Кишеньковий злодій вдарив ножем у груди пасажира тролейбуса у Києві, - поліція. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Події Київські новини
Порушник вдарив опонента ножем у груди, а після втік з місця злочину.
Про це повідомляє у Facebook поліція Києва, інформує Цензор.НЕТ.
В поліцію надійшло повідомлення від чоловіка, що на вулиці Маршала Тимошенка невідомий поранив його ножем. За вказаною адресою терміново виїхали медики та слідчо-оперативна група Оболонського управління поліції.
Пасажир тролейбуса розповів правоохоронцям, що він помітив, як невідомий намагався поцупити гаманець у жінки та зробив йому зауваження. Між чоловіками стався конфлікт, у ході якого зловмисник дістав ніж та вдарив потерпілого у груди, а після втік.
Оперативники встановили особу нападника та місце його перебування. На вказану адресу виїхали співробітники карного розшуку Головного та районного управлінь поліції та працівники спецпідрозділу КОРД. Працівники поліції затримали 30-річного місцевого мешканця, раніше судимого за крадіжки, грабіж та нанесення тяжких тілесних ушкоджень.
Окрім того, у ході невідкладного обшуку у помешканні фігуранта правоохоронці виявили шість ножів та кілька балончиків сльозогінної дії. Все вилучене направлено на відповідну експертизу.
Слідчий Оболонського управління поліції за процесуального керівництва окружної прокуратури повідомив фігуранту про підозру у скоєнні злочину, передбаченого ч. 4 ст. 296 Кримінального кодексу України - хуліганство. Санкція статті передбачає до семи років позбавлення волі. Найближчим часом районний суд обере зловмиснику запобіжний захід.
Будь ласка, зачекайте...
він то був впевнений що є@@ло не впізнають....
"Нічого не вийде. І чорт буде, і дурна, й ідіотка. Маруся "Гогішвіллі" не поважає людей, і це так швидко не пройде...
-Я поважаю людей, - перебила Маруся.
-Ні, ти нікого не поважаєш Але що ж робити? Вона наша вихованка. Я
вважаю так, Катерино Григорівно ви доросла, розумна й досвідчена людина, а
Маруся - дівчинка з поганим характером. Давайте не будемо на неї ображати-
ся. Дамо їй право: хай вона називає вас ідіоткою і навіть сволоччю, - адже й та-
ке бувало, - а ви не ображайтеся. Це пройде. Згодні?...
Марусині чорні очі глянули мені у вічі і заблищали сльозами образи; вона раптом закрила обличчя косинкою і з плачем вибігла з кімнати" (Макаренко А.С. Педагогічна поема. - 4.2, гл.2).
я это увидел, а значит сделал замечание и попросил на выход. они должны были покинуть тролейбус тихо и тогда всё было бы по другому. но вынять из кармана нож и вставить мне в грудь. он думал что таким образом остановит меня и скроется, не вышло.
как говорят не лезь, это их работа!!! не умеешь воровать иди работай грузчиком.
а желание прирезать у меня долго ещё сидело в голове. да и сейчас оно никуда не исчезло.
Получил нож от кого, может от Бутусова? Писаки точно от него.
Зараз такої "професії" не має , бо вимагає цей фах вимагає високий рівень концентрації , нервів , координації руху , а змісту в ньому усе меньше й меньше . В розвинутих країнах - так в згалом нема . Як й "квартиних шахраїв" . Бо усіх гроші на рахунках , ціності продати усе складнійше й складнійше . Готівки в людей усе меньше й меньше .
Карманник смотрит на руки пианиста и говорит: - такие пальчики и такой ерундой занимаются.
А еще совсем недавно, шипачик даже лезвия от бритвы с собой не брали. Куда катится этот мир?
"усе, що не згвалтування, то *********".
Писался так чтоб своих блатных и бандитов которые сбивают людей в пьяном виде или сдают города сепарам, засудить было нереально, но зато простого смертного за самооборону в своем доме можно было засадить на 12 лет
Зачем я плачу налоги, чтобы на мои же деньги тунеядцы в погонах занимались антиполицией?!
До 18 года полицию контролировала прокуратура, где тоже сидят те еще работнички. После 18 года у них эту функцию контроля забрали и теперь какой то очень внутренний отдел полиции расследует жалобы на полицию. В результате моей жалобы на бездействие, эту жалобу рассматривает то самое лицо, на которое я пожаловался. Это ведь маразм. Аваков ушел, а клоуны остались.