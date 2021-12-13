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Зеленський (17406) Квартал-95 (161) Офіс Президента (1748) зарплата (133) Гогілашвілі (75)

Секретарка Зеленського Марія Левченко ніяк не оформлена в Офісі президента і отримує зарплату у студії "Квартал 95". ДОКУМЕНТ

Фото Цензор.НЕТ Політика України

Секретарка Зеленського Марія Левченко ніяк не оформлена в Офісі президента і отримує зарплату у студії

Секретарка президента Володимира Зеленського - Марія Левченко ніяк не оформлена в Офісі глави держави та отримує зарплату у студії "Квартал 95".

Про це журналістка Цензор.НЕТ Тетяна Ніколаєнко пише на своїй сторінці у соцмережі "Фейсбук".

"Мені здається, що звільненням Гогілашвілі скандал навколо цієї родини і Зеленського не завершиться, бо бикуватість цього мужлана - це ще квіточки. Але маємо ще одне питання. Мені так здається, що Левченко Марія Валентинівна ніяк не оформлена в Офісі президента.

У воюючій країні особа, яка найбільше часу проводить біля президента, точно може навіть не значитись у штаті Офісу президента? Як вона взагалі на режимний об'єкт щодня заходить? Чому я роблю такий висновок. Я просто не знайшла декларацій Левченко, тільки її чоловіка Гогілашвілі, який в МВС за останній рік заробив 800 тисяч, в жовтні щось продав автомобільній компанії за пів мільйона, а потім у тої ж компанії купив автівку за ціною нижче ринкової.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ангели-хранителі Гогілашвілі - його дружина Левченко і Зеленський, - журналіст Руденко. ФОТОфакт

Але ця оборудка в декларації заступника мінстра внутрішніх справ не головне. Головне там те, що його дружина отримала зарплату не лише у 2018, а й за 2020 рік (тадададам!!!!) у студії "Квартал 95"", - пише журналістка.

Секретарка Зеленського Марія Левченко ніяк не оформлена в Офісі президента і отримує зарплату у студії Квартал 95 01

Нагадаємо, що заступник міністра внутрішніх справ Олександр Гогілашвілі влаштував "розборки" з поліцейськими на блокпосту в Краматорську.

Після цього глава МВС Денис Монастирський заявив, що ініціюватиме дисциплінарне провадження щодо дій Гогілашвілі. На цей час його також буде відсторонено від посади.

Гогілашвілі вибачився за "надмірну емоційність" під час нападу на поліцейського та нецензурну лексику.

Коли журналісти почали детальніше знайомитися із біографією заступника міністра, то виявилося, що він одружений з секретаркою президента України Марією Левченко і в них є спільні фото з президентом.

Також стало відомо, що він у 1995-2010 роках жив у Росії та працював помічником боксера та депутата Держдуми Миколи Валуєва.

12 грудня стало відомо, що у Гогілашвілі є діюче російське громадянство.
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Топ коментарі
+79
Человек с улицы имеет доступ к гостайне. Охренеть. Но все идет по накатаному. На другой ветке я писал что она будет назначена на роль позвонившего за вагнеровцев. Не Ермака же с Зеленским выводить из игры.
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12.12.2021 18:03
+73
Повна дискредитация державної влади. Перетворили державні інститути в забігайлівку квартала95.
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12.12.2021 18:09
+63
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12.12.2021 18:00
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Ще трохи авторського стилю заступника міністра МВС Олександра Гогілашвілі зі співробітниками поліції. Ця промова була виголошена під час перевірки через встановлені на його авто сині проблискові маячки (їх використання заборонене вже років 15).

