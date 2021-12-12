УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
6648 відвідувачів онлайн
Новини Фото Політика УкраїниПодії
50 187 259
наркотики (1348) Стерненко (374) боротьба з наркотиками (124) Гогілашвілі (75)

Гогілашвілі отримав громадянство України завдяки одруженню, а у 2019 році фігурував у кримінальному провадженні щодо збуту наркотиків. ДОКУМЕНТ

Фото Цензор.НЕТ Політика України Події

Заступник міністра внутрішніх справ Олександр Гогілашвілі у 2019 році фігурував у кримінальному провадженні щодо збуту наркотиків і "кришував" наркоторговців.

Відповідну довідку опублікував у фейсбуці активіст Сергій Стерненко, інформує Цензор.НЕТ.

"Добрі люди з поліції (так, і такі там бувають) мені надіслали ще по Гогілашвілі оперативну довідку. Він у 2019 р. фігурував у одному з кримінальних проваджень щодо збуту наркотиків та, за словами оперативників, вживав метадон та кришував наркоторговців. Також у довідці зазначено, що громадянство України Гогілашвілі отримав тільки у 2015 р. завдяки укладенню шлюбу", - пише активіст.

Гогілашвілі отримав громадянство України завдяки одруженню, а у 2019 році фігурував у кримінальному провадженні щодо збуту наркотиків 01
Гогілашвілі отримав громадянство України завдяки одруженню, а у 2019 році фігурував у кримінальному провадженні щодо збуту наркотиків 02
Гогілашвілі отримав громадянство України завдяки одруженню, а у 2019 році фігурував у кримінальному провадженні щодо збуту наркотиків 03

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Секретарка Зеленського Марія Левченко ніяк не оформлена в Офісі президента і отримує зарплату у студії "Квартал 95". ДОКУМЕНТ

Гогілашвілі отримав громадянство України завдяки одруженню, а у 2019 році фігурував у кримінальному провадженні щодо збуту наркотиків 04

Він переконаний, що перед призначенням на посаду заступника міністра ВС під час перевірки ця інформація була відомо.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Проєкт "Замміністра з таким є@алом": все про Олександра Гогілашвілі, хама-заступника глави МВС. ВIДЕО

"Аваков, знаючи це, у 2019 році призначив кадра своїм заступником і дав йому зону відповідальності - протидія наркозлочинності. Здається, Гогілашвілі за рівнем одіозності може сміливо змагатись навіть із такими вихованцями Авакова, як Дейдей та Кива. Останній, до речі, зараз активно критикує МВС на тему цього скандалу. Але чомусь забуває розповісти про Авакова, котрий Гогілашвілі узяв собі заступником. Цікаво, а чим сам Кива займався у 2015 р., коли за вказівки того ж Авакова був головою Департаменту протидії наркозлочинності? Певен, час нам покаже ще чимало цікавих відкриттів", - вказує Стерненко.

Нагадаємо, що заступник міністра внутрішніх справ Олександр Гогілашвілі влаштував "розборки" з поліцейськими на блокпосту в Краматорську.

Після цього глава МВС Денис Монастирський заявив, що ініціюватиме дисциплінарне провадження щодо дій Гогілашвілі. На цей час його також буде відсторонено від посади.

Гогілашвілі вибачився за "надмірну емоційність" під час нападу на поліцейського та нецензурну лексику.

Також дивіться: "Дуже х#йово, що ти начальство не впізнаєш! Ти що тупий? Ох#їв?", - з'явилося ще одне відео розмови Гогілашвілі з патрульними в Києві. ВIДЕО

Коли журналісти почали детальніше знайомитися із біографією заступника міністра, то виявилося, що він одружений з секретаркою президента України Марією Левченко і в них є спільні фото з президентом.

Також стало відомо, що він у 1995-2010 роках жив у Росії та працював помічником боксера та депутата Держдуми Миколи Валуєва.

12 грудня стало відомо, що у Гогілашвілі є діюче російське громадянство.

