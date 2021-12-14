УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
14221 відвідувач онлайн
Новини Фото Політика України
6 664 65
акція (1103) ВР (11730) Кабмін (6260) мітинг (731) податки (1495) пікет (322) підприємці (372) спрощенка (43) малий бізнес (107)

"Не чуєш ФОПів - втрачаєш рейтинг": підприємці пікетували Раду з вимогою збереження "спрощенки". ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Політика України

Сьогодні, 14 грудня, в урядовому кварталі в центрі Києва проходила акція протесту фізичних осіб підприємців.

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ з місця події.

Відео: Олег Богачук, Цензор.НЕТ

Мітингувальники пікетували Верховну Раду та Кабінет Міністрів. В ході акції блокувався рух по вул. Грушевського. Мітингувальники палили фаєри, тримали прапори з символікою об'єднань ФОПів та плакати зі своїми лозунгами. Їхня головна вимога стосується ухвалення законопроєкту №5866-1, спрямованого на захист спрощеної системи оподаткування, обліку та звітності.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": "Ресурсний закон" не зачепить малих підприємців та пересічних громадян, - ОП

Не чуєш ФОПів - втрачаєш рейтинг: підприємці пікетували Раду з вимогою збереження спрощенки 01
Не чуєш ФОПів - втрачаєш рейтинг: підприємці пікетували Раду з вимогою збереження спрощенки 02
Не чуєш ФОПів - втрачаєш рейтинг: підприємці пікетували Раду з вимогою збереження спрощенки 03
Не чуєш ФОПів - втрачаєш рейтинг: підприємці пікетували Раду з вимогою збереження спрощенки 04
Не чуєш ФОПів - втрачаєш рейтинг: підприємці пікетували Раду з вимогою збереження спрощенки 05
Не чуєш ФОПів - втрачаєш рейтинг: підприємці пікетували Раду з вимогою збереження спрощенки 06
Не чуєш ФОПів - втрачаєш рейтинг: підприємці пікетували Раду з вимогою збереження спрощенки 07
Не чуєш ФОПів - втрачаєш рейтинг: підприємці пікетували Раду з вимогою збереження спрощенки 08
Не чуєш ФОПів - втрачаєш рейтинг: підприємці пікетували Раду з вимогою збереження спрощенки 09
Не чуєш ФОПів - втрачаєш рейтинг: підприємці пікетували Раду з вимогою збереження спрощенки 10
Не чуєш ФОПів - втрачаєш рейтинг: підприємці пікетували Раду з вимогою збереження спрощенки 11
Не чуєш ФОПів - втрачаєш рейтинг: підприємці пікетували Раду з вимогою збереження спрощенки 12
Не чуєш ФОПів - втрачаєш рейтинг: підприємці пікетували Раду з вимогою збереження спрощенки 13
Не чуєш ФОПів - втрачаєш рейтинг: підприємці пікетували Раду з вимогою збереження спрощенки 14

Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Twitter
Топ коментарі
+30
показати весь коментар
14.12.2021 16:11
+23
показати весь коментар
14.12.2021 16:13
+22
показати весь коментар
14.12.2021 16:12
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
показати весь коментар
14.12.2021 16:11 Відповісти
😀
показати весь коментар
14.12.2021 16:12 Відповісти
показати весь коментар
14.12.2021 16:12 Відповісти
Когда тёмный вечер наступает вдруг. Когда кушать нечего тебе, мой друг, Если ты от жизни в нищете устал, Может вспомнишь, тормоз - за кого голосовал?!

