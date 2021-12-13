Березовець оприлюднив спільне фото Левченко, Гогілашвілі та Валуєва з Криму: "Ще один важливий доказ роботи російської кротоферми в ОП". ФОТО

В мережі опублікували фото секретарки президента Володимира Зеленського Марії Левченко, її чоловіка Олександра Гогілашвілі, боксера та депутата Держдуми РФ Миколи Валуєва, зроблене в Криму в 2012 році.

Дане фото опублікував політтехнолог Тарас Березовець, передає Цензор.НЕТ.

"Крим 2012 рік. На фото Марія Левченко (помічник Зеленського), Микола Валуєв (депутат Держдуми РФ) та Олександр Гогілашвілі. Ще один важливий доказ роботи російської кротоферми в Офісі Президента," - прокоментував він фото.

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Нагадаємо, що заступник міністра внутрішніх справ Олександр Гогілашвілі влаштував "розборки" з поліцейськими на блокпосту в Краматорську.

Після цього глава МВС Денис Монастирський заявив, що ініціюватиме дисциплінарне провадження щодо дій Гогілашвілі. На цей час його також буде відсторонено від посади.

Гогілашвілі вибачився за "надмірну емоційність" під час нападу на поліцейського та нецензурну лексику.

Коли журналісти почали детальніше знайомитися із біографією заступника міністра, то виявилося, що він одружений з секретаркою президента України Марією Левченко і в них є спільні фото з президентом.

Також стало відомо, що він у 1995-2010 роках жив у Росії та працював помічником боксера та депутата Держдуми Миколи Валуєва.

12 грудня стало відомо, що у Гогілашвілі є діюче російське громадянство.