25-а ОПДБр в Авдіївці отримала батальйонний комплекс відеоспостереження. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Політика України Фоторепортаж
П'ятий президент, лідер "Європейської Солідарності" Петро Порошенко під час свого візиту до Авдіївки передав комплекс батальйонного відеоспостереження 25-й окремій повітряно-десантній бригаді.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу політсили.
Порошенко подякував воїнам та волонтерам за встановлення і оснащення всієї лінії зіткнення системою відеорозвідки, спостереження.
"Прилади нічного бачення, камери з великим зумом, які будуть чітко відзначати будь-який рух ворожих сил. Зараз із урахуванням підвищення напруження на фронті це ще й додаткові переваги. Почали ми це з 10-ї Гірсько-штурмової бригади, яку змінила зараз 95-та", - сказав лідер "ЄС" та додав, що другим етапом стала Авдіївка.
Він зазначив, що в Авдіївці інша геометрія, яка використовується для відеоспостереження, інші технічні рішення, більш коштовні.
"Цей проєкт коштує мільйони гривень. 50% збирає "Справа громад". На сьогоднішній день вже більше 5 тисяч українців перерахували кошти. Це і є звіт, що відбувається з вашими коштами. А 50% перераховує Фонд Порошенка", - пояснив Порошенко.
За його словами, це означає, що "і у снайперів, які привезені з Росії, і в російських найманців з ПВК "Вагнер", і в кадрових російських військовослужбовців не буде можливості вести атаки, вести полювання на наших воїнів".
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"Этот проект стоит миллионы гривен. 50% собирает "Дело общин". На сегодняшний день уже более 5 тысяч украинцев перечислили средства.
А 50% перечисляет Фонд Порошенко",
Это ж теперь его бухгалтерия по закону имеет право поставить эти 50% себе на уменьшение налога на прибыль и бюджет не дополучит миллионы гривен! А в результате - у приличных людей колоссальный недопил!? Отжыш гад!
Думаешь, что этого кретина бубочка зря сделал замминистром?
Kiт Бегемот
https://www.youtube.com/watch?v=wY07yd8uG5c
Привет
Героям Слава!!! Слава Украине!!!
А попиариться хватило бы и одного ящика обколотых апельсинов.
Учись Тимошенко, как надо подкупать голоса избирателей!