Викрито підпільний цех із виготовлення вибухівки на Київщині, - СБУ. ФОТОрепортаж

СБУ проводить комплексні заходи із запобігання та нейтралізації терористичних загроз, пов’язаних із незаконним обігом зброї. Під час слідчо-оперативних дій у Київській області викрито підпільний цех із виготовлення засобів ураження.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

Зазначається, що серед вилученого – вибухові пристрої на основі тротилу, а також вогнепальна зброя з глушниками.

Перевіряється інформація щодо можливого використання засобів ураження для вчинення терактів.

"Встановлено, що протиправну діяльність організував місцевий житель, який раніше вже був засуджений за виготовлення саморобної вибухівки. Підпільну зброярню обладнав на території власного домоволодіння в одному з населених пунктів поблизу столиці. За попередніми даними, готову продукцію він планував реалізувати через особисті зв’язки у кримінальних колах", - йдеться у повідомленні.

Зазначається також, що під час обшуків за місцем проживання зловмисника правоохоронці виявили: велику кількість тротилу та інших вибухонебезпечних речовин, компоненти для виготовлення саморобних вибухових пристроїв, бойові гранати із запалами, 10 одиниць вогнепальної зброї з глушниками, майже 2 тисячі набоїв різного калібру, комплектуючі до вогнепальної зброї, станкове та спеціалізоване лабораторне обладнання.

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Вилучені засоби ураження направлено на експертизу.

У межах кримінального провадження, розпочатого за ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України, зловмиснику планують повідомити про підозру у вчиненні злочину та обрати міру запобіжного заходу.

Триває досудове розслідування для встановлення всіх обставин незаконної діяльності і притягнення до відповідальності інших осіб, причетних до злочинів проти державної безпеки України.