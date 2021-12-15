Відновлену залізничну станцію "Татарів-Буковель" відкрито на Івано-Франківщині, - "Укрзалізниця". ФОТО

Укрзалізниця" відкрила відновлену залізничну станцію "Татарів - Буковель" у с. Татарові Івано-Франківської області.

Це дозволить приймати більше пасажирів та запустити нові маршрути, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрзалізницю".

У рамках модернізації станції за програмою "Велике будівництво" платформу вже подовжили зі 180 до 324 метрів, що дозволить приймати поїзди з 12-ма вагонами, а не 6-ма, як було досі.

"На платформі встановлено сучасне LED-освітлення. Проведено ремонт фасаду будівлі зупинкового пункту, залу очікування й залізничних кас. Триває облаштування привокзальної території", - розповіли в Укрзалізниці.

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Станція, чию історичну назву "Татарів" обіцяють зберегти на фасаді, була зведена у 1894 році та має статус пам’ятки архітектури.

"У 2021 році новим керівництвом АТ "Укрзалізниця" ухвалено рішення у рамках програми "Велике будівництво" провести реновацію цієї станції", - інформує Укрзалізниця.

Разом з модернізацією станції вже до кінця року запустять "Буковельський експрес", який ходитиме за маршрутом Львів — Татарів-Буковель — Ворохта. Він матиме 3 вагони на 170 місць і зможе розвивати швидкість до 140 км/год.

"На маршруті використовуватиметься новий дизель-поїзд виробництва Крюківського вагонобудівного заводу ДПКр-3. Поїзд має сучасні елементи інтер’єру та екстер’єру, пристосований для перевезення маломобільних груп населення", - йдеться в анонсі перевізника.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський раніше заявив про план оновлення залізниці за програмою "Велике будівництво". Для пасажирів закуплять 500 нових спальних вагонів вітчизняного виробництва, запустять City Express і нові маршрути.

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