Газ вибухнув у житловому будинку у Львові, троє людей в лікарні. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Події
У житловому будинку на вул. Замастринівський стався вибух газу, а потім - пожежа.
Про це повідомили у ДСНС, інформує Цензор.НЕТ.
"По вул. Замарстинівська, 28 стався вибух, попередньо побутового газу, в квартирі на другому поверсі триповерхового житлового будинку з подальшим загоранням", - йдеться у повідомленні.
Трьох мешканців квартири доправили до лікарні з опіками середньої тяжкості. Також довелося евакуювати мешканців верхніх поверхів.
"Під час гасіння пожежі сталось підтоплення нижніх поверхів. За потреби мерія запропонує постраждалим місце для тимчасового відселення", - повідомила заступниця міського голови Львова Ірина Маруняк.
Рух вулицею Замарстинівською тимчасово перекрито.
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