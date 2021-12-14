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Біля Офісу Президента встановили святкову ялинку та новорічні прикраси. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж

Вулицю Банкову у Києві, де розташований Офіс Президента, прикрасили до новорічних свят.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Біля Офісу Президента встановили святкову ялинку та новорічні прикраси 01
Біля Офісу Президента встановили святкову ялинку та новорічні прикраси 02

Біля Офісу Президента встановили святкову ялинку та новорічні прикраси 03

Біля Офісу Президента встановили святкову ялинку та новорічні прикраси 04
Біля Офісу Президента встановили святкову ялинку та новорічні прикраси 05


Біля Офісу Президента встановили святкову ялинку та новорічні прикраси 06
Біля Офісу Президента встановили святкову ялинку та новорічні прикраси 07
Біля Офісу Президента встановили святкову ялинку та новорічні прикраси 08

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Біля Офісу Президента встановили святкову ялинку та новорічні прикраси 09
Біля Офісу Президента встановили святкову ялинку та новорічні прикраси 10
Біля Офісу Президента встановили святкову ялинку та новорічні прикраси 11


Біля Офісу Президента встановили святкову ялинку та новорічні прикраси 12

Біля Офісу Президента встановили святкову ялинку та новорічні прикраси 13

Біля Офісу Президента встановили святкову ялинку та новорічні прикраси 14
Біля Офісу Президента встановили святкову ялинку та новорічні прикраси 15

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Біля Офісу Президента встановили святкову ялинку та новорічні прикраси 16
Біля Офісу Президента встановили святкову ялинку та новорічні прикраси 17

Біля Офісу Президента встановили святкову ялинку та новорічні прикраси 18

Біля Офісу Президента встановили святкову ялинку та новорічні прикраси 19
Біля Офісу Президента встановили святкову ялинку та новорічні прикраси 20
Біля Офісу Президента встановили святкову ялинку та новорічні прикраси 21

Біля Офісу Президента встановили святкову ялинку та новорічні прикраси 22
Біля Офісу Президента встановили святкову ялинку та новорічні прикраси 23
Біля Офісу Президента встановили святкову ялинку та новорічні прикраси 24

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Біля Офісу Президента встановили святкову ялинку та новорічні прикраси 25

Біля Офісу Президента встановили святкову ялинку та новорічні прикраси 26

Фото і відео - Олег Богачук, Цензор.НЕТ

Автор: Володимир Янченко
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Топ коментарі
+21
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14.12.2021 23:32
+19
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14.12.2021 23:46
+18
Еще одному будет полный ... йолка

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14.12.2021 23:29
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Йолка ...
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14.12.2021 23:26 Відповісти
Пусть в новом году - на каждой ветке этой елки будет висеть криворожый блазень та вся его шобла слуг урода!
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14.12.2021 23:30 Відповісти
п.с. бубОчке-писюанисту поставили отдельный домик, с подарками.. шоб оно могло уединиться с "мукой" от гогилашвили
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14.12.2021 23:32 Відповісти
понять сложно зачем в ту инсталяцию вбухали Москвич 403 что хотя бы Горбатый ЗАЗ 965 не нашли???
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15.12.2021 00:10 Відповісти
это не "москвич 403", а "москвич 400/401", и по факту это "Опель кадет". Изготовлен на немецком оборудовании и из немецкого металла
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15.12.2021 08:51 Відповісти
Нєдоросль впала у дитинство. Це і є його посох-фізичний стан - дитяча собистість у тілі дорослого чоловіка. Такий без няні не виживе. Ось для чого йому потрібен Єрмак. То така собі пушкінська няня Аріна Родіоновна у нєдоросля Зєлєнского.
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15.12.2021 00:20 Відповісти
Йолка наближається
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14.12.2021 23:27 Відповісти
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14.12.2021 23:56 Відповісти
Ага
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14.12.2021 23:27 Відповісти
Еще одному будет полный ... йолка

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14.12.2021 23:29 Відповісти
Ялинковий злодій
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14.12.2021 23:32 Відповісти
Велике йолківництво
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14.12.2021 23:30 Відповісти
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14.12.2021 23:32 Відповісти
Не намайданились ще? ***** чекає!
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15.12.2021 08:54 Відповісти
Кацап, ты заблудился! "намайданились", мля
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15.12.2021 11:33 Відповісти
Йоооолка! З таким Москвичем, щоб це нагадувало Зелі ті часи коли він ще ходив під стіл пішки.
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14.12.2021 23:33 Відповісти
Йолачка гарі !!!!
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14.12.2021 23:33 Відповісти
Немов горілочка.)
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14.12.2021 23:37 Відповісти
одна, з мільярда
висаджених вже
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14.12.2021 23:34 Відповісти
і висажених і вже й зрубаних )))
як час швидко летить...)))
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14.12.2021 23:46 Відповісти
Гильотину там поставить надо! А на здании написать *Бастилия*. И в ночь под рождество (католическое) и начать Варфоломеевскую ночь. и к утру всё закончить. Классика жанра. Проверено другими.
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14.12.2021 23:34 Відповісти
Ялинку можна використати як таран, а із іграшкових кульок зробити щось на кшталт "яскравого коктейля". 😁
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14.12.2021 23:36 Відповісти
та не лякайте малюка-ЗЕлюка.... і так охорони 70 чел... а то ще посилить )))
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14.12.2021 23:47 Відповісти
70 бодігардів охороняють мами Риминого синачку?

