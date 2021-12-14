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Біля Офісу Президента встановили святкову ялинку та новорічні прикраси. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж
Вулицю Банкову у Києві, де розташований Офіс Президента, прикрасили до новорічних свят.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
Фото і відео - Олег Богачук, Цензор.НЕТ
Топ коментарі
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показати весь коментар14.12.2021 23:32
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Топ-автор
ЛЫСЫЙ-ЛЕТОПИСЕЦ. РАССКАЗЫ О ЗЕЛЕНИНЕ. Как Вова и его друзья впервые попробовали кокс
15 годин тому
висаджених вже
як час швидко летить...)))
Боооже! Яке сцикло!
прямо міламу в штани
та горі там шо попало
ліш би не біло вайни ))))
https://youtu.be/p7tKCCYQrRc
А где-то по-другому?)
Сделать я этого не смогу по одной простой причине: я считаю это хулиганством.
Но вот Бубочке на его елочку я бы такую картиночку с удовольствием повесила.