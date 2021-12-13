УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
12864 відвідувача онлайн
Новини Фото Політика УкраїниФоторепортаж
34 570 127
Росія (47164) тероризм (2785) найманці РФ (1969) Гогілашвілі (75)

Гогілашвілі брав участь у спільних з "оплотівцем" Олійником заходах. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Політика України Фоторепортаж

Олександр Гогілашвілі брав участь у спільних з "Оплотом" заходах і пресконференціях.

Про це свідчать світлини з відповідних заходів, які оприлюднені на сайті "Миротворець", які знайшов волонтер, голова Благодійного фонду "Мир і КО" Мирослав Гай, передає Цензор.НЕТ.

"По Гогілашвілі тут вже всплило не тільки російське громадянство... За допомогою Нейроідентиграфа знайшов. Поруч з ним "оплотівець" Олійник", - розповів він.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Заступник голови МВС Гогілашвілі має російський паспорт та судимість у РФ. ДОКУМЕНТ

Зазначимо, що Гогілашвілі працював у громадській організації "Центр здорової молоді". Із інтерв’ю "Бульвару" колишнього керівника організації Євгенія Нерухи відомо, що "Центр здорової молоді" молоді співпрацював з "Оплотом". А фото Гогілашвілі і одного з засновників "Оплоту" Олійника - це кадри зі спільної пресконференції від 21 червня 2013 року "Центру здорової молоді" і "Оплоту", яка проходила під девізом "Ми об'єдналися, щоб перемогти".

Гогілашвілі брав участь у спільних з оплотівцем Олійником заходах 01
Гогілашвілі брав участь у спільних з оплотівцем Олійником заходах 02
Гогілашвілі брав участь у спільних з оплотівцем Олійником заходах 03

Нагадаємо, що заступник міністра внутрішніх справ Олександр Гогілашвілі влаштував "розборки" з поліцейськими на блокпосту в Краматорську.

Після цього глава МВС Денис Монастирський заявив, що ініціюватиме дисциплінарне провадження щодо дій Гогілашвілі. На цей час його також буде відсторонено від посади.

Гогілашвілі вибачився за "надмірну емоційність" під час нападу на поліцейського та нецензурну лексику.

Коли журналісти почали детальніше знайомитися із біографією заступника міністра, то виявилося, що він одружений на секретарці президента України Марини Левченко і в них є спільні фото з президентом.

Також стало відомо, що він у 1995-2010 роках жив у Росії та працював помічником боксера та депутата Держдуми Миколи Валуєва.

12 грудня стало відомо, що у Гогілашвілі є діюче російське громадянство. Пізніше стало відомо, що заступник голови МВС Гогілашвілі має російський паспорт та судимість у РФ.
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+88
Жодного дня без "зеленого зашквару"
показати весь коментар
13.12.2021 11:22
+54
Короче, СБУ у нас нет ! Ну, как это недоразумение могло стать замминистра !?
Каськив с его лыжным инструктором - детский сад.....
показати весь коментар
13.12.2021 11:26
+52
Зебилы, прокомментируйте...
показати весь коментар
13.12.2021 11:22
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 2 з 2
Ну Аваков не только его протянул. Вместе с Билецким протянули и российского фсб-ника и неонациста С.Коротких (малюта,боцман) и через нацполицию и нацгвардию пристроили его руководить ! Охраной стратегических обьектов!
показати весь коментар
13.12.2021 14:17 Відповісти
хАвакову его просто тупо навязали ...- и не более
показати весь коментар
13.12.2021 16:01 Відповісти
Кончені сєпари

показати весь коментар
13.12.2021 14:52 Відповісти
все вірно - відкрита "законспірована" фаза почалась після Бухарестського в 2008 му ...- після заяви пУтлера ... в розрізі питання про членство України в НАТО - відмашка пішла по всіх напрямах...
показати весь коментар
13.12.2021 16:04 Відповісти
и почему мы не в НАТО...?
показати весь коментар
13.12.2021 15:28 Відповісти
у меня сейчас ощущение появилось, что Путин защищает Зеленского. То бишь все думали, что с началом отопительного сезона и платежки придут большие и будет майдан, а Путин сделал угрозу, чтобы переключить внимание на войну и спасти Зеленского, который вероятно обманщик лестный и актер неплохой, что ему столько поверило людей. А по сути мы видим тоже, что и при Януковиче - окружение все президента - агентура РФ на всех местах власти и органов Украины, а президент крутится, как Янукович и разводит народ. Страшная херня, мне захотелось резко свалить с этой страны ибо просвета не видно в перспективе. РФ со своей агентурой будут просто издеваться над Украиной, просто потому что они на уровне философии по ту сторону добра и зла и у них нету морали и если обычные люди подчиняются принципам добра и зла или правилам морали по религиям и т.п. То эти же вошли в состояние сверх человека и они делают так, как хотят. Мне даже кажется, что Путин не хочет захватить Украину, он хочет ее уничтожить изнутри. Ему нравится просто издеваться над Украиной. Как маленькие дети издеваются над мухами на стекле опаливают им лапки и крылья, так и Путину нравится издеваться над Украиной, просто потому что у него есть такая воля и нет над ним никакой морали. Украина проклята! За всю историю тут пролиты настоящие реки крови и муки прошла страна из самого ящика Пандоры. реально аж не по себе стало.
показати весь коментар
13.12.2021 15:34 Відповісти
про те, що в Україні немає української влади я тут пишу вже давним-давно! "Українська" влада в реальності кишить москальськими гнидами, крисами і, як тепер модно казати, кротами! І взагалі вся ідея привести до "влади" зелен-ого є повністю москальсько-єврейською. Чи всі забули, як москалі радо лізли обніматись з "братушкамі" влітку 2019-ого зразу після перемоги зелен-ого???
показати весь коментар
14.12.2021 10:15 Відповісти
туту все просто....... Мы с нимии один нарот.... -))) Таких сотни тысяч, был недавно в Кременчуге, там вообще за ОПСЖ весь город
показати весь коментар
14.12.2021 12:23 Відповісти
У зелених схоже є якийсь таєний центр відбору дебілів персоналу на державні посади, бо такі "самородки" ще й треба постаратися знайти.
Хоча з іншої сторони, шахрай Беня всучив з Г+Г нам Голобородька і нарід підтримав, ще й **** обрав ************(
показати весь коментар
13.12.2021 16:44 Відповісти
зеля чмошница, вешайся, с.ка на доверии..
понавыбирали блдй..(
показати весь коментар
13.12.2021 17:21 Відповісти
в СБУ у нас друг и барыго партнёр зеленского, поэтому они таких не выявляют сейчас, точнее выявляют, но приказано молчать.
Единственное в чём нам повезло, так в том, что эти макаки сами себя палят постоянно
показати весь коментар
13.12.2021 17:54 Відповісти
Хахаль довголітньої секретарки блазня, сподіваюсь всі зебіли зрозуміли які думки там панують.
показати весь коментар
13.12.2021 19:05 Відповісти
Зорян Шкіряк, колишній помічник екс-міністра Авакова, щойно в етері "уркаїна24" (в 19:03) заявив, що Олександра Гогілашвілі на посаду заступника міністра внутрішніх справ лобіював особисто Зеленський, що це він дав таку команду Авакову.
показати весь коментар
13.12.2021 19:11 Відповісти
"...це він дав таку команду Авакову."

