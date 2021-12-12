Тікаючи від патрульних, водій збив 4 людей у Луцьку. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Події Суспільство
У Луцьку водій легковика Renault, тікаючи від поліцейських, збив чотирьох пішоходів, серед них є дитина.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це Інформаційному агентству Волинські Новини повідомили очевидці, інформацію підтвердили в поліції.
Як зазначили у пресслужбі поліції Волині, аварія трапилася сьогодні, близько 15 години, на проспекті Соборності у Луцьку. Автомобіль Renault Megane, тікаючи від патрульних, здійснив наїзд на чотирьох пішоходів, що перетинали проїжджу частину по регульованому пішохідному переході на зелений сигнал світлофора, після чого врізався у дерево. Водій та пасажири намагались залишити місце ДТП. Зі слів поліції, за кермом перебував неповнолітній.
Травми різної ступені важкості отримали 4 особи, серед них – дитина, яку госпіталізували. На місці працювало 6 бригад швидкої допомоги.
Фото, відео - Волинські новини
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Що треба негайно робити зі школою. Саме головне- відбирати еліту, хто моде і хоче вчитись. Треба створити три типи шкіл на основі вже існуючих, тобто будувати особливо нічого не треба. Питання нестачі шкіл в центрі - це тема окремого обговорення.
1)Безкоштовні ліцеі (математика) та гімназіі (гуманітарні) для обдарованих дітей, яких десь 10-20 відсотків. Вибирати найкращих творчих вчителів, не наглядачів, а демократичних ******** педагогів, які будуть працювати із подібними дітьми. Вчителям платити у півтора рази більше
2) Основні школи для 50 відсотків дітей. Платні (5-30 доларів).З профільною освітою, вибором предметів.Розмір оплати залежить від середнього балу за першу четверть. Чим вищий, тим менше плати. У рейтінг також враховувати участь у позакласній діяльності, поведінка, нагороди, конкурси. Для малозабеспечених та багатодітних - знижки аж до 5 доларів на місяць.
3)Школи для особливо обдарованих. Безкоштовні. Менша кількість уроків, більше спорту, практики, воркшопів, тренінгів тощо. До 9-го класу. Довгі канікули. Вчителям більше платити за шкідливість нервовоі роботи. Відбирати морально стійких педагогів-наглядачів.
Саме головне! В кінці кожного року проводити ЗНО незалежними експертами та по результатах тестів переводити учнів як до кращоі, так і гіршоі школи з трьох типів. Кожен рік! Школа - це не вирок. Дати більше прав вчителям: запровадити відсторонення від навчання на 3-7-14-30 днів, як у європейських школах. Щоб не було галасу у дискрімінаціі ввести для них дистанційну освіту, виліливши спеціальних вчителів, які булуть працювати віддалено із такими дітьми. Ми нікого не позбавляємо права у здобутті знань, але розумні діти не повинні потерпати від невігласів та *********.
До чого тут школа та увесь цей довгий спіч? Він просто довбень, такі завжди були.
Как до речи насчёт китов ? Китов синих , кохаете Оксано ?
А для батьків утричі
и сколько раз тот коп проклял тот день...
Просто під'їхали і ліквідували. Не наражаючи нікого на небезпеку .