Біля Офісу Президента встановили святкову ялинку та новорічні прикраси. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Вулицю Банкову у Києві, де розташований Офіс Президента, прикрасили до новорічних свят.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

























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Фото і відео - Олег Богачук, Цензор.НЕТ