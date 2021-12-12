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Українця Лейсі визнано найкращим іноземним студентом Королівської військової академії у Великій Британії, - посольство. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ За кордоном
Українець Павло Лейсі став найкращим іноземним студентом Королівської військової академії сухопутних військ в Сандгерсті (Велика Британія) та отримав особливу відзнаку - "Міжнародний меч".
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на фейсбук-сторінку посольства Великої Британії в Україні.
Щороку відзнака присуджується кадету, який продемонстрував найкращі результати у навчанні. Цього року в Академії навчалися офіцери з 26 різних країн.
"Нагороду українцю вручила Її Королівська Високість принцеса Анна на урочистій церемонії під час Параду на честь Суверена. Щиро вітаємо Павла з цим важливим досягненням та бажаємо нових успіхів!", - зазначено у повідомленні.
Топ коментарі
+50 Александр Чуднивец f1b95bc0
показати весь коментар12.12.2021 19:30
+43 Чайка Київ
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+38 Владимир Парфянов
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У наших генералов свои дети есть. И возможно им даже нравится Квартал-95.
Британской может быть.
Tommy Lee
Може його прізвище Ласий (Lasy), а не Лейси?
P.S..Ви молодці!
2. В том-то и дело, что пучить глаза и ритмично шагать можно научить и обезьяну. Что и делали в советских учебках.
У военной академии задачи несколько шире.