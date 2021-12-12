Гогілашвілі отримав громадянство України завдяки одруженню, а у 2019 році фігурував у кримінальному провадженні щодо збуту наркотиків. ДОКУМЕНТ
Фото Цензор.НЕТ Політика України Події
Заступник міністра внутрішніх справ Олександр Гогілашвілі у 2019 році фігурував у кримінальному провадженні щодо збуту наркотиків і "кришував" наркоторговців.
Відповідну довідку опублікував у фейсбуці активіст Сергій Стерненко, інформує Цензор.НЕТ.
"Добрі люди з поліції (так, і такі там бувають) мені надіслали ще по Гогілашвілі оперативну довідку. Він у 2019 р. фігурував у одному з кримінальних проваджень щодо збуту наркотиків та, за словами оперативників, вживав метадон та кришував наркоторговців. Також у довідці зазначено, що громадянство України Гогілашвілі отримав тільки у 2015 р. завдяки укладенню шлюбу", - пише активіст.
Він переконаний, що перед призначенням на посаду заступника міністра ВС під час перевірки ця інформація була відомо.
"Аваков, знаючи це, у 2019 році призначив кадра своїм заступником і дав йому зону відповідальності - протидія наркозлочинності. Здається, Гогілашвілі за рівнем одіозності може сміливо змагатись навіть із такими вихованцями Авакова, як Дейдей та Кива. Останній, до речі, зараз активно критикує МВС на тему цього скандалу. Але чомусь забуває розповісти про Авакова, котрий Гогілашвілі узяв собі заступником. Цікаво, а чим сам Кива займався у 2015 р., коли за вказівки того ж Авакова був головою Департаменту протидії наркозлочинності? Певен, час нам покаже ще чимало цікавих відкриттів", - вказує Стерненко.
Нагадаємо, що заступник міністра внутрішніх справ Олександр Гогілашвілі влаштував "розборки" з поліцейськими на блокпосту в Краматорську.
Після цього глава МВС Денис Монастирський заявив, що ініціюватиме дисциплінарне провадження щодо дій Гогілашвілі. На цей час його також буде відсторонено від посади.
Гогілашвілі вибачився за "надмірну емоційність" під час нападу на поліцейського та нецензурну лексику.
Коли журналісти почали детальніше знайомитися із біографією заступника міністра, то виявилося, що він одружений з секретаркою президента України Марією Левченко і в них є спільні фото з президентом.
Також стало відомо, що він у 1995-2010 роках жив у Росії та працював помічником боксера та депутата Держдуми Миколи Валуєва.
12 грудня стало відомо, що у Гогілашвілі є діюче російське громадянство.
Будь ласка, зачекайте...
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24.09.19. В Україні в нелегальному обігу метадону вшестеро більше, ніж у легальному, - співзасновник Міжнародної антинаркотичної асоціації Олександр Гогілашвілі
https://censor.net/ua/r3150063
Але цей Порошенко зовсім втратив береги.
Ось й Поярков сьогодні натякнув вові не Єрмака ШОСЬ ТАКОЄ знає про нього ...
Навіть не уявляєте, як кацапи бажають помножити на нуль свого путлера!!! Так - є путлерлавери, але значна кількість людей - це інші. Я не знаю які, але інші.
Ось тобі цитата з твого нєтакого Міші:
В своих текстах вы негативно отзываетесь о протестном движении. Что именно в данном случае вызывает ваше неприятие?
К митингам отношусь отрицательно, потому что считаю их пустой тратой времени. Революция должна происходить в головах, а не на площади.
https://web.archive.org/web/20200124151140/https://gaude.ru/news/23009
Ну как может произойти революция в голове против самого себя? Ведь остальным мягко говоря насрать тебе в голову. Ну как Людовик мог сам себе отрубить голову?
может это все дела таких замминистра из раши как Гога ?
«Сегодня отменили санкции по 108 людям, которые несправедливо попали в список« воров в законе ». 108! людей, которых орлы Авакова внесли туда незаконно по разным причинам. Некоторые - потому добровольцы, и сработали российские спецслужбы и уж надо было добиться их экстрадиции из Украины в лапы ФСБ. Некоторых - внесли за «бабло» конкуренты по бизнесу, и еще много интересных моментов.
Еще 4,5 месяца назад я начала писать и поднимать эту тему в СМИ, а позже выяснила, что списки было 2 - один, проголосовало СНБО и второй, который подписал Президент. Фальсификация документов состоялась на самом высоком государственном уровне, когда Аваков и Ко убирали из списков реальных воров за деньги, а взамен вносили тех, кого там хотели видеть. Именно так из перечня пропали реальные криминальные авторитеты, а появились добровольцы.«
Те, що українську політику у сфері наркотичних речовин очолює цей чорт - неприпустимо. Це було неприпустимо як рік тому, так і на момент його призначення. Чувак на рівному місці отримав високу посаду і став вирішувати аж занадто багато. І все через свою дружину, яка працює на Зеленського ще з часів «95 кварталу». Кінець епохи кумівства, ага.
Ми раді, що Гогілашвілі вчора показав своє справжнє обличчя. Ми раді, що інцидент привернув увагу до його біографії. Раді, що всі заговорили про Росію, Валуєва та інші зашквари.
Ну що ти, Саша? Не впізнали тебе, бідного? Тепер у кожному АТБ ти будеш відомим. Ну і головне питання: хто ж тепер високомірне бидло, Саша?»
«Чули, що Гогілашвілі працював та жив у Росії? Так, життя в цій країні лишає свій відбиток, тож Гогілашвілі просто копіює російські закони. Наприклад, законопроєктом №2784 він хотів «легалізувати» примусове лікування наркозалежних, Це протирічить міжнародним правам людей, хоч Гогілашвілі про права людей дізнався з Росії, там все зрозуміло. Крім того, у цьому законопроєкті була цікава стаття за пропаганду вживання наркотиків.»
Тому що йому потрібні фахівці!!!
А хто більш досвіченний по наркоті!!!
Тож Зе не лох!!
Знає киди кого всунути