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ДТП з участю пасажирського мікроавтобуса на Луганщині: 1 пасажир загинув, 7 осіб травмовано, - поліція. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Події Фоторепортаж

Сьогодні, 14 грудня, о 6.40 ранку в Старобільському районі Луганської області неподалік с. Оріхове, на трасі Чугуєв-Мілове сталася ДТП з участю пасажирського мікроавтобуса.

Про це повідомила у фейсбуці прессекретар Нацполії Луганщині Тетяна Погукай, інформує Цензор.НЕТ.

За попередньою інформацією, водій не врахував дорожньої обстановки (ожеледиця) та допустив виїзд на узбіччя.

"Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди один пасажир загинув, водій та шестеро пасажирів отримали тілесні ушкодження. Двоє пасажирів госпіталізовано, іншим постраждалим надана допомога на місці події", - йдеться в повідомленні.

На місці події продовжують працювати співробітники поліції та екстрених служб.

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ДТП з участю пасажирського мікроавтобуса на Луганщині: 1 пасажир загинув, 7 осіб травмовано, - поліція 01
ДТП з участю пасажирського мікроавтобуса на Луганщині: 1 пасажир загинув, 7 осіб травмовано, - поліція 02
ДТП з участю пасажирського мікроавтобуса на Луганщині: 1 пасажир загинув, 7 осіб травмовано, - поліція 03
ДТП з участю пасажирського мікроавтобуса на Луганщині: 1 пасажир загинув, 7 осіб травмовано, - поліція 04

ДТП з участю пасажирського мікроавтобуса на Луганщині: 1 пасажир загинув, 7 осіб травмовано, - поліція 05

Автор: Ірина Дашківська
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Продолжаем калечить людей в переделанных скотовозах... Украина, это даже не Африка!
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14.12.2021 09:15 Відповісти
И что Вас побудило сделать вывод что эта скотовозка переделанная???? И не поделитесь своими умозаключениями, как переделанные скотовозки влияют на аварийность???
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14.12.2021 09:40 Відповісти
Судя по повреждениям тут причина трагедии в том, что не пристёгнуты ремнями безопасности были. Да, в автобусах тоже надо пристёгиватся.
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14.12.2021 10:55 Відповісти
Причина в том, что водитель мозг дома забыл, да и резина не факт, что зимняя.
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14.12.2021 11:37 Відповісти
1. проверить резину
2. проверить скорость
3. проверить ремни безопасности
4. состояние водителя - как долго без отдыха за рулем.
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14.12.2021 13:31 Відповісти
Ну так вали в Африку, там якраз тебе чекають.
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14.12.2021 11:00 Відповісти
так а шо? они со своим ковидом сделали нелегальные перевозки на повозках...
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14.12.2021 09:31 Відповісти
Люди привыкли ездить по танкодромам, а тут вдруг отремонтировали дороги и сразу газ в пол и попёр-бобёр.
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14.12.2021 10:07 Відповісти
Новая дорога в первую зиму вообще каток. Устойчивость как на мокром линолеуме.
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14.12.2021 11:01 Відповісти
Там был не танкодром, а противотанковое направление)))
Известная дорога.
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14.12.2021 11:20 Відповісти
ее совсем недавно отремонтировали.
водители попросту отвыкли ездить по нормальным дорогам.

а нормальная дорога ночью после дождя - как стекло.
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14.12.2021 13:32 Відповісти
Я и на писал БЫЛО направление.
За 14-15-е года, разбили вщент.
И про ремонт знаю.
Но там ещё одно НО существует)))
Эта дорога, самое прямое и короткое направление "контрабаса" на парашостан. Уж сколько вывозилось и вывозится товара со Старобельска в Меловое и далее, можно поэмы писать. Сколько ловили и давили, не пересчитать... Про стрельбу, промолчим.
Вот из-за хорошего теперь качества дороги, грузопоток увеличился ещё больше. А раз так, то и гнать можно. БАБЛО РУЛИТ. А в тех краях, кроме "контрабаса", и ничем практически не занимаются (обработка полей - не в счёт, там другие правила от НИБУЛОНа).
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14.12.2021 13:46 Відповісти
 
 