https://bykvu.com/ua/bukvy/zukhvala-povedinka-ta-khamstvo-rozkrylysia-novi-detali-povedinky-hohilashvili/
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12.12.2021 19:56 Відповісти
Это как? То есть, доступ к документам и информации доверили тетке с улицы? И она ни за что не отвечает? Это как?
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12.12.2021 20:06 Відповісти
Так она присутствовала во время того как Ермак давал последние распоряжения Бурбе по прекращению операции по вагнеровцам.
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12.12.2021 20:19 Відповісти
Тут сім'ю самого преЗЕдента треба перевірити на громадянство російське. Бо мають нерухомість в Криму. А там путІн якийсь указ видав стосовно нерухомості, кажись тре мати російський паспорт.
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12.12.2021 20:14 Відповісти
Эту банду после импичмента и под суд нельзя будет отдать, потому что они не гос.служащие а вообще никто.
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12.12.2021 20:17 Відповісти
вони просто зрадники та шпигуни, а отже.....
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12.12.2021 21:32 Відповісти
жду выхода авакова с раскрытием того кто всучил этого гогу без спецпроверок, опыта работы и профильного образования
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12.12.2021 20:28 Відповісти
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12.12.2021 20:40 Відповісти
І що тепер? Що робити із цим зеленим лайном? Я навіть такого уявити собі не міг, що доповідали про операцію про вагнерівців при сторонній особі, чоловік, якої громадянин Росії
Де трибунал?
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12.12.2021 20:54 Відповісти
У слуг - проходной двор. Алкаши, нарики, уголовники и граждане эрэфии.
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12.12.2021 21:14 Відповісти
Это уже не государство - скотный двор, кто то сказал из великих.
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12.12.2021 21:28 Відповісти
Оруел так сказав! Чудова казка:Скотный двор. Російською мовою.
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12.12.2021 21:40 Відповісти
одержує зарплату у 95 кварталі м. Москви
 як і шифер, і вся ОПа

вся верхівка держави - зрадники та шпигуни !
унікальний випадок в державі, панове....
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12.12.2021 21:30 Відповісти
ПОЗОР!
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12.12.2021 22:41 Відповісти
КЛОНЫШВИЛИ - ОБЩЕЕ НАЗВАНИЕ ЧИНОВНИКОВ, ДРУЗЕЙ И ОКРУЖЕНИЯ ЗЕЛЕНСКОГО!
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12.12.2021 22:43 Відповісти
Пропоную скорочено. Просто Швілі. Або Шпілі-Вілі
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13.12.2021 08:49 Відповісти
Допуск до державної таємниці людини, яка не тільки не має спецдопуску до держтаємниці, а навіть не оформлена в ОПі - це вже

Стаття 111. Державна зрада ККУ
1. Державна зрада, тобто діяння, умисно вчинене громадянином України на шкоду суверенітетові, територіальній цілісності та недоторканності, обороноздатності, державній, економічній чи інформаційній безпеці України: перехід на бік ворога в умовах воєнного стану або в період збройного конфлікту, шпигунство, надання іноземній державі, іноземній організації або їх представникам допомоги в проведенні підривної діяльності проти України, - карається позбавленням волі на строк від дванадцяти до п'ятнадцяти років з конфіскацією майна або без такої.
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12.12.2021 22:43 Відповісти
малюська не зря пыхтит над дизайном новых тюрем....

сядет много, если не будут "убиты при попытке сопротивления"
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12.12.2021 23:34 Відповісти
КУБЛО
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12.12.2021 23:11 Відповісти
Цікаво, вже всі курви пристроєні в ОПі?
Такої кількості лайна, яке заливає всю країну, навіть порохоботи не очікували...Це повний треш...
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12.12.2021 23:18 Відповісти
Андрій Смолій

5 ч. ·



Знаєте що ще більш огидно в цих історіях «маладой каманди Зеленського»?

Їх відверта зневага до української мови. Єдиної державної мови країни.

Чиновник, заступник міністра веутрішніх справ, навіть не намагається говорити державною мовою. І в першому, і у другому випадках вся ця «матєрная брань» відбувається на мові іншої держави, тої що якраз і окупувала 7% нашої території.

Це не просто зневага до мови, це зневага до країни.
Слухайте, а хіба може бути інакше, коли громадянина РФ, помічника єдинороса Валуєва, без освіти, без будь якокого досвіду призначають цілим ЗАСТУПНИКОМ МІНІСТРА. Та плював він на все. Дружок Зеленський все «порішає».

І оця зневага до Законів, до мови країни куди приперлось ось це - вже є системою.

Вони НЕ асоціюють себе з Україною.
Весь цей шабашний «квартал» асоціює себе з малоросією, з «русскій міром», але точно не з Україною. Для них наша держава лише джерело прибутку. Де ж іще можна так красти, зневажати і принижувати , а тобі за це нічого не буде.