показати весь коментар
15.12.2021 10:06 Відповісти
показати весь коментар
14.12.2021 16:13 Відповісти
І шо, почув?
А як голосували, як голосували. Боже! Як голосували за нього.
показати весь коментар
14.12.2021 18:56 Відповісти
Жидкувато...
показати весь коментар
14.12.2021 16:14 Відповісти
Остальная масса сидит перед телевизорами чтобы не пропустить как садят Петю...
показати весь коментар
14.12.2021 16:30 Відповісти
сидит перед телевизорами на бутылке
показати весь коментар
14.12.2021 16:34 Відповісти
показати весь коментар
14.12.2021 16:49 Відповісти
показати весь коментар
14.12.2021 16:37 Відповісти
Все просто - Гетьманцев теоретик для украинского народа
а вот ШУФРИЧ уже практик 😀
показати весь коментар
14.12.2021 16:15 Відповісти
За что боролись, на то и напоролись !
показати весь коментар
14.12.2021 16:16 Відповісти
показати весь коментар
14.12.2021 16:17 Відповісти
🐑🐐🐏🐲🐸🤡🤢 73% , КУШАЙ ТЕ !!!
показати весь коментар
14.12.2021 16:37 Відповісти
ФОПов никто не слышит.... ФОПы кормят Украину... Где-то я это уже слышал....
показати весь коментар
14.12.2021 16:17 Відповісти
Многие формы вынуждены работать фопами потому у государства нет рабочих мест.
А вы попробуйте получить кредит в банке на развитие малого бизнеса и узнаете как легко быть фопом в Украине.
показати весь коментар
14.12.2021 17:37 Відповісти
Может Вам рассказать как мне ТРУДНО и как я ВЫНУЖДЕН платить НДС? Или Вам рассказать как я ВЫНУЖДЕН сейчас опять платить минималку в пенсионный фонд, благодаря такой форме собственности как ФОП. Или рассказать как дегенераты, которым посвящена данная статья, лишила будущего в этой стране моих детей?
показати весь коментар
14.12.2021 17:45 Відповісти
Все Зеленскіе робяти економию ведут, жопу пальцев вытирают а бумагу берегут.
показати весь коментар
14.12.2021 16:17 Відповісти
Думать надо было до 21.04.2019.
Разбросали камни - теперь собирайте. За все приходится платить...

И да - ЗЕленый уй вам на воротник и новые подати от Гетманцева.
показати весь коментар
14.12.2021 16:20 Відповісти
За що боролись, на те і напоролись. Їжте, не обляпайтесь.
показати весь коментар
14.12.2021 16:22 Відповісти
😆
показати весь коментар
14.12.2021 16:24 Відповісти
Які знайомі зелені прапори! 😁 Наголосували? Їж-те! - Зєля! Зєля! Зєля!
показати весь коментар
14.12.2021 16:26 Відповісти


kowalskydonetsk


@kowalskydonetsk

·
8 ч



Цены на молоко в Украине стали одними из самых высоких в Европе! Сахар дороже чем в Германии, подсолнечное масло одно из самых дорогих….куда мы катимся?
показати весь коментар
14.12.2021 16:27 Відповісти
Зато без Пети катимся!
показати весь коментар
14.12.2021 16:32 Відповісти
Уже приехали , осталось референдум провести и узаконить !
показати весь коментар
14.12.2021 16:39 Відповісти
Это уже хорошо и без таких покатимся.
показати весь коментар
14.12.2021 16:50 Відповісти
То ось вона незліченна кількість смєтунів !!! Смакуйта що замовляли ,не обляпайтеся !!!))))
показати весь коментар
14.12.2021 16:35 Відповісти
Щоб створити одне робоче місце держава витрачає мінімум 15 тис. дол...( Це приміщення, навчання, основні засоби, оборотні кошти....) А Ці ж люди створили самі для себе робочі місця, без допомоги держави, часто вони мають кучу кредитів, які взяли для розвитку "ризикового" в Україні бізнесу...Вони сплачують митний збір, податки в бюджет та пенсійний фонд.... ( Тут не має "магнатів", тут звичайні пересічні українці)!!! І Якщо державі не потрібен малий бізнес ( а в Польщі на такий бізнес припадає 80% економіки) , то ці люди просто стануть на біржу праці ...
Всі розуміють, що конторі Клоуна на українців і на Україну "положити" як на Рояль ... Але думаю, що коли цю зелену шушеру будуть гнати на Ростов, то українці це їм все згадають - і про епоху бідності, і про епоху брехні, і про "садити будемо" і тисячі їхніх зрад. ..
показати весь коментар
14.12.2021 16:36 Відповісти
В Україні всі бізнеси ризикові ,якщо ти не родич якоїсь високопосадової гниди !!!)))
показати весь коментар
14.12.2021 16:40 Відповісти
Можно подробнее про рабочие места, которые создает гос-во за 15 тис. дол. и про митний сбор, который платят ФОПы, я пока попкорна сбегаю куплю!
показати весь коментар
14.12.2021 16:40 Відповісти
Мета,"Лишьби не Порошенко" ,здійснилася ,то чим знов незадоволені ???)))
показати весь коментар
14.12.2021 16:37 Відповісти
Хочу обратить Ваше внимание , что под ФОП рыли все власти - и Юля, и Южанина ( бухгалтер Пороха)и теперь теоретик Гетьманцев . Все не знают как наложить лапу на деньги ФОП.