Автор: Анна Судак
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+89
показати весь коментар
12.12.2021 20:28
+88
Да че нормальный такой зам министра, у Зели каждый второй такой.
показати весь коментар
12.12.2021 20:28
+50
Мелко.
С такой биографией ему бы в президенты!
показати весь коментар
12.12.2021 20:31
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 3 з 3
"Добрые люди из полиции (да, и такие там бывают) мне прислали еще по Гогилашвили оперативную справку. Он в 2019 году фигурировал в одном из уголовных производств по сбыту наркотиков и, по словам оперативников, употреблял метадон и "крышевал" наркоторговцев. Источник: https://censor.net/ru/p3304795

----------------------------------------------------
показати весь коментар
12.12.2021 21:57 Відповісти
"употреблял метадон и "крышевал" наркоторговцев"

24.09.19. В Україні в нелегальному обігу метадону вшестеро більше, ніж у легальному, - співзасновник Міжнародної антинаркотичної асоціації Олександр Гогілашвілі
https://censor.net/ua/r3150063
показати весь коментар
14.12.2021 08:30 Відповісти
наверное на одной ребухе с зезедентом висел
показати весь коментар
12.12.2021 22:00 Відповісти
****, повна дискредитація держави.
показати весь коментар
12.12.2021 22:01 Відповісти
Хіба зелені не обіцяли, що буде ржака?
Але цей Порошенко зовсім втратив береги.
показати весь коментар
13.12.2021 20:52 Відповісти
І така шобла у цій владі?!...
показати весь коментар
12.12.2021 22:09 Відповісти
показати весь коментар
12.12.2021 22:11 Відповісти
показати весь коментар
12.12.2021 22:11 Відповісти
в МВД один барбершоп?
показати весь коментар
12.12.2021 22:12 Відповісти
**..ла власти

показати весь коментар
12.12.2021 22:13 Відповісти
Ай, маладес,****!
показати весь коментар
12.12.2021 22:28 Відповісти
Украина страна чудес, не перестаю удивляться. Если правильно понял, то какой то не пришей рукав грузиняка, припёрся в Украину с ипеней. Тут продаёт наркотики, женится и становится замминистра. Вот это карьера. Но умным его не назовёшь. Если бы не быковал на блокпосту, то и дальше наслаждался бы жизнью за счёт украинцев.
показати весь коментар
12.12.2021 22:29 Відповісти
показати весь коментар
12.12.2021 22:37 Відповісти
Сипатый наркозидент полностью спалился.
показати весь коментар
12.12.2021 22:39 Відповісти
Так мені не здалось. ще після батду з бутосовим , що Єрмак ще пресухою почав зливати вову ? А сам з послами та з Саліван тусив - перевербувався? Так роздягти й ого в стані нєвмєнямості а потім потягти на гелікптерах на ДНЮХУ Ах да Єрмачок ах прадюСЕР!!!
Ось й Поярков сьогодні натякнув вові не Єрмака ШОСЬ ТАКОЄ знає про нього ...
показати весь коментар
12.12.2021 22:39 Відповісти
"Кадрьі решают всьо!" (с) Зеленський В.В.
показати весь коментар
12.12.2021 23:05 Відповісти
А як в народі кажуть "яке дибало, таке й здибало"
показати весь коментар
12.12.2021 23:06 Відповісти
КУБЛО
показати весь коментар
12.12.2021 23:09 Відповісти
вова дав кришу наркобандюку своєй дєвачкай памошніцай , а чим той з ним розплачується , ну коли вдало збудуть те, шо перекрили на наркотрафіках ... Там Баканов лєйтєнант ага старшой ... тоже в долях?
показати весь коментар
12.12.2021 23:29 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=3GG81JKV3_g&ab_channel=%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%A1%D0%BE%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2


Навіть не уявляєте, як кацапи бажають помножити на нуль свого путлера!!! Так - є путлерлавери, але значна кількість людей - це інші. Я не знаю які, але інші.
показати весь коментар
12.12.2021 23:32 Відповісти
От нічому люди не вчаться. Хорошиє русскіє бувають тільки в ненауковій фантастиці.
Ось тобі цитата з твого нєтакого Міші:

В своих текстах вы негативно отзываетесь о протестном движении. Что именно в данном случае вызывает ваше неприятие?

К митингам отношусь отрицательно, потому что считаю их пустой тратой времени. Революция должна происходить в головах, а не на площади.

https://web.archive.org/web/20200124151140/https://gaude.ru/news/23009
показати весь коментар
13.12.2021 11:08 Відповісти
Интиресно... Это в квартале есть мнение?
Ну как может произойти революция в голове против самого себя? Ведь остальным мягко говоря насрать тебе в голову. Ну как Людовик мог сам себе отрубить голову?
показати весь коментар
13.12.2021 11:19 Відповісти
Бубочка, оно тебе надо?- стремно, проблемно. Прими поболее то, что муж твоей секретарши поставлял - уйди в астрал. И не возвращайся
показати весь коментар
12.12.2021 23:35 Відповісти
Воры и наркоманы, просто нет слов...
показати весь коментар
12.12.2021 23:55 Відповісти
А теперь должен вылезти Лещенко и сказать :" Ну и что, сейчас все торгуют наркотиками"😁
показати весь коментар
13.12.2021 00:01 Відповісти
Какой президент, такие министры с замами и его окружение!
показати весь коментар
13.12.2021 00:05 Відповісти
- таки так , "керівник" підібрав помічників таких , як і сам ...
показати весь коментар
13.12.2021 19:39 Відповісти
показати весь коментар
13.12.2021 00:12 Відповісти
Журналисты,большое вам всем СПАСИБО, и чем больше таких ТВАРЕЙ вы разоблачите,тем не так МРАЧНЕЕ будет выглядеть будущее УКРАИНЫ
показати весь коментар
13.12.2021 00:13 Відповісти
А кто помнит как МВС подготовило санкции и там оказались добровольцы ?

