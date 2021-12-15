Зе!Журналістика, реаніматори СРСР, кремлівський таксист. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ"
Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж
Підбірка ФОТОжаб від "Цензор.НЕТ"
Зробили це разом!
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Реаніматори СРСР
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Зе!Журналістика
Туга за минулим
... це вже всі зрозуміли
Зайвих вже "зливають"
Хто намагався, той зрозуміє...
Кремлівський таксіст
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Будь ласка, зачекайте...
Колись в молодших класах був такий прикол, таємно в когось брали підручник і на сторінці писали "давись на сторінці ...), переходиш на вказану сторінку, а там "дивись на сторінці ...) і так далі, а коли доходиш до останньої то там жирним шрифтом "дурний що шукав". Так і в дії. Як не шахрай то шарлатан, як не гогі то швілі, як не ара то хамія, як не клоун то віслюк.
договор заключается на 20 лет(!!!)
посмотрите их проморолик. всем все понятно как и что теперь будет освещать этот канал? Это Дом-2
https://twitter.com/i/status/1471001866540621829
пн, 13 дек., 08:10 (2 дня назад)
кому: [email protected], [email protected], Національна, мне
Очень жаль что инвестняня канала "НАШ" -господин Мураев, ДО СИХ ПОР имеет морду лица не испорченную кулаками украинских патриотов (как господин Шуфрич, которого неоднократно лечили). У нас в Полтаве билборды с его призывами, через один подвержены народному одобрению, путем швыряния в них чернильных бомб. А все из-за того что Мураев вещает в народ свою поганную формулу любви к свинособакам-оккупантам из РФ. Большинству населения это не нравится. Канал "НАШ"- не наш. Он пророссийский, геббельсовский- поганка на теле информпространства Украины. Вот и мэр Полтавы - придурок Мамай, заработал на импичмент и попал в "Миротворец". А все благодаря вашему влиянию на его размягченные мозги. Теперь он вынужден прятаться в разных закоулках горисполкома тк активисты движения нардепа Бардиной, точно вскоре набьют ему сопатку. Так что продолжайте.Наступят выборы,. Украинцы победят вновь вашего кормильца -Мураева и ОПЗЖистов. С приветом, офицер времен СССР, Юрий Яковлевич из Полтавы
Слава Украине!
СМЕРТЬ СВИНОСОБАКАМ -ВЫКОРМЫШАМ ПУТИНА!