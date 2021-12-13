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Затримано підозрюваного у підготовці вбивства депутата облради у Дніпрі, - Офіс Генпрокурора. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Події Фоторепортаж

Затримано чоловіка, який підозрюється у підготовці вбивства депутата Дніпропетровської обласної ради.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Генпрокурора.

За даними слідства, 8 грудня 2021 року у місті Дніпро перед офісом депутата обласної ради вибухнув автомобіль. В салоні авто знаходився автомат Калашнікова з прикріпленим саморобним пристроєм для його дистанційного приведення у дію. Це дозволило підозрюваному, перебуваючи на відстані, здійснити щонайменше три постріли в будівлю. Після цього авто вибухнуло від заздалегідь встановленої ним легкозаймистої горючої рідини для знищення слідів злочину.

Під час обшуків за місцем проживання чоловіка та у його авто виявлено пістолет та патрони, які він носив та зберігав без передбаченого законом дозволу.

Затриманого підозрюють у підготовці до вбивства депутата обласної ради, а також у незаконному придбанні, носінні, зберіганні вогнепальної зброї та бойових припасів (ч. 1 ст. 14, ч. 2 ст. 115, ч. 1 ст. 263 КК України).

Суд обрав йому безальтернативний запобіжний захід - тримання під вартою.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що автомат із дистанційним керуванням виявили в багажнику згорілого автомобіля в Дніпрі.

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Затримано підозрюваного у підготовці вбивства депутата облради у Дніпрі, - Офіс Генпрокурора 01
Затримано підозрюваного у підготовці вбивства депутата облради у Дніпрі, - Офіс Генпрокурора 02
Затримано підозрюваного у підготовці вбивства депутата облради у Дніпрі, - Офіс Генпрокурора 03
Затримано підозрюваного у підготовці вбивства депутата облради у Дніпрі, - Офіс Генпрокурора 04
Затримано підозрюваного у підготовці вбивства депутата облради у Дніпрі, - Офіс Генпрокурора 05
Затримано підозрюваного у підготовці вбивства депутата облради у Дніпрі, - Офіс Генпрокурора 06

Автор: Богдан Гуньковський
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Да, "киллер" еще тот.
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13.12.2021 14:40 Відповісти
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13.12.2021 14:45 Відповісти
Похоже на детский муляж. Нижнее фото , уклекислотный огнетушитель с чекой соединён резиновым шлангом с кислородным ( яко бы) баллоном. Это просто какое-то детское недоразумение для "'''спецов""'" СБУ. Ребята ,лапша на уши уже не модно
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13.12.2021 16:16 Відповісти
Кусок шланга и верёвочка дополняют картину. Просто треш!
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13.12.2021 16:17 Відповісти
Похоже на Устройство для подрыва банкоматов газом
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13.12.2021 17:45 Відповісти
не. без луцкого захватчика заложников никак...
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13.12.2021 14:46 Відповісти
Чем больше в системе элементов, тем меньше надёжность !
Теория вероятности - она такая.......
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13.12.2021 14:48 Відповісти
насмотрелось кинофильмов, но ума не хватило
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13.12.2021 14:48 Відповісти
этот что ли?
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13.12.2021 14:48 Відповісти
Охосподя, это ещё что за Днепровские "шакалы"?.. Депутат тоже из самых честных и неподкупных персонажей?
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13.12.2021 14:50 Відповісти
Ну... если из жопоблока кого вальнуть хотели, или шарийского выродка, то этот человек кристально чист на самом деле.
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13.12.2021 17:20 Відповісти
 
 