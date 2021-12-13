Газ вибухнув у житловому будинку у Львові, троє людей в лікарні. ФОТОрепортаж

У житловому будинку на вул. Замастринівський стався вибух газу, а потім - пожежа.

Про це повідомили у ДСНС, інформує Цензор.НЕТ.

"По вул. Замарстинівська, 28 стався вибух, попередньо побутового газу, в квартирі на другому поверсі триповерхового житлового будинку з подальшим загоранням", - йдеться у повідомленні.

Трьох мешканців квартири доправили до лікарні з опіками середньої тяжкості. Також довелося евакуювати мешканців верхніх поверхів.

"Під час гасіння пожежі сталось підтоплення нижніх поверхів. За потреби мерія запропонує постраждалим місце для тимчасового відселення", - повідомила заступниця міського голови Львова Ірина Маруняк.

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Рух вулицею Замарстинівською тимчасово перекрито.