может это все дела таких замминистра из раши как Гога ?

«Сегодня отменили санкции по 108 людям, которые несправедливо попали в список« воров в законе ». 108! людей, которых орлы Авакова внесли туда незаконно по разным причинам. Некоторые - потому добровольцы, и сработали российские спецслужбы и уж надо было добиться их экстрадиции из Украины в лапы ФСБ. Некоторых - внесли за «бабло» конкуренты по бизнесу, и еще много интересных моментов.

Еще 4,5 месяца назад я начала писать и поднимать эту тему в СМИ, а позже выяснила, что списки было 2 - один, проголосовало СНБО и второй, который подписал Президент. Фальсификация документов состоялась на самом высоком государственном уровне, когда Аваков и Ко убирали из списков реальных воров за деньги, а взамен вносили тех, кого там хотели видеть. Именно так из перечня пропали реальные криминальные авторитеты, а появились добровольцы.«
показати весь коментар
13.12.2021 00:57 Відповісти
И что, главзебил сделал выводы из этого? НЕТ!
показати весь коментар
13.12.2021 01:31 Відповісти
- навіть не підберу слів , щоб чітко виразити своє здивування ...
показати весь коментар
13.12.2021 19:43 Відповісти
А чьому це вас дивуе? дуже очiкувано...або ви iншого чекали?
показати весь коментар
13.12.2021 21:35 Відповісти
«Чули про сесію комісії ООН, яка визнала канабіс ліками? Так от, Гогілашвілі очолював українську делегацію на тій сесії. І позиція наших представників повністю збігалась з російською. Хоча до його приходу делегація підтримувала рішення про зміну статусу медканабісу на світовому рівні. Але з'явився цей Гогілашвілі і стався розворот на 180 градусів - Україна тепер проти. І лиш наш з вами розголос та тиск змусили делегатів змінити позицію і утриматись, що й стало вирішальним - медканабіс став ліками на рівні цілої планети.

Те, що українську політику у сфері наркотичних речовин очолює цей чорт - неприпустимо. Це було неприпустимо як рік тому, так і на момент його призначення. Чувак на рівному місці отримав високу посаду і став вирішувати аж занадто багато. І все через свою дружину, яка працює на Зеленського ще з часів «95 кварталу». Кінець епохи кумівства, ага.

Ми раді, що Гогілашвілі вчора показав своє справжнє обличчя. Ми раді, що інцидент привернув увагу до його біографії. Раді, що всі заговорили про Росію, Валуєва та інші зашквари.

