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Буковель (32) Укрзалізниця (2038) Івано-Франківська область (723) Велике будівництво (718)

Відновлену залізничну станцію "Татарів-Буковель" відкрито на Івано-Франківщині, - "Укрзалізниця". ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Суспільство

Укрзалізниця" відкрила відновлену залізничну станцію "Татарів - Буковель" у с. Татарові Івано-Франківської області.

Це дозволить приймати більше пасажирів та запустити нові маршрути, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрзалізницю".

У рамках модернізації станції за програмою "Велике будівництво" платформу вже подовжили зі 180 до 324 метрів, що дозволить приймати поїзди з 12-ма вагонами, а не 6-ма, як було досі.

"На платформі встановлено сучасне LED-освітлення. Проведено ремонт фасаду будівлі зупинкового пункту, залу очікування й залізничних кас. Триває облаштування привокзальної території", - розповіли в Укрзалізниці.

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Станція, чию історичну назву "Татарів" обіцяють зберегти на фасаді, була зведена у 1894 році та має статус пам’ятки архітектури.

"У 2021 році новим керівництвом АТ "Укрзалізниця" ухвалено рішення у рамках програми "Велике будівництво" провести реновацію цієї станції", - інформує Укрзалізниця.

Разом з модернізацією станції вже до кінця року запустять "Буковельський експрес", який ходитиме за маршрутом Львів — Татарів-Буковель — Ворохта. Він матиме 3 вагони на 170 місць і зможе розвивати швидкість до 140 км/год.

"На маршруті використовуватиметься новий дизель-поїзд виробництва Крюківського вагонобудівного заводу ДПКр-3. Поїзд має сучасні елементи інтер’єру та екстер’єру, пристосований для перевезення маломобільних груп населення", - йдеться в анонсі перевізника.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський раніше заявив про план оновлення залізниці за програмою "Велике будівництво". Для пасажирів закуплять 500 нових спальних вагонів вітчизняного виробництва, запустять City Express і нові маршрути.

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Відновлену залізничну станцію Татарів-Буковель відкрито на Івано-Франківщині, - Укрзалізниця 01
Відновлену залізничну станцію Татарів-Буковель відкрито на Івано-Франківщині, - Укрзалізниця 02

Автор: Богдан Гуньковський
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Для улюбленого олігарха Зