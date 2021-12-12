УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
10431 відвідувач онлайн
Новини Фото За кордоном
15 741 45
Велика Британія (3656) нагорода (1099) військовослужбовці (3942)

Українця Лейсі визнано найкращим іноземним студентом Королівської військової академії у Великій Британії, - посольство. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ За кордоном

Українець Павло Лейсі став найкращим іноземним студентом Королівської військової академії сухопутних військ в Сандгерсті (Велика Британія) та отримав особливу відзнаку - "Міжнародний меч".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на фейсбук-сторінку посольства Великої Британії в Україні.

Щороку відзнака присуджується кадету, який продемонстрував найкращі результати у навчанні. Цього року в Академії навчалися офіцери з 26 різних країн.

"Нагороду українцю вручила Її Королівська Високість принцеса Анна на урочистій церемонії під час Параду на честь Суверена. Щиро вітаємо Павла з цим важливим досягненням та бажаємо нових успіхів!", - зазначено у повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський відзначив державними нагородами 38 військовослужбовців ЗСУ

Українця Лейсі визнано найкращим іноземним студентом Королівської військової академії у Великій Британії, - посольство 01
Українця Лейсі визнано найкращим іноземним студентом Королівської військової академії у Великій Британії, - посольство 02
Українця Лейсі визнано найкращим іноземним студентом Королівської військової академії у Великій Британії, - посольство 03
Українця Лейсі визнано найкращим іноземним студентом Королівської військової академії у Великій Британії, - посольство 04

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Зеленський присвоїв звання Героя України добровольцю "Правого сектору" Коцюбайлу (Да Вінчі). ВIДЕО

Автор: Анна Судак
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+50
Справжньому Українському воїну Лейсі-респект...
показати весь коментар
12.12.2021 19:30
+43
Красунчик, і вже не перший. Наші вітання !!!
показати весь коментар
12.12.2021 19:32
+38
Майбутній генерал Збройних Сил України! Справжній генерал, а не гівно, підібране черговим президентом-неуком на помийниці!
показати весь коментар
12.12.2021 19:37
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Справжньому Українському воїну Лейсі-респект...
показати весь коментар
12.12.2021 19:30 Відповісти
Ось зам. міністра МВС. Диплом хоча б не куплений
показати весь коментар
12.12.2021 19:33 Відповісти
Майбутній генерал Збройних Сил України! Справжній генерал, а не гівно, підібране черговим президентом-неуком на помийниці!
показати весь коментар
12.12.2021 19:37 Відповісти
Генерали України після повернення ЛДНР
показати весь коментар
12.12.2021 19:42 Відповісти
Чому зам,він що тупіше за МонюСтирського ???)))
показати весь коментар
12.12.2021 19:44 Відповісти
Так тримати ,козарлюга !!! Слава Україні! Смерть ворогам! !!!!)))
показати весь коментар
12.12.2021 19:41 Відповісти
ЛЕЙСИ -укроп? Прикольно.
показати весь коментар
12.12.2021 20:18 Відповісти
Лейси-укр?Где мои фаберже
показати весь коментар
12.12.2021 20:41 Відповісти
Та не хахлокацапське бидло, як ти, лайна шматок!
показати весь коментар
12.12.2021 21:52 Відповісти
Отрезали?
показати весь коментар
13.12.2021 10:45 Відповісти
Обрезали.
показати весь коментар
14.12.2021 03:10 Відповісти
Красунчик, і вже не перший. Наші вітання !!!
показати весь коментар
12.12.2021 19:32 Відповісти
Може його прізвище Ласий (Lasy), а не Лейси?
показати весь коментар
12.12.2021 19:33 Відповісти
Леший
показати весь коментар
12.12.2021 19:57 Відповісти
Якби прізвище Ласий, то у латинській (англійській) транскрипції було б Lasyi.
показати весь коментар
12.12.2021 20:22 Відповісти
Може так і є. Це ж також читатиметься як "лейси"
показати весь коментар
12.12.2021 20:26 Відповісти
Майбутній генерал Української армії.
показати весь коментар
12.12.2021 19:36 Відповісти
Э не. НЕ у нас и не при ЗЕ.
У наших генералов свои дети есть. И возможно им даже нравится Квартал-95.

Британской может быть.
показати весь коментар
12.12.2021 20:59 Відповісти
Цікаво, повернеться в Україну чи ні? А якщо так, то надовго?
показати весь коментар
12.12.2021 19:37 Відповісти
........... родину лучше любить издалека
показати весь коментар
12.12.2021 19:55 Відповісти
Молодець!
показати весь коментар
12.12.2021 19:43 Відповісти
Боже!Який красень!
показати весь коментар
12.12.2021 19:46 Відповісти
У москалей таких точно нет
показати весь коментар
12.12.2021 19:49 Відповісти
Почему фамилия такая английская?
показати весь коментар
12.12.2021 19:51 Відповісти
В пості вище він,напевно Ласий


Tommy Lee

Може його прізвище Ласий (Lasy), а не Лейси?
показати весь коментар
12.12.2021 19:56 Відповісти
Щиро вітаю. Пишаюся. Хай щастить. В Україні. В цілоу світі..
показати весь коментар
12.12.2021 19:53 Відповісти
М-да, это вам не тётя Рима
показати весь коментар
12.12.2021 20:02 Відповісти
Гордимся !!! В последнее время практически нет добрых, и положительных новостей.
показати весь коментар
12.12.2021 20:02 Відповісти
Крутой. Поздравляем. Сколько усердия, старания и труда. Звезды с неба не падают.
показати весь коментар
12.12.2021 20:03 Відповісти
Не вернётся
показати весь коментар
12.12.2021 20:15 Відповісти
Под начало четырижды уклониста ЗЕ, разваливающего армию, точно не вернется.
показати весь коментар
12.12.2021 21:00 Відповісти
За прославляння України за її межами Павлу Лейсі Слава!....Тричі!!!
P.S..Ви молодці!
показати весь коментар
12.12.2021 20:19 Відповісти
а стрелять по живым мишеням он может?А прятаться от реальных снайперов и реальных артобстрелов в бревенчатых блиндажах?
показати весь коментар
12.12.2021 20:27 Відповісти
Во Ва не умничай
показати весь коментар
12.12.2021 21:10 Відповісти
Головне, щоб вмів командувати зведеними військами проти москальської орди.
показати весь коментар
12.12.2021 21:18 Відповісти
Ото в главной канализации расии рване
показати весь коментар
12.12.2021 20:34 Відповісти
Когда я в учебке проходил курс молодого бойца, тоже такая выправка была, только форма похуже.
показати весь коментар
12.12.2021 20:59 Відповісти
Сравнивать королевскую академию Великобритании и совковую учебку - это все равно что сравнивать королевский бал и бомжей, бухающих на помойке.
показати весь коментар
12.12.2021 21:02 Відповісти
Ну, строевую и там и там проходят. Я за неделю научился, благодаря сержанту с Украины.
показати весь коментар
12.12.2021 22:07 Відповісти
1. С крыши. С острова. С горы. А про страну говорят ИЗ Украины.

2. В том-то и дело, что пучить глаза и ритмично шагать можно научить и обезьяну. Что и делали в советских учебках.
У военной академии задачи несколько шире.
показати весь коментар
13.12.2021 01:41 Відповісти
Хай береже Вас Матір Божа. Дякую Вашим Батькам за такого сина. Це гордість всієї України.
показати весь коментар
12.12.2021 21:05 Відповісти
Смотри ЧМО зеленое и учись!
показати весь коментар
13.12.2021 00:16 Відповісти
Принцеса Анна особливо вітала. Це добре.
показати весь коментар
13.12.2021 02:18 Відповісти
 
 