Поки не почнемо поважати себе. Поважати свою мову, закони, культуру і країну загалом - ось такі покидьки і будуть нами керувати.
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12.12.2021 23:30 Відповісти
Для них уже, и офис президента,и государство и Квартал-95 - это один и тот же Балаган, только в нем они привыкли жить и работать.
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13.12.2021 00:13 Відповісти
Она никак не оформлена ?
Ещё скажите, что она никак не отрабатывает.
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13.12.2021 00:37 Відповісти
А нахрена ей зарплата в ОП, ей достаточно информации в ОП
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13.12.2021 01:28 Відповісти
Следующий кадр на подходе))))
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13.12.2021 01:32 Відповісти
Кучма самый лучший Президент! Вернись Данилыч!!!
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13.12.2021 06:22 Відповісти
Страну захватили клоуны.
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13.12.2021 09:08 Відповісти
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13.12.2021 09:12 Відповісти
Геннадій Москаль давно про це говорив.
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13.12.2021 09:24 Відповісти
ну журналистка странная, конечно... выводы делает из чего? а она слышала о работе по совместительству? КЗОТ пусть читает... дура или прикидывается? пусть сделает офф запрос в ОП и получит офф ответ.
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13.12.2021 09:32 Відповісти
100% - у Байдена секретарша тоже в Маппет-Шоу подрабатывает,а у Путина - в Утренней Почте..
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13.12.2021 09:49 Відповісти
Я думав, що кадрова політика Петі -бариги це вже дно. Але тут постукали знизу.
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13.12.2021 09:47 Відповісти
ти хyjово думав тому що. За Петра були найкращі кадри із можливих в нашій країні.
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13.12.2021 11:17 Відповісти
Чем дальше тем интереснее, но ***** страшнее, но одно радует, чем быстрее всю эту нору затопить, тем лучше... Пацанам на блоке еще раз респект!!! Если б не они, то фиг бы знает сколько еще мы об этом не знали.
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13.12.2021 09:48 Відповісти
А кто то это все копит и документирует. Можете не сомневаться. Главное не дать зеленым скипнуть из страны.
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13.12.2021 10:04 Відповісти
Тем более учитывая,что обосравшийся сумел не только просрать все,но и посраться со всеми кем можно
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13.12.2021 13:54 Відповісти
Во как быстро выздоравливает страна - всего-лишь со сменой на честного Президента

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13.12.2021 10:07 Відповісти
А можна детальніше про оздоровлення ?
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13.12.2021 10:20 Відповісти
https://censor.net/ua/n3304764

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13.12.2021 10:33 Відповісти
Який ти смішний А коли зе його призначав , він думав що все буде тихо
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13.12.2021 10:37 Відповісти
Страна не выздоравливает в один день, пока за 30 лет унавожена негодяями

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13.12.2021 10:49 Відповісти
За яке одужання ти кажеш з негодяєм президентом ?
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13.12.2021 10:52 Відповісти
Негодяев-президентов народ изгоняет.
Напомню вам про 2014-й и 2019-й года

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13.12.2021 11:28 Відповісти
Тоді виходе з вашої логіки що і Кравчука на Кучму народ вигнав ( дострокові вибори ) , а Кучму який создав цій олігархат в країні народ за негідника не рахував і він відсидів два терміни , а що у на в 19 були дострокові вибори чи революція ?
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13.12.2021 11:33 Відповісти
Оформлена как кубометр корабельной сосны
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13.12.2021 10:14 Відповісти
Країну захопили кремлівські холуі і відверті ворюги , яких країна ще не знала 😡
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13.12.2021 10:18 Відповісти
а где взять других?.....ну разве, что Ложкина пригласить))))
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13.12.2021 10:33 Відповісти
зеля - злокачественное, пока что мелкое, пятно на теле Украины..
если эту хйню не удалить - у Украины большие проблемы, разрастание которых по экспоненте мы уже наблюдаем..
и да, спасибА дебилам выбравшим и жрущим с удовольствием это говно.. вашим детям тоже будет пофиг на вас, жлобов...
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13.12.2021 10:35 Відповісти
Да, мелкое, но чрезвычайно заметное и вредоносное пятно. Украина из-за него давно имеет кучу больших проблем, ибо если у руля жадный дурак, то их невозможно избежать.
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14.12.2021 22:52 Відповісти
А сколько еще "бойцов невидимого фронта" трудится в ОП на деньги квартала 95? Это же какая экономия для страны? Может они еще за свой счет дороги будут строить?
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13.12.2021 10:54 Відповісти
К корыту так или иначе приобщёно наверное около половины из всех, кто имеет отношение к "квадралу". А может и больше.
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14.12.2021 22:56 Відповісти
Зеля красавчик,нагибает нелохов решительно и беспощадно.
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13.12.2021 11:32 Відповісти
Зекумовство.
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14.12.2021 22:49 Відповісти
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