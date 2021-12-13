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Валуєв (28) Крим (12755) Березовець (15) Офіс Президента (1749) Гогілашвілі (75) Левченко Марія (15)

Березовець оприлюднив спільне фото Левченко, Гогілашвілі та Валуєва з Криму: "Ще один важливий доказ роботи російської кротоферми в ОП". ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Політика України Фоторепортаж

В мережі опублікували фото секретарки президента Володимира Зеленського Марії Левченко, її чоловіка Олександра Гогілашвілі, боксера та депутата Держдуми РФ Миколи Валуєва, зроблене в Криму в 2012 році.

Дане фото опублікував політтехнолог Тарас Березовець, передає Цензор.НЕТ.

"Крим 2012 рік. На фото Марія Левченко (помічник Зеленського), Микола Валуєв (депутат Держдуми РФ) та Олександр Гогілашвілі. Ще один важливий доказ роботи російської кротоферми в Офісі Президента," - прокоментував він фото.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Секретарка Зеленського Марія Левченко ніяк не оформлена в Офісі президента і отримує зарплату у студії "Квартал 95". ДОКУМЕНТ

Березовець оприлюднив спільне фото Левченко, Гогілашвілі та Валуєва з Криму: Ще один важливий доказ роботи російської кротоферми в ОП 01

Нагадаємо, що заступник міністра внутрішніх справ Олександр Гогілашвілі влаштував "розборки" з поліцейськими на блокпосту в Краматорську.

Після цього глава МВС Денис Монастирський заявив, що ініціюватиме дисциплінарне провадження щодо дій Гогілашвілі. На цей час його також буде відсторонено від посади.

Гогілашвілі вибачився за "надмірну емоційність" під час нападу на поліцейського та нецензурну лексику.

Коли журналісти почали детальніше знайомитися із біографією заступника міністра, то виявилося, що він одружений з секретаркою президента України Марією Левченко і в них є спільні фото з президентом.

Також стало відомо, що він у 1995-2010 роках жив у Росії та працював помічником боксера та депутата Держдуми Миколи Валуєва.

12 грудня стало відомо, що у Гогілашвілі є діюче російське громадянство.
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Топ коментарі
+71
собрал всю анти-украинскую сволочь возле себя в рекордно короткие сроки.. - и сам такой
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13.12.2021 09:44
+42
таке враження ніби в Зекоманді є інші....
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13.12.2021 09:42
+34
Дмитро Чекалкин Це Зеленський в Москві "помирає за Крим", поки Порошенко "втрачає Донбас".
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13.12.2021 09:51
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А ти хто таке, щоб критикувати Порошенка ?
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13.12.2021 11:14 Відповісти
А ти хто така, щоб це забороняти? Точно такмвалують совкові вчилки, що у них педкорона і вони святі, їх нізя критикувати. Яка особлива індульгенція у Пороха? Малорозвинуті баби, які вирішили з пороха зробити ідола? Здорова критика повина бути, бо саме по причині її відсутності країна в сраці.
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13.12.2021 11:30 Відповісти
А ти хто таке, щоб це робити? Ботяра під проксі у драних шкарпетках!