Боооже! Яке сцикло!
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14.12.2021 23:50 Відповісти
це добре. файно, красиво. був в Івано-Франківську, вже стоїть ялинка, українці гуляють, пьють глінтвейн, матюкаються, обіймаються. Життя йде. З наступаючим Новим Роком! Миру добра та щастя.
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14.12.2021 23:37 Відповісти
😁
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14.12.2021 23:41 Відповісти
Ніяка ялинка ще не стоїть ,у нас традиційно оформляют на свято Миколая . Дебіл , у Івано -Франківську , ти і близько не був .
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15.12.2021 12:00 Відповісти
був. Мерсі за компліман і вам того ж.
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15.12.2021 16:52 Відповісти
Однозначно при упоминании президента надо говорить ЙОЛКА - так уж исторически сложилось)))
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14.12.2021 23:38 Відповісти
Во детишкам радости будет. А взрослые злые стали.
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14.12.2021 23:39 Відповісти
Ага. Там полный ОП детишек. С единственным инстинктом набивать собственные карманы.
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14.12.2021 23:42 Відповісти
Ох, чую буде знову дурнувате новорічне привітання зелоха, яке стане предметом чергових лулзів, скандалів, ганьби.
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14.12.2021 23:40 Відповісти
Знов зачитає дітлахам казачку про ВВП та відсотки зростання економіки України!!!Цього року ще додасть про "Велике крадівництво" та лярд дерев !!!)))
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14.12.2021 23:52 Відповісти
Хай вийде та скаже ,що йде геть , це буде найкраще привітання
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14.12.2021 23:57 Відповісти
Ніколи не слухав його привітання.
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15.12.2021 09:10 Відповісти
Как трогательно. Кого на неё посадят? Татарова? Д'ерьмака? Может самого клована?
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14.12.2021 23:40 Відповісти
звйоздочка моя, тико для тибя заспиваю писню цю задушевную...
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14.12.2021 23:42 Відповісти
буба ермаку...
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14.12.2021 23:43 Відповісти
з нєба звйоздочка упала
прямо міламу в штани
та горі там шо попало
ліш би не біло вайни ))))
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14.12.2021 23:49 Відповісти
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14.12.2021 23:51 Відповісти
також гуд,хоч і не гадюкіни
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14.12.2021 23:54 Відповісти
писець...Яка усьо ж таки нечисть з*явилася в країні після "регістрації" у публічній площині синів та дочок Пітера...
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15.12.2021 09:13 Відповісти
а эту иллюминацию тоже будут "планово" отключать на 5-6 часов как населенные пункты в Киевской области?
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14.12.2021 23:44 Відповісти
не...теперь те пункты будет отключать на 7-8, шобы тутко сияло... )))
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14.12.2021 23:51 Відповісти
И не только. И Херсон и Херсонская обл. подвергаются веерным отключениям, вже сьогодні, і вчора, і місяць тому.
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15.12.2021 00:11 Відповісти
Вот это у вас там мощные йолки...
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15.12.2021 02:14 Відповісти
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14.12.2021 23:46 Відповісти
зачётная фотка...мне она приглянулась ещё тогда...
https://youtu.be/p7tKCCYQrRc
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14.12.2021 23:59 Відповісти
а им фиолетово: у дитятей питера креатива ноль - тому они тыряют все что под руку попадет то у пацаков, то у папередников допетровской эпохи...
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15.12.2021 09:23 Відповісти
это ж скоро у бедосика зимние каникулы. наверно опять, по нищенски, в Буковель поедет

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14.12.2021 23:54 Відповісти
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15.12.2021 00:00 Відповісти
Шикарное видео было - как 1-го декабря, три сотрудника милиции, которые поставлены охранять недостроенную "йолку", убегают от 300 000 украинцев которые пришли на Майдан.
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15.12.2021 00:09 Відповісти
мдя, уж...Я думал, що шикарное видео - это где 300 000 сотрудников милиции убегают от трех украинцев, пришедших на Майдан...
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15.12.2021 09:32 Відповісти
Нормально. Красиво. Стиль слизан у Европы.
А где-то по-другому?)
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15.12.2021 03:48 Відповісти
А Украина - уже не Европа? Я что-то пропустил?!
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15.12.2021 07:26 Відповісти
не только пропустили - а еще и в анабиозе...Или в коме...
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15.12.2021 09:33 Відповісти
Когда я написала в комментарии на канале Sky News, что на выборах в штате Витория я голосовать не буду, ибо не за кого, и пусть меня штрафуют, то сердечные комментаторы посоветовали мне нарисовать на избирательном бюллетене мужской половой орган и отослать в избирательную комиссию штата как мое волеизъявление.
Сделать я этого не смогу по одной простой причине: я считаю это хулиганством.
Но вот Бубочке на его елочку я бы такую картиночку с удовольствием повесила.
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15.12.2021 04:44 Відповісти
А правду гвоорят что в Австралии очень скукчно?
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15.12.2021 11:22 Відповісти
А де подівся безголовий півень? Можна лише здогадатися.
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15.12.2021 07:18 Відповісти
Долбанный рагуль зеленский не может жить без своего рагулячего совка! Что делает на рождественской инсталяции совковый говноавтомобиль? А накуя в окнах елки? Это очередной виток рагулизма, или верховный сцикун боится, что протестующие полезут к нему в окна!
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15.12.2021 07:27 Відповісти
Цікаво, що збираються св'яткувати? Цей повний здепець у всьому, до чого за два з половиною роки змогли дотягти свої загрібущі рученята?
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15.12.2021 07:43 Відповісти
Снігуронькою буде Шуляк?
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15.12.2021 08:16 Відповісти
Юзік.
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15.12.2021 16:03 Відповісти
все, что не робить Петро - от лукавого
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15.12.2021 08:24 Відповісти
Не подскажите, а с какой стороны ларьки с бесплатным пивом?
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15.12.2021 11:47 Відповісти
Хорошо. Красиво.
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16.12.2021 02:20 Відповісти
 
 