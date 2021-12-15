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Зе!Журналістика, реаніматори СРСР, кремлівський таксист. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ"

Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж

Підбірка ФОТОжаб від "Цензор.НЕТ"

Зе!Журналістика, реаніматори СРСР, кремлівський таксист. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 01

Зробили це разом!

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Дуже х#йово, що ти начальство не впізнаєш! Ти що тупий? Ох#їв?", - з'явилося ще одне відео розмови Гогілашвілі з патрульними в Києві. ВIДЕО

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Їздити на броньованому автомобілі з озброєною охороною - такого привілею не має навіть міністр оборони. Що робив Гогілашвілі в зоні ООС - треба з'ясувати", - Бутусов. ВIДЕО

Зе!Журналістика, реаніматори СРСР, кремлівський таксист. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 02

Реаніматори СРСР

Читайте на "Цензор.НЕТ": Путін шкодує через "розпад історичної Росії під назвою Радянський Союз": Іноді мені доводилося підробляти таксистом

Зе!Журналістика, реаніматори СРСР, кремлівський таксист. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 03

Зе!Журналістика

Зе!Журналістика, реаніматори СРСР, кремлівський таксист. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 04

Туга за минулим

Зе!Журналістика, реаніматори СРСР, кремлівський таксист. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 05

... це вже всі зрозуміли

Зе!Журналістика, реаніматори СРСР, кремлівський таксист. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 06

Зайвих вже "зливають"

Зе!Журналістика, реаніматори СРСР, кремлівський таксист. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 07

Хто намагався, той зрозуміє...

Зе!Журналістика, реаніматори СРСР, кремлівський таксист. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 08

Кремлівський таксіст

Більше фотошопів дивіться тут
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Топ коментарі
+46
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15.12.2021 00:52
+32
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15.12.2021 08:41
+17
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15.12.2021 08:35
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нипанятна кому кокошник ежедневно положено по статусу носить...бубе чы ермаку?чы обом правильно?
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15.12.2021 00:16 Відповісти
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15.12.2021 00:52 Відповісти
Клоун для піару бовкнув про 1000 грн. Щоб подати заявку на тисячу клоуна треба в зайти в дію, завантажити сертифікати, потім зайти в послуги і вибрати еПідтримка. Але прикол в тому, що коли заходиш в послуги, то дія повертає на сторінку авторизації. Авторизуєшся, заходиш в документи і клоун-дія каже "у вас ще не має сертифікатів". Завантажуєш сертифікат знов, заходиш в послуги і автоматично потрапляєш на стартову сторінку для авторизації, і так по колу.
Колись в молодших класах був такий прикол, таємно в когось брали підручник і на сторінці писали "давись на сторінці ...), переходиш на вказану сторінку, а там "дивись на сторінці ...) і так далі, а коли доходиш до останньої то там жирним шрифтом "дурний що шукав". Так і в дії. Як не шахрай то шарлатан, як не гогі то швілі, як не ара то хамія, як не клоун то віслюк.
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15.12.2021 05:16 Відповісти
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15.12.2021 05:19 Відповісти
Раніше це знали 25%, тепер - не менше 50%.
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15.12.2021 06:29 Відповісти
Еще по "вовиной 1000"
договор заключается на 20 лет(!!!)

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15.12.2021 08:40 Відповісти
Договір ви укладаєте з банком на е-картку, я так розумію, що вона не тільки для віслюкової тисячі. Треба буде поцікавитись в банку.
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15.12.2021 11:42 Відповісти
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15.12.2021 07:14 Відповісти
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15.12.2021 08:35 Відповісти
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15.12.2021 08:41 Відповісти
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17.12.2021 12:03 Відповісти
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15.12.2021 08:42 Відповісти
Обновленный канал "РАДА"
посмотрите их проморолик. всем все понятно как и что теперь будет освещать этот канал? Это Дом-2

https://twitter.com/i/status/1471001866540621829
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15.12.2021 08:59 Відповісти
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15.12.2021 09:06 Відповісти
Что Зе сбитый лётчик сомнений не вызывает, страшно то что он хочет стать Гастелло для государства Украина.
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15.12.2021 10:28 Відповісти
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15.12.2021 10:04 Відповісти
А п'ятиріччя "зеленого глиста"
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15.12.2021 10:35 Відповісти
George Юрий Kozak

пн, 13 дек., 08:10 (2 дня назад)







кому: [email protected], [email protected], Національна, мне









Очень жаль что инвестняня канала "НАШ" -господин Мураев, ДО СИХ ПОР имеет морду лица не испорченную кулаками украинских патриотов (как господин Шуфрич, которого неоднократно лечили). У нас в Полтаве билборды с его призывами, через один подвержены народному одобрению, путем швыряния в них чернильных бомб. А все из-за того что Мураев вещает в народ свою поганную формулу любви к свинособакам-оккупантам из РФ. Большинству населения это не нравится. Канал "НАШ"- не наш. Он пророссийский, геббельсовский- поганка на теле информпространства Украины. Вот и мэр Полтавы - придурок Мамай, заработал на импичмент и попал в "Миротворец". А все благодаря вашему влиянию на его размягченные мозги. Теперь он вынужден прятаться в разных закоулках горисполкома тк активисты движения нардепа Бардиной, точно вскоре набьют ему сопатку. Так что продолжайте.Наступят выборы,. Украинцы победят вновь вашего кормильца -Мураева и ОПЗЖистов. С приветом, офицер времен СССР, Юрий Яковлевич из Полтавы

Слава Украине!

СМЕРТЬ СВИНОСОБАКАМ -ВЫКОРМЫШАМ ПУТИНА!
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15.12.2021 16:08 Відповісти
ВИПУСКАЙ КРАКЕНА
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15.12.2021 19:21 Відповісти
 
 