвилли
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12.12.2021 17:45 Відповісти
вообще то, по классике, это чмо - типичное животное со скотного двора опы ))
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12.12.2021 17:59 Відповісти
Значит его жена - скотница с того же двора или фермы. А если учесть что ферма у них одна, то и те кто в этой ферме пасётся - тоже скоты - ну и т.д. Логика шановни и против неё не попрёшь!
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12.12.2021 18:53 Відповісти
))) ага. оруэлл классик. и в описании опы тоже.
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12.12.2021 18:56 Відповісти
одна из единичных акций на Майдане ПО СУТИ.
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12.12.2021 18:18 Відповісти
А кто ущемляет права инвалидов? Акция ни о чем, но кто-то же ее инициировал!
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12.12.2021 19:10 Відповісти
А где пандусы? Где удобные входы?
На торговых центрах идиотские крутящиеся двери -
как раз коляской заезжать.
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12.12.2021 20:53 Відповісти
Мы все равны.

https://eadaily.com/ru/news/2019/12/20/v-ssha-dali-16-let-tyurmy-za-sozhzhenie-flaga-lgbt-visyashchego-nad-cerkovyu
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12.12.2021 19:28 Відповісти
А коли будуть солідаризуватися із невакцинуватися із неваецинованими без плр- тестів?

"Ілі ето другоє"?
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12.12.2021 19:53 Відповісти
Коли турботливі вакцинатори вийдуть на марш "Невакциновані теж люди!"?
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12.12.2021 20:55 Відповісти
Про цивілізованість країни можна судити по двом речам: відношення до людей з обмеженими можливостями та наявність тварин безхатченків.
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12.12.2021 22:42 Відповісти
Я имею право полететь в космос,но не имею возможности.Если государство ,за чей то счет,не обеспечит это,то мои права будут нарушены.Я так хочу.
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13.12.2021 04:49 Відповісти
 
 