УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
16062 відвідувача онлайн
Новини Фото Політика УкраїниФоторепортаж Боротьба з корупцією Хабарники
5 263 14
хабар (3990) корупція (4069) Укроборонпром (959) ДБР (2560)

Керівник підприємства "Укроборонпрому" вимагав 80 тис. грн у іноземної компанії за "допомогу", - ДБР. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Політика України Фоторепортаж

Працівники ДБР повідомили про підозру заступнику гендиректора одного з державних підприємств концерну "Укроборонпром", який просив у представника іноземної компанії понад 80 тисяч гривень за "послугу".

Про це повідомляє пресслужба ДБР, передає Цензор.НЕТ.

"Посадовець обіцяв за ці гроші посприяти іноземному товариству оборонної промисловості в отриманні позитивної відповіді для експортної операції. Зокрема, він гарантував вплив на Державну службу експортного контролю України щодо надання листа-роз’яснення про те, що нібито одна з деталей до кулемета не є товаром військового та подвійного призначення і не підлягає експортному контролю", - йдеться у повідомленні.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Суд дозволив викладачам писати наукові роботи студентам: у Жовкві виправдали доцента університету, який за $400 зробив дипломну своєму учню

Посадовця затримано, йому повідомлено про підозру в порядку ч. 1 статті 369 ККУ (пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі) та статті 190 ККУ (шахрайство).

Санкції статей передбачають покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 12 років з конфіскацією майна

Підозрюваному обрано запобіжний захід – особисте зобов’язання.

Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснює Київська міська прокуратура, оперативний супровід – ДБР.

Керівник підприємства Укроборонпрому вимагав 80 тис. грн у іноземної компанії за допомогу, - ДБР 01
Керівник підприємства Укроборонпрому вимагав 80 тис. грн у іноземної компанії за допомогу, - ДБР 02
Керівник підприємства Укроборонпрому вимагав 80 тис. грн у іноземної компанії за допомогу, - ДБР 03
Керівник підприємства Укроборонпрому вимагав 80 тис. грн у іноземної компанії за допомогу, - ДБР 04
Керівник підприємства Укроборонпрому вимагав 80 тис. грн у іноземної компанії за допомогу, - ДБР 05
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+5
На фото явно не украинец . Опять грузин Гога ? 😀
показати весь коментар
14.12.2021 09:31
+5
Удивительно.
При Порохе завозили необходимые и отсутствующие в Украине запчасти даже из РФ, а при ЗЕ стали обкладывать данью украинские запчасти.
показати весь коментар
14.12.2021 09:42
+3
Да хоть на Чукотку. Лишь бы поскорее и со всей его кодлой. В новой ВР не должно остаться ни одного члена СН.
Даже с жопоблоком можно мириться, как к неизбежным и уже заклеймленным злом, но только не с этими прохвостами.
показати весь коментар
14.12.2021 09:52
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
На фото явно не украинец . Опять грузин Гога ? 😀
показати весь коментар
14.12.2021 09:31 Відповісти
И второе, мол, иностранная компания - не с каазлабада часом? Тогда все сходится... Янелох кагбе и не лох... все"диджитализируется" четко по пыня-методичке , на всех уровнях идет замена руководителей на временщиков еще тех вреимен и народов.
показати весь коментар
14.12.2021 09:43 Відповісти
а ми то думали куди ж Гогілашвілі "перепризначать")))а ось де він "опинився")))
показати весь коментар
14.12.2021 09:34 Відповісти
80 тисяч - копійки у порівнянні з мільйонами Зе-банди.
ДБР Сухачова - кишенькове бюро ОП.
показати весь коментар
14.12.2021 10:51 Відповісти
а на стене и на полочках стеклянных сколько дипломов, вымпелов, грамот, кубков!!! молодец какой!!!!
показати весь коментар
14.12.2021 09:39 Відповісти
Это свинярчук зеленского
показати весь коментар
15.12.2021 14:32 Відповісти
Удивительно.
При Порохе завозили необходимые и отсутствующие в Украине запчасти даже из РФ, а при ЗЕ стали обкладывать данью украинские запчасти.
показати весь коментар
14.12.2021 09:42 Відповісти
Тю, для меня ща самый актуальный вопрос, трон уже зашатался, клоуну тоже дадут чухнуть на Ростов.
показати весь коментар
14.12.2021 09:46 Відповісти
Да хоть на Чукотку. Лишь бы поскорее и со всей его кодлой. В новой ВР не должно остаться ни одного члена СН.
Даже с жопоблоком можно мириться, как к неизбежным и уже заклеймленным злом, но только не с этими прохвостами.
показати весь коментар
14.12.2021 09:52 Відповісти
У квартальщиків борода для солідності... І не біда, що мізків немає, а в штанах ще з 2014 року лайно, очі засцяні... Головне борода і нахабство!
показати весь коментар
14.12.2021 09:47 Відповісти
Эти все грузинские зашквары наталкивают на мысль , не Саакашвили ли поставлял бубе своих пыниных протеже.
показати весь коментар
14.12.2021 09:48 Відповісти
Та ну вы шо??? От это новость!!! Третий день жду, когда же ДБР займётся **@лом и его жинкой, помощницей Зели. Но, походу, с ними всё ок. По краю Зеля ходит, ой, по краю.
показати весь коментар
14.12.2021 09:51 Відповісти
Гендиректор нюх потерял, забыл кто кресло ему предоставил...
Хапуга, делится надо!
PS: А где ещё $500, на столе только ₴67000?
показати весь коментар
14.12.2021 10:34 Відповісти
И снова бородатая срань....где, на каком мусорнике таких подбирают???
показати весь коментар
14.12.2021 12:07 Відповісти
 
 