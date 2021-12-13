25-а ОПДБр в Авдіївці отримала батальйонний комплекс відеоспостереження. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

П'ятий президент, лідер "Європейської Солідарності" Петро Порошенко під час свого візиту до Авдіївки передав комплекс батальйонного відеоспостереження 25-й окремій повітряно-десантній бригаді.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу політсили.

Порошенко подякував воїнам та волонтерам за встановлення і оснащення всієї лінії зіткнення системою відеорозвідки, спостереження.

"Прилади нічного бачення, камери з великим зумом, які будуть чітко відзначати будь-який рух ворожих сил. Зараз із урахуванням підвищення напруження на фронті це ще й додаткові переваги. Почали ми це з 10-ї Гірсько-штурмової бригади, яку змінила зараз 95-та", - сказав лідер "ЄС" та додав, що другим етапом стала Авдіївка.

Він зазначив, що в Авдіївці інша геометрія, яка використовується для відеоспостереження, інші технічні рішення, більш коштовні.

"Цей проєкт коштує мільйони гривень. 50% збирає "Справа громад". На сьогоднішній день вже більше 5 тисяч українців перерахували кошти. Це і є звіт, що відбувається з вашими коштами. А 50% перераховує Фонд Порошенка", - пояснив Порошенко.

За його словами, це означає, що "і у снайперів, які привезені з Росії, і в російських найманців з ПВК "Вагнер", і в кадрових російських військовослужбовців не буде можливості вести атаки, вести полювання на наших воїнів".

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