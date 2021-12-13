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вибух (3746) газ (2586) Львів (2080) ДСНС (4458)

Газ вибухнув у житловому будинку у Львові, троє людей в лікарні. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Події

У житловому будинку на вул. Замастринівський стався вибух газу, а потім - пожежа.

Про це повідомили у ДСНС, інформує Цензор.НЕТ.

"По вул. Замарстинівська, 28 стався вибух, попередньо побутового газу, в квартирі на другому поверсі триповерхового житлового будинку з подальшим загоранням", - йдеться у повідомленні.

Трьох мешканців квартири доправили до лікарні з опіками середньої тяжкості. Також довелося евакуювати мешканців верхніх поверхів.

"Під час гасіння пожежі сталось підтоплення нижніх поверхів. За потреби мерія запропонує постраждалим місце для тимчасового відселення", - повідомила заступниця міського голови Львова Ірина Маруняк.

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Рух вулицею Замарстинівською тимчасово перекрито.

Газ вибухнув у житловому будинку у Львові, троє людей в лікарні 01
Газ вибухнув у житловому будинку у Львові, троє людей в лікарні 02
Газ вибухнув у житловому будинку у Львові, троє людей в лікарні 03
Газ вибухнув у житловому будинку у Львові, троє людей в лікарні 04
Газ вибухнув у житловому будинку у Львові, троє людей в лікарні 05
Газ вибухнув у житловому будинку у Львові, троє людей в лікарні 06
Газ вибухнув у житловому будинку у Львові, троє людей в лікарні 07

Автор: Ольга Лузан
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Если есть в квартире газ. А что у вас?
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13.12.2021 20:28 Відповісти
Чо за улица новая? Може то замарстинівська?
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13.12.2021 20:37 Відповісти
Мєр сильно увлекся политикой,а городом не занимается.В его силах установить газ-контроль на газовых приборах.Особенно у старых людей.
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13.12.2021 20:56 Відповісти
Та не.. У нас главный Мэр " политик" это Пидалик - речистый.. Хотя какой он "политик", да и "мэр" ,он просто полит информатор по ковиду... ( хотя тоже никудышный). А вот об установке газ- контроля для +65 (70 и т.д.) это вы правильно заметили и это не только нужно сделать во Львове а повсеместно..Газ страшная сила.. приходилось в живую несколько раз видеть и сам взрыв и последствия... Не дай Бог. Бедные люди.
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13.12.2021 21:32 Відповісти
Как боксера,я Педалика поважаю очень.Об уровне мэра,его умственных и креативных способностях можно судить его экстравагантное предложение посыпать зимние дороги снегом.Ему бы какую нибудь очень почетную представительскую должность ,скажем ,в США,или Германии от Украины.Большую бы роль сыграл.
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13.12.2021 21:44 Відповісти
Да бокс это его. Как футбол для Шевченко .. а вот когда он полез в политику да еще с Натахой Королевской то в лужу сел ( ну не его это) Что до Кличко.. ну какой он представитель.. умоляю.. Ну где нибудь в олимпийском комитете, я не знаю.. В общем что то связанное со спортом ( и то благодаря его бывшим заслугам) но есть одно но.. тогда бы он предпочел бы родной для него Гамбург.. Ну где то так...
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13.12.2021 22:27 Відповісти
У ты во Львове снег.
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13.12.2021 21:05 Відповісти
Замело в нас гарно
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13.12.2021 21:38 Відповісти
Не зря Богдан и Сольский выбрали львовщину ,тернопольщину,закарпатье зоной своих исключительных интересов.Соя и Кукуруза без полива дают отменные урожаи на лучших землях.В Этом году они успели убраться до осенних дождей и снега,а прошлогодний урожай едва успели убрать к этому апрелю.
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13.12.2021 21:48 Відповісти
 
 