І Авакян виконав її із великим задоволенням.
показати весь коментар
13.12.2021 23:05 Відповісти
В разделе биография на сайте МВД указано только одно место работы - социальный работник общественной организации по лечению наркоманов на протяжении 11 месяцев 2018-19 годов. Других деталей биографии Гогилашвили, кроме работы в общественной организации - нет, прошлое почти полностью покрыто тайной. Одновременно выяснилось, что Гогилашвили получил диплом о высшем образовании только в 45 лет - непосредственно перед назначением замминистра МВД в сентябре 2019 года от какого-то малоизвестного университета, что даёт основания предполагать, что обучение было фиктивным и диплом мог быть куплен специально для оформления на высокую должность.

Гогилашвили большую часть жизни работал в России, где был помощником боксера, а ныне депутата Госдумы РФ Николая Валуева. Обстоятельства его жизни и переезда в Украину неизвестны.

По сути, достоверно известно про Гогилашвили только одно - прибыв в Украину по одним данным в 2010-м, а по другим в 2013 году, он женился на личном секретаре Владимира Зеленского Марии Левченко. И Гогилашвили, судя по многочисленным фото, лично дружит с Зеленским.
показати весь коментар
13.12.2021 19:14 Відповісти
...Если вдруг выяснится, что невероятная спецоперация утекла к противнику просто потому, что тупая песда без доступа просто сидела на совещании, как на проходном дворе, а потом дома вечером под пельмени рассказала мужу, что там слышала, а тот, чисто потрындеть, в чате под пивко написал своему какому-нибудь дружку в Восточном Бирюлево «прикинь, чё моя-то рассказывает» - и так была похерена спецоперация десятилетия…
А потом ему достался бронеавтомобиль поверженного сотрудника ГУР. - Бабчєнко (стєбьоцца)
показати весь коментар
13.12.2021 19:52 Відповісти
Отмазывают рыбу поценнее - на букву Е начинаеца. И то, шо ты эту мулю вбрасываешь (и ты не один такой) говорит о многом. Ведь все тут знают, за кого ты топишь и за чьи деньги харчуешься. А так - красивый сьезд - типа ТП сидела, ога, она и слила. а там не не, все борцуны за независимость, плотные, шо грузди в банке. Нашли решение, токо не поможет
показати весь коментар
13.12.2021 21:52 Відповісти
по рожі гоги видно що рига і анал
показати весь коментар
13.12.2021 21:18 Відповісти
Выгоните этого лоха, только МВС позорит черт московитый
показати весь коментар
14.12.2021 00:58 Відповісти
Ну теперь понятно почему ЗЕрмаки так быстро слили Гоги. За ним такой уголовный и кацапский шлейф...

Но это совсем не мешало назначать его замминистра МВД.
показати весь коментар
14.12.2021 02:07 Відповісти
А кто сказал, что они слили? Они ему другое тёплое местечко найдут. Такие люди для Московии на вес золота.
показати весь коментар
14.12.2021 11:30 Відповісти
Все по классике.
показати весь коментар
14.12.2021 02:11 Відповісти
І ця істота була замміністром МВС! Просто вдумайтесь в це!!! І якби не останні зашквари, ніхто навіть і не знав би про його існування!
показати весь коментар
14.12.2021 07:23 Відповісти
зесранцы вряд ли все это читают, если судя по интеллекту, читать умеют
показати весь коментар
14.12.2021 07:35 Відповісти
Це треба мати ТАЛАНТ, щоб знайти саме такого ублюдка
показати весь коментар
14.12.2021 08:51 Відповісти
гавно притягиет гавно...вот и все...
показати весь коментар
14.12.2021 20:35 Відповісти
Сторінка 2 з 2
 
 