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Український курсант Лейсі став найкращим іноземним кадетом у Академії Сухопутних військ Великої Британії. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Війна в Україні

Український курсант Павло Лейсі визнано найкращим іноземним кадетом у Королівській Академії Сухопутних військ Сандхерст (Велика Британія).

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Генерального штабу ЗС України.

Український курсант Лейсі став найкращим іноземним кадетом у Академії Сухопутних військ Великої Британії 01

"Збройні Сили України щиро вітають курсанта Павла Лейсі з успішним завершенням навчання у Королівській Академії Сухопутних військ Сандхерст та нагородженням Її Королівською Високістю Королівською Принцесою Анною Міжнародним мечем як кращого іноземного кадета", - йдеться у повідомленні.

Український курсант Лейсі став найкращим іноземним кадетом у Академії Сухопутних військ Великої Британії 02

Український курсант Лейсі став найкращим іноземним кадетом у Академії Сухопутних військ Великої Британії 03

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Український курсант Совенко став найкращим іноземним випускником Королівської академії сухопутних військ Великої Британії. ФОТО

Начальник Генерального штабу Британської армії Збройних сил Великої Британії генерал сер Марк Карлтон-Сміт вручив курсанту Лейсі "Медаль Сандхерста" на відзначення його надзвичайних досягнень як іноземного кадета.

Український курсант Лейсі став найкращим іноземним кадетом у Академії Сухопутних військ Великої Британії 04

Щороку відзнака присуджується кадету, який продемонстрував найкращі результати у навчанні. Цього року в Академії навчалися офіцери з 26 різних країн.

Український курсант Лейсі став найкращим іноземним кадетом у Академії Сухопутних військ Великої Британії 05

Як повідомляє АрміяІнформ, Лейсі вже другий курсант Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного, який останніми роками удостоївся звання найкращого іноземного кадета Королівської Академії Сухопутних військ Сандхерст. Два роки тому це почесне звання заслужив також курсант факультету ракетних військ і артилерії цього навчального закладу Артем Бараненко.

Український курсант Лейсі став найкращим іноземним кадетом у Академії Сухопутних військ Великої Британії 06

Також дивіться: Двоє українських курсантів пройшли курс навчання в коледжі ВПС Великої Британії "Кранвелл". ФОТО

20-річний Павло Лейсі родом із Сумщини, у Національній академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного здобуває фах артилерійського розвідника, вчиться на 4 курсі. Навчання у Королівській Академії Сухопутних військ Сандхерст тривало майже рік, після новорічних свят курсант Лейсі має повернутися в Україну.

Автор: Володимир Янченко
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Топ коментарі
+22
молодець- так тримати-
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13.12.2021 20:52
+16
Да, куда ему с такой фамилией до потомственного запорожского козака Вадика Рабиновича или Шефира с прочими Гогиашвилями.
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13.12.2021 21:52
+15
ЭЛИТА СТРАНЫ!
Это вам не разного рода судимые граждане РФ на должностях замминистра благодаря своей жене - секретутки и прочая швали считающая с чего то себя "золотой молодёжью" аля андруши ющенки и иже с ними.
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13.12.2021 21:49
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молодець- так тримати-
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13.12.2021 20:52 Відповісти
Порубаємо кацяпів на капусту.
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13.12.2021 21:02 Відповісти
Британец украинского походження?
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13.12.2021 20:55 Відповісти
Статья читать или только буква писать?
Место забивай, пока не женат будущий генерал.
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13.12.2021 21:04 Відповісти
20-летний Павел Лейси родом из Сумщины, в Национальной академии сухопутных войск имени гетмана Петра Сагайдачного получает специальность артиллерийского разведчика, учится на 4 курсе. Обучение в Королевской Академии Сухопутных войск Сандхерст длилось почти год, после новогодних праздников курсант Лейси должен вернуться в Украину.

Лишень до кінця дочитати варто.
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14.12.2021 09:22 Відповісти
Шо то фамилие ну сильно украинское...
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13.12.2021 20:58 Відповісти
Головне, що він - український курсант.
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13.12.2021 21:09 Відповісти
Да, куда ему с такой фамилией до потомственного запорожского козака Вадика Рабиновича или Шефира с прочими Гогиашвилями.
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13.12.2021 21:52 Відповісти
Чому на восьмий рiк вiйни ми не маємо програми навчання офіцерів та сержантів в найкращих військових навчальних закладах світу?! Чому майбутніх фахових військових навчають совки (або постсовки) за ганебними, вкрай застарілими та не ефективними совєтськими методиками? На виході ми маємо типових радянських "офіцерів" з набором радянських звичок та вірою в"адиннарот"???
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13.12.2021 21:01 Відповісти
В Украине уже были достойные выпускники западных учебных заведений и многочисленных курсов, так вот интересно, где они сейчас и на каких командных должностях? А то на фоне Гоги-баринов и подобного эпичного сброда, как-то боязно становится за наше настоящее, а тем более ближайшее будущее
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13.12.2021 21:12 Відповісти
Гоги-баринов с зе-царьком воглаве породили мы сами. Нам эту ошибку и исправлять. И чем раньше,тем лучше.
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13.12.2021 21:47 Відповісти
Чому - тому що зеееееееееееееееее!
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13.12.2021 21:14 Відповісти
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13.12.2021 21:07 Відповісти
ну авжеж, спробуйте-но транскрибувати "Ласий" англійською...
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13.12.2021 21:14 Відповісти
вот после всех этих королевских церемоний лордов, дома его встретит маленькое и злобное зеленое ЧМО - "нужно просто перестать стрелять!"

- и малоросьня "какаяразница" на каждом шагу..
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13.12.2021 21:24 Відповісти
Мне вот одно непонятно.Почему авиакурсантов не направляют в США ,Британию осваивать их авиатехнику?Набор авиакурсантов надо увеличить раз в 5.Дорого? Дорого! Но надо!
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13.12.2021 21:24 Відповісти
это кацап не обязательно - чтобы сбивать ваши кацмалёты нужно только ПВО...
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13.12.2021 23:37 Відповісти
А у принцессы неплохая фехтовальная осанка. Наверняка на шпагах любого курсанта уложит
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13.12.2021 21:30 Відповісти
Замолоду принцеса Анна була наїзницею, брала участь у змаганнях у Києві - https://apostrophe.ua/ua/article/lime/learn/2020-10-23/v-seti-vspomnili-foto-docheri-elizavetyi-ii-v-kieve---a-ved-i-video-gde-ona-padaet-s-loshadi-v-pirogovo/35731

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13.12.2021 21:45 Відповісти
Помнится она и на Олимпийских играх выступала
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14.12.2021 15:47 Відповісти
ЭЛИТА СТРАНЫ!
Это вам не разного рода судимые граждане РФ на должностях замминистра благодаря своей жене - секретутки и прочая швали считающая с чего то себя "золотой молодёжью" аля андруши ющенки и иже с ними.
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13.12.2021 21:49 Відповісти
Наш гавнокомандуючий з таким довгим і гострим ножем до себе б не підпустив!
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13.12.2021 22:10 Відповісти
Звичайно не підпустить бо нелох.
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13.12.2021 23:09 Відповісти
Ось він цвіт нашої Нації!
Ось такі хлопці мають бути генералами української Армії!
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13.12.2021 22:12 Відповісти
Ні, краще висунемо у енерали Рабіновича. Ну шоб "наверняка"...
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13.12.2021 22:38 Відповісти
Продублювали новину, але ок.

Павла можна зразу на плакат якийсь військовий.
Вітання та успіхів !
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14.12.2021 07:59 Відповісти
Підтримую Вашу пропозицію і поздоровляю цього розумника
ПАВЛА ЛЕЙСІ з такою нагородою! М О Л О Д Ц А !!! Здоровля
тобі хлопче,успіхів та щастя в житті!
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14.12.2021 15:23 Відповісти
Колись Британія половину миру тримала.
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14.12.2021 12:29 Відповісти
Лейси? Он шотландец?
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14.12.2021 20:16 Відповісти
 
 