Ну що ти, Саша? Не впізнали тебе, бідного? Тепер у кожному АТБ ти будеш відомим. Ну і головне питання: хто ж тепер високомірне бидло, Саша?»
показати весь коментар
13.12.2021 01:34 Відповісти
А ВОТ И ПОДТВЕРЖДЕНИЕ , что депутаты копируют законы раши
«Чули, що Гогілашвілі працював та жив у Росії? Так, життя в цій країні лишає свій відбиток, тож Гогілашвілі просто копіює російські закони. Наприклад, законопроєктом №2784 він хотів «легалізувати» примусове лікування наркозалежних, Це протирічить міжнародним правам людей, хоч Гогілашвілі про права людей дізнався з Росії, там все зрозуміло. Крім того, у цьому законопроєкті була цікава стаття за пропаганду вживання наркотиків.»
показати весь коментар
13.12.2021 01:36 Відповісти
Звиздец
показати весь коментар
13.12.2021 04:42 Відповісти
Фууу,Стерненко...то есть это Авакян сам его откопал ,а не зекрыса?так толсто отмазывать зечмо -надо уметь,тем более менты то во всю топят не авакяна,а именно **********)
показати весь коментар
13.12.2021 05:19 Відповісти
Зрозуміло-порібно лише правильно прилаштувати свого пісюна...
показати весь коментар
13.12.2021 05:56 Відповісти
Ось і проявилася власне позиція самого Стерненка. 😊 У нього Зєля "нєувінават", а винуватий виключно "підлий Аваков". І Стерненку видно прикро, що Порошенка до Авакова причепити не можна, бо то все-таки антагоністи. 😁 І цей "патріот" начисто забув, що Аваков у союзі з Коломойським спричинилися до "восцарєнія" Зєлєнского в Україні. І звичайно ж Гогілашвілі не є креатурою Авакова і тим паче Порошенка, а є виключно кадром Зєлєнского. Правда в тому, що при такій узурпації влади призначення чи не призначення другана Зєлєнского від Авакова жодним чином не залежало.
показати весь коментар
13.12.2021 06:56 Відповісти
Я навпаки вже бачу як зеко ***** зможе до цього Гогі приплести Пороха.
показати весь коментар
13.12.2021 09:13 Відповісти
Если хорошо ,,копнуть,, то в Зе команде можно найти фигурантов пр всем статьям УК - наркоманы, наркоторговцы, педофилы, садисты , зоофилы, воры. Даже наверное экзотика какая нибудь найдётся, как в анекдоте- ,,изнасилование крупного рогатого скота со смертельным исходом..Что , у них есть время заниматься страной и народом? Сомневаюсь. У этих козлов в голове только - побольше украсть, клубы, бабы, кокс,тачки- моральные уроды, клоуны. У подобной публики острый комплекс не полноценности- они , как рабы, возвысившись- должны утверждаться над людьми, компенсируя уродство. Отсюда и 50 раз в интервью ,,я президент,,....
показати весь коментар
13.12.2021 07:06 Відповісти
один барадатый анал-табу чего стоит))) и ничё доси работает депутатом))) а педофил тоже на работу ходит и улыбается)) не Рада а филиал шапито 95 баканов-костюмер квартал 95 командует СБУ гоги нарко дилер стал великим помощником МВД весёлые времена настали.
показати весь коментар
13.12.2021 11:38 Відповісти
Стерненко катит бочку на Авакова вернувшегося из Италии поминистрить при следующей власти.
показати весь коментар
13.12.2021 07:15 Відповісти
А чому поцЗедент не поставив Гогі зам міністра освіти чи мінздрава??
Тому що йому потрібні фахівці!!!
А хто більш досвіченний по наркоті!!!
Тож Зе не лох!!
Знає киди кого всунути
показати весь коментар
13.12.2021 07:54 Відповісти
показати весь коментар
13.12.2021 08:04 Відповісти
Превратили Украину в проходной двор. Может быть разномастным "гостям" пора и честь знать? Украинское радушие (без разбору) идет во вред.
показати весь коментар
13.12.2021 08:32 Відповісти
було б смішно якщо б не було так сумно(с)
показати весь коментар
13.12.2021 09:08 Відповісти
кожна зелена падлюка чимось зашкварена. інакше не може бути. бо вона зелена падлюка....
показати весь коментар
13.12.2021 09:24 Відповісти
Нехай отримує. Мене дивує інше:як людина, яка була ніким і яку звати ніяк так запросто могла дістатися до міністерської посади в одному з найважливіших міністерств однієї з найбільших держав Європи? Напевно таки це правда Україна = Гондурас.
показати весь коментар
13.12.2021 09:54 Відповісти
- тільки у випадку коли "преЗедент" продався запоребрикавим мокшам ...
показати весь коментар
13.12.2021 19:49 Відповісти
По-моєму, типовий російський гопник...
показати весь коментар
13.12.2021 10:01 Відповісти
так що злочини котрі були у 2019році це є норма партії ЗЕ.
показати весь коментар
13.12.2021 10:21 Відповісти
ЛЮмтрувати всіх керівнків
показати весь коментар
13.12.2021 10:22 Відповісти
Ипать проФфесианал! "Нужный" кадр для Украины. Реформы зели в действии. Никакого кумовства!
показати весь коментар
13.12.2021 12:18 Відповісти
Вот интересно, а куда подевались все эти "смИтуны" , которые орали "толькониПорошенкоаесличо томыивосмитьом!"?
показати весь коментар
14.12.2021 09:58 Відповісти
Цікавий момент, Гогі на посаді заступника вже 2 роки, а цікаві факти його біографії вилазять тільки після зашквару на КПП. Стерненко, Береза, Березовець та ін... до 11 грудня цих персон все влаштовувало у ньому?
показати весь коментар
14.12.2021 16:22 Відповісти
Наркоділка на посаду може призначити тільки наркозалежна людина. Інакше це протирічить здоровому глузду.
показати весь коментар
14.12.2021 18:38 Відповісти
Сторінка 3 з 3
 
 