в Словакии ФОП платит в месяц 200 евро ( это 5% от условного дохода) и ни в чем себе не отказывает .
показати весь коментар
14.12.2021 16:45 Відповісти
Не знаю, как там у вас в Словакии, а вот в Чехии кассы для местных фопов через год. Если в очередной раз не отложат
показати весь коментар
14.12.2021 16:52 Відповісти
Я пам"ятаю ці наїзди ще з часів СРСР ,як раділи обкладаючи податками перших кооператорів !!!)))
показати весь коментар
14.12.2021 17:11 Відповісти
У меня магазин - павилион!!! Я работаю сам !!! Электричество по 5 гр , аренда, 3 тыс в мес. я плачу налог, оброт до 1 млн гр. в год!!! Я не хочу идти в АТБ грузчиком!!!!
Чего вам от меня еще надо?
В РФ селянам запретили забой скота в домашних условиях, людям теперь надо везти скатину на убой за десятки км!!! А многие мясокомбинаты и не имеют уже забойных цехов , ведь все закупают глубокую заморозку за границей!!!
ОТСТАНЬТЕ!!!!! Мы платим - а не просим !!! Это уже что то!!!
показати весь коментар
14.12.2021 16:38 Відповісти
Кокаин и шлюхи удовольствия не из дешевых, поэтому никто от вас не отстанет... это не барыга, который вас обворовывал...
показати весь коментар
14.12.2021 16:52 Відповісти
Ясно!!!! Ну и ладно!!!
показати весь коментар
14.12.2021 16:55 Відповісти
"Фактуру" даси - стосовно заборони "забоя скота в домашних условиях"? Бо на практиці (особливо в Росії) - "голий піз**ж!" При Сталіні в Україні умудрялися обходить вимогу здавать шкіру свинячу в заготконтори (якщо треба - розкажу технологію) а зараз? Коли дільничний в села раз у місяць приїжджає? ти кому "лапшу на вуха вішаєш"?
показати весь коментар
14.12.2021 17:10 Відповісти
Пакуй чемоданы и тикай пока не поздно, я вот уже тоже собираюсь, в этой стране толку не будет
показати весь коментар
14.12.2021 17:17 Відповісти
Давайте, пацаны, на помидорах в Польше встретитесь.... Только большая просьба - на выборы назад не приезжайте, пожалуйста!
показати весь коментар
14.12.2021 17:26 Відповісти
В Польше делать особо нечего, можно в Канаду и в Штаты при желании переехать на пмж и вполне легально
показати весь коментар
14.12.2021 17:33 Відповісти
Нет я уже приехал!!!! Я тут буду!!!! Уже набегался!!!
показати весь коментар
14.12.2021 17:26 Відповісти
ФОПи наголосували? Тепер - ЖРІ-ТЄ!
показати весь коментар
14.12.2021 16:41 Відповісти
Жрем куда деваться!!!! Лопаем!!!!
показати весь коментар
14.12.2021 16:56 Відповісти
Этих протестов никто не слышит! 95% людей не видят причинно-следственных связей.
У них два выхода, обанкротится или поднять цены. Особенно с учетом новых цен на отопление и электроэнергию.
ФОПы поднимут цены, и народ начнет хаять "чертовых барыг".
показати весь коментар
14.12.2021 16:56 Відповісти
фоп, вам жоп.
показати весь коментар
14.12.2021 17:02 Відповісти
Что-то улыбок мало, слабо таки ржут.
Зеля души их ещё!
показати весь коментар
14.12.2021 17:03 Відповісти
минимум две трети знакомых фоповцев в 2019 радостно гыкая совали голого за зебила
результат на лице
я уже писал как знакомый собственник четырех аптек в городе уже три месяца дальнобоем в европе, три аптеки продал, четвертая распродает товар чтобы погасить долг по штрафам от налоговой. ему влупили перерегистрацию лицензии и запросили за это 10000 с точки. не гривен естественно. он решил пропетлять и схимичить - заплатил всего 10000 (на три аптеки повесил вывеску "ремонт" думал прокатит. не прокатило). в результате вывернули мехом вовнутрь проверками.
а так радостно прыгал за зе. даже в депутаты пытался пробиться городские от партии недоумков
показати весь коментар
14.12.2021 17:12 Відповісти
Так всі базари голосували за Осла. Там хто не був за Квартал95 тим пасть рвали.
Тепер рвіть собі щось друге. Рейтингами вони грозять Ослу. Та він сцяв на вас, зедебіли.
Ви своє зробили а тепер "пішли у сраку"@
показати весь коментар
14.12.2021 17:28 Відповісти
Бастуют чтобы не платить налоги? Кипи - продай фопы называются
показати весь коментар
14.12.2021 17:29 Відповісти
Большинство фопов проголосовали за хитрого еврея мошенника, который, по сути, их кинул, наобещав с три короба.
Чего только не сделаешь чтобы стать презедентом.
показати весь коментар
14.12.2021 17:55 Відповісти
Большинство украинцев (в том числе большинство фопов или наемных рабочих или студентов или бюджетников, это пофик) проголосовали за клоуна
показати весь коментар
15.12.2021 10:16 Відповісти
я б цим хитрожопим ще податків насипав... уроди, які заробляють тисячі доларів, перепродуючи закордонний мотлох, завезений контрабандою, а податків платять на 20 баксів! та сама хитрожопа маса як і євробляхери(((
показати весь коментар
14.12.2021 18:02 Відповісти
В нас половина громадян взагалі не працюють, бо вони пенсіонери, діти та хворі, а з решти половина отримує зарплатню з бюджету. Ті ФОПи хоча б вміть щось заробити самостійно, та ще якісь податки платять.
Якщо ви бачите в цьому халяву - чого ж ви самі не продаєте "закордонний мотлох, завезений контрабандою, і не заробляєте тисячі долярів"?.. Спробуйте, подивимось, чи багато продасте...
показати весь коментар
15.12.2021 01:39 Відповісти
Пока таможня и большой бизнес тырит миллиарды, мелкие предприниматели точно не первое где надо придумывать новые контрольные меры
показати весь коментар
14.12.2021 18:15 Відповісти
не хер было голосовать за Зе....умники херовы
показати весь коментар
14.12.2021 18:43 Відповісти
В чем проблема платить налоги и работать по белому? Почему под Эйфелевой башней негр продавая хот- дог за 2 € обязательно выдаст вам чек, и покупая на складе стройматериалы на 30 тыс. тебе скажут, что терминал не работает- ибо хозяин запрещает, плати только наличкой
показати весь коментар
14.12.2021 19:22 Відповісти
А ви спробуйте, і зрозумієте.
показати весь коментар
15.12.2021 01:40 Відповісти
Все тут так злорадствуют: "Наголосовали - жрите!" За Пороха или ЗЕдебил - жрём мы ВСЕ. Это наша ОБЩАЯ беда.( А я так вобще за Турчинова )
показати весь коментар
14.12.2021 19:29 Відповісти
Молодцы!
показати весь коментар
15.12.2021 01:22 Відповісти
ПОЗОР ЗЕЛЕНСКОМУ!
показати весь коментар
15.12.2021 01:23 Відповісти
Когда тёмный вечер наступает вдруг. Когда кушать нечего тебе, мой друг, Если ты от жизни в нищете устал, Может вспомнишь, тормоз - за кого голосовал?!

показати весь коментар
15.12.2021 09:57 Відповісти
Це ФОПи, які сотнями числяться в супермаркетах, щоб баригі не платили податки. Бо якщо запровадять касові апарати, то весь обман вилізе назовні. Хитросраким пора платити податки в казну як і всі платять
показати весь коментар
15.12.2021 14:43 Відповісти
 
 