Країна у сраці через розумово відсталих зебілів та кацапських ботів, які їм підгавкують. Як ти та інша нечість під німецьким vpn. От коли Порошенко знову буде президентом, от тоді і будеш його критикувати, а зараз є твій бубочка та його кроти з московіі, от їх і критикуй.
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13.12.2021 12:46 Відповісти
Хм, у тебе такий чисто рогульо кугутський когнитивний дисонанс: тобто ти пишеш про дві однакові речі - про 73% мозглих і кацапів 146%номозглих. Тобто ти неосознано визнаєш що їх не відрізнити в коментах і що 73% номозглі реально жителі України. Так при чому тут кацапи, коли своїх дохріна з тобою у купі. А іноземні українці обрали пороха. Що мені робити, не кугуткам хоч які за пороха розказувати. Бо ти як і всі інші з одного постсовкового контейнера випали.
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13.12.2021 13:47 Відповісти
Нульофка! Пішло за парєбрік! Там твій совок, там і троль. Мерзота повилазила та випорожняється тут, наче має якесь відношення до України .
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13.12.2021 14:10 Відповісти
Як ти точно себе характеризуєш! І сама себе посилаєш ц вфрному напрямку! Обожнюю самокритиків!
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13.12.2021 14:24 Відповісти
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13.12.2021 14:57 Відповісти
Чо у методичкі більш нічого немає так ти імпровізуеш як школярка? Чи гугл перекладач не справляється і ти паузу смайлами ЩОБ не мовчки заповнюєш?
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13.12.2021 15:11 Відповісти
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13.12.2021 15:46 Відповісти
Маю відношення до України більше ніж у твоєй кугутській макітрі рощуміння!
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13.12.2021 14:26 Відповісти
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13.12.2021 14:58 Відповісти
Твій примітивний мощок вже втдохся? Ну що і очикувалося.
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13.12.2021 15:09 Відповісти
А що ти баном вважаєш? Спам лише у тебе у браузері приховує комент. Наче тобі вже було пояснено, но ти ж триндичиха.
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13.12.2021 15:13 Відповісти
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13.12.2021 15:45 Відповісти
Зелю тупо используют, как изделие №2, а они - одноразовые в нормальном обшестве
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13.12.2021 10:59 Відповісти
У совку було ізделіє #4
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14.12.2021 17:47 Відповісти
Це вже не кротоферма, а просто влада рф, яка сама себе призначає на найвищі державні посади та керує Україною завдяки кловану з 95 кварталу.
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13.12.2021 11:12 Відповісти
Шо і планувалося
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13.12.2021 11:21 Відповісти
Так Гогі Зелі не перший раз шукає слави! Не признана звізда гебнявого балету. Тсн залила нове відео з обіженним хлебалом.
https://youtu.be/S6-9IwJcBIo
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13.12.2021 11:20 Відповісти
Левченко вслід за Гогі.
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13.12.2021 11:33 Відповісти
В українців є тепер є свій Гогі. Скоро анекдоти підуть травити.
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13.12.2021 11:42 Відповісти
Якщо ви в МВС призначаєте першим заступником ворога ,ну це вже дно,хтось повинен за це відповісти і президент і Авака ви несете персональну відповідальність ,чи думаєте що скоро забудется ?
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13.12.2021 12:20 Відповісти
Вроде Зорян Шкиряк говорил золотые слова, повоняют и перестанут
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13.12.2021 12:37 Відповісти
Не аваков взял, а зельцман назначил смотрящим за аваковым.
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14.12.2021 01:27 Відповісти
А с каких пор зеленое полшестого зельцман стало попередником? Я что-то пропустила?
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14.12.2021 21:00 Відповісти
не сметь обзывать сладчайшего предыдущника "зеленое полшестого зельцман"!
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14.12.2021 22:58 Відповісти
Тебя спросить забыла, как мне гринпоца называть)))
лечись, ботяра!
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14.12.2021 23:03 Відповісти
прекратите обзывать наше ясно солнышко (закатившееся в 2019) гнинпоцем, как вам не стыдно!
ну и правильно вы сами себе о себе написали "лечись, ботяра!"
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14.12.2021 23:06 Відповісти
Ваше ясное солнышко, именуемое в народе гринпоцем, к сожалению в 19 закатилось на Банковую и разворовывает сейчас страну!
Узнаю прием подоляковских ублюдков: своих мозгов Бог не дал, только повторяют чужие фразы))) В спам,бот.Больше денег не получишь)))
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15.12.2021 01:07 Відповісти
Ты с ошибками, подоляковский ублюдок? написал.
Вот как верно: "Наше ясное солнышко, именуемое в народе гринпоцем, к счастию в 19 скатилось с Банковой, а до этого разворовывало страну!
Узнаю свой собственный прием подоляковского ублюдка: своих мозгов Бог не дал, только повторяю чужие фразы))) В спам, бот. Больше денег не получишь)))"
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15.12.2021 02:41 Відповісти
и только не говорите мне что это не явные кандидаты для вербовки.

а потом люди сидят и думают кто сливает инфу.

кто её и его вообще взял на государственные должности? кто за это ответит?
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14.12.2021 12:16 Відповісти
Цікаво, а якщо б цей Гогішпілівілі не зашкварився на КПП, ця вся інформація також спливла? Він з 2019 року на посаді заступника, де усі ці Березовці були 2 роки тому? Чому тільки зараз?
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14.12.2021 14:41 Відповісти
В мережі опублікували фото секретарки президента Володимира Зеленського Марії Левченко, її чоловіка Олександра Гогілашвілі, боксера та депутата Держдуми РФ Миколи Валуєва, зроблене в Криму в 2012 році. Джерело: https://censor.net/ua/p3304841


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14.12.2021 16:07 Відповісти
Хорошая картина. Душевная
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14.12.2021 17:50 Відповісти
*****,як це противно....
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16.12.2021 20:10 Відповісти
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