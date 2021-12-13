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вибухівка (398) Київська область (3131) зброя (5748) СБУ (10016)

Викрито підпільний цех із виготовлення вибухівки на Київщині, - СБУ. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Події Фоторепортаж

СБУ проводить комплексні заходи із запобігання та нейтралізації терористичних загроз, пов’язаних із незаконним обігом зброї. Під час слідчо-оперативних дій у Київській області викрито підпільний цех із виготовлення засобів ураження.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

Зазначається, що серед вилученого – вибухові пристрої на основі тротилу, а також вогнепальна зброя з глушниками.

Перевіряється інформація щодо можливого використання засобів ураження для вчинення терактів.

"Встановлено, що протиправну діяльність організував місцевий житель, який раніше вже був засуджений за виготовлення саморобної вибухівки. Підпільну зброярню обладнав на території власного домоволодіння в одному з населених пунктів поблизу столиці. За попередніми даними, готову продукцію він планував реалізувати через особисті зв’язки у кримінальних колах", - йдеться у повідомленні.

Зазначається також, що під час обшуків за місцем проживання зловмисника правоохоронці виявили: велику кількість тротилу та інших вибухонебезпечних речовин, компоненти для виготовлення саморобних вибухових пристроїв, бойові гранати із запалами, 10 одиниць вогнепальної зброї з глушниками, майже 2 тисячі набоїв різного калібру, комплектуючі до вогнепальної зброї, станкове та спеціалізоване лабораторне обладнання.

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Викрито підпільний цех із виготовлення вибухівки на Київщині, - СБУ 01
Викрито підпільний цех із виготовлення вибухівки на Київщині, - СБУ 02
Викрито підпільний цех із виготовлення вибухівки на Київщині, - СБУ 03
Викрито підпільний цех із виготовлення вибухівки на Київщині, - СБУ 04
Викрито підпільний цех із виготовлення вибухівки на Київщині, - СБУ 05
Викрито підпільний цех із виготовлення вибухівки на Київщині, - СБУ 06
Викрито підпільний цех із виготовлення вибухівки на Київщині, - СБУ 07
Викрито підпільний цех із виготовлення вибухівки на Київщині, - СБУ 08

Вилучені засоби ураження направлено на експертизу.

У межах кримінального провадження, розпочатого за ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України, зловмиснику планують повідомити про підозру у вчиненні злочину та обрати міру запобіжного заходу.

Триває досудове розслідування для встановлення всіх обставин незаконної діяльності і притягнення до відповідальності інших осіб, причетних до злочинів проти державної безпеки України.

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+3
Мабуть це смєтуни. Передрали з МП-40.
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13.12.2021 13:10
+3
Хороший материал в видео блоге

Що робити якщо війна? Як вижити в місті? Кілька порад цивільній людині від проєкту Хлопці з Лісу Ч.1

https://youtu.be/IoukTDvvj_Y
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13.12.2021 13:22
+3
народ как может вооружается
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13.12.2021 13:46
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Готуються до зустрічи з путінцями
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13.12.2021 13:06 Відповісти
Не в тому напрямку свої вміння скеровував.
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13.12.2021 13:06 Відповісти
так объявите кацапских неонацистов в ответ
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13.12.2021 13:06 Відповісти
Мабуть це смєтуни. Передрали з МП-40.
показати весь коментар
13.12.2021 13:10 Відповісти
Хороший материал в видео блоге

Що робити якщо війна? Як вижити в місті? Кілька порад цивільній людині від проєкту Хлопці з Лісу Ч.1

https://youtu.be/IoukTDvvj_Y
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13.12.2021 13:22 Відповісти
ИМХО ближе к STEN
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13.12.2021 13:44 Відповісти
Взагалі то, нічого ні від МР, ні від Стена в цьому немає. Западто ускладнений пістолет-кулимет. Тут наглядно показано все те, чого намагаються уникнути справжні інженери. Людина думала, як використати утилізовані частини від калаша і магазини від гумострілів то ж, наліпила "из того, что было". В інтернеті достатньо прикладів простіших зразків. Чим складніше конструкція, тим вона ненадійніша. Хоча, майстерність виконання на колінці похвальна. "Хозяїн" отримає довгоочікуваного спеціаліста, а то все дрібна наркота нідочого не здатна сидить. Цей хоч зможе ножі віртухаям робити в тюремній майстерні. Ато чув що, перевелися на зонах майстри.
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13.12.2021 17:18 Відповісти
Призначити директором институту артилерийсько-стрілкового озброєння.
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13.12.2021 13:35 Відповісти
Такой человек! И на свободе
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13.12.2021 14:02 Відповісти
Та не дай Боже таке отримати на озброєння! Прикіньте скільки тут деталей і порівняйте з тим же Стеном, Беретою чи МАС-10. А це, робочі години, енергія і кілограми сировини витрачені на одиницю виробу. Такий виробництво по вітру пустить.
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13.12.2021 17:23 Відповісти
народ как может вооружается
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13.12.2021 13:46 Відповісти
А ШО делать? «Таке життя!»
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13.12.2021 13:52 Відповісти
А ось, реставрований Браунінг 1900 цікава з історичної точки зору річ. Колекціонери оцінили б, не багато у нас таких зразків.
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13.12.2021 17:32 Відповісти
 
 