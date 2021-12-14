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Двоє людей загинули в результаті зіткнення пасажирського потяга з автомобілем на Івано-Франківщині, - ДСНС. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Події Фоторепортаж

Двоє людей загинули у ДТП з участю пасажирського потяга та легкового автомобіля в Івано-Франківський області.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДСНС.

Двоє людей загинули в результаті зіткнення пасажирського потяга з автомобілем на Івано-Франківщині, - ДСНС 01

13 грудня о 23:32 до ДСНС надійшло повідомлення про те ,що на залізничному переїзді, в селі Угринів Івано Франківського району, відбулось зіткнення пасажирського потяга з легковим автомобілем.

Двоє людей загинули в результаті зіткнення пасажирського потяга з автомобілем на Івано-Франківщині, - ДСНС 02
Двоє людей загинули в результаті зіткнення пасажирського потяга з автомобілем на Івано-Франківщині, - ДСНС 03

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"Рятувальники за допомогою комбінованого гідроінструменту провели заходи з деблокування з автомобіля двох осіб без ознак життя:чоловіка 1992 року народження та жінки 1985 року народження", - йдеться у повідомленні.

Двоє людей загинули в результаті зіткнення пасажирського потяга з автомобілем на Івано-Франківщині, - ДСНС 04

Всі обставини даної події наразі встанолюються.

Автор: Володимир Янченко
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Адміни, ви б фото хоч замазали. На задньому сидінні схоже хтось є.
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14.12.2021 01:54 Відповісти
Не треба, хай дивляться і думають, чи треба так поспішати перед потягом.
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14.12.2021 09:18 Відповісти
За кермом була жінка
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14.12.2021 10:46 Відповісти
Похоже за рулем была женщина.
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14.12.2021 05:48 Відповісти
Дебіл за кермом був, ото і вся причина!
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14.12.2021 07:24 Відповісти
 
 