ДТП з участю пасажирського мікроавтобуса на Луганщині: 1 пасажир загинув, 7 осіб травмовано, - поліція. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Події Фоторепортаж
Сьогодні, 14 грудня, о 6.40 ранку в Старобільському районі Луганської області неподалік с. Оріхове, на трасі Чугуєв-Мілове сталася ДТП з участю пасажирського мікроавтобуса.
Про це повідомила у фейсбуці прессекретар Нацполії Луганщині Тетяна Погукай, інформує Цензор.НЕТ.
За попередньою інформацією, водій не врахував дорожньої обстановки (ожеледиця) та допустив виїзд на узбіччя.
"Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди один пасажир загинув, водій та шестеро пасажирів отримали тілесні ушкодження. Двоє пасажирів госпіталізовано, іншим постраждалим надана допомога на місці події", - йдеться в повідомленні.
На місці події продовжують працювати співробітники поліції та екстрених служб.
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2. проверить скорость
3. проверить ремни безопасности
4. состояние водителя - как долго без отдыха за рулем.
Известная дорога.
водители попросту отвыкли ездить по нормальным дорогам.
а нормальная дорога ночью после дождя - как стекло.
За 14-15-е года, разбили вщент.
И про ремонт знаю.
Но там ещё одно НО существует)))
Эта дорога, самое прямое и короткое направление "контрабаса" на парашостан. Уж сколько вывозилось и вывозится товара со Старобельска в Меловое и далее, можно поэмы писать. Сколько ловили и давили, не пересчитать... Про стрельбу, промолчим.
Вот из-за хорошего теперь качества дороги, грузопоток увеличился ещё больше. А раз так, то и гнать можно. БАБЛО РУЛИТ. А в тех краях, кроме "контрабаса", и ничем практически не занимаются (обработка полей - не в счёт, там другие правила от НИБУЛОНа).