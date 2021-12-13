Гогілашвілі брав участь у спільних з "оплотівцем" Олійником заходах. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Олександр Гогілашвілі брав участь у спільних з "Оплотом" заходах і пресконференціях.

Про це свідчать світлини з відповідних заходів, які оприлюднені на сайті "Миротворець", які знайшов волонтер, голова Благодійного фонду "Мир і КО" Мирослав Гай, передає Цензор.НЕТ.

"По Гогілашвілі тут вже всплило не тільки російське громадянство... За допомогою Нейроідентиграфа знайшов. Поруч з ним "оплотівець" Олійник", - розповів він.

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Зазначимо, що Гогілашвілі працював у громадській організації "Центр здорової молоді". Із інтерв’ю "Бульвару" колишнього керівника організації Євгенія Нерухи відомо, що "Центр здорової молоді" молоді співпрацював з "Оплотом". А фото Гогілашвілі і одного з засновників "Оплоту" Олійника - це кадри зі спільної пресконференції від 21 червня 2013 року "Центру здорової молоді" і "Оплоту", яка проходила під девізом "Ми об'єдналися, щоб перемогти".

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Нагадаємо, що заступник міністра внутрішніх справ Олександр Гогілашвілі влаштував "розборки" з поліцейськими на блокпосту в Краматорську.

Після цього глава МВС Денис Монастирський заявив, що ініціюватиме дисциплінарне провадження щодо дій Гогілашвілі. На цей час його також буде відсторонено від посади.

Гогілашвілі вибачився за "надмірну емоційність" під час нападу на поліцейського та нецензурну лексику.

Коли журналісти почали детальніше знайомитися із біографією заступника міністра, то виявилося, що він одружений на секретарці президента України Марини Левченко і в них є спільні фото з президентом.

Також стало відомо, що він у 1995-2010 роках жив у Росії та працював помічником боксера та депутата Держдуми Миколи Валуєва.

12 грудня стало відомо, що у Гогілашвілі є діюче російське громадянство. Пізніше стало відомо, що заступник голови МВС Гогілашвілі має російський паспорт та судимість у РФ.