"Не чуєш ФОПів - втрачаєш рейтинг": підприємці пікетували Раду з вимогою збереження "спрощенки". ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Сьогодні, 14 грудня, в урядовому кварталі в центрі Києва проходила акція протесту фізичних осіб підприємців.

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ з місця події.

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Відео: Олег Богачук, Цензор.НЕТ

Мітингувальники пікетували Верховну Раду та Кабінет Міністрів. В ході акції блокувався рух по вул. Грушевського. Мітингувальники палили фаєри, тримали прапори з символікою об'єднань ФОПів та плакати зі своїми лозунгами. Їхня головна вимога стосується ухвалення законопроєкту №5866-1, спрямованого на захист спрощеної системи оподаткування, обліку та звітності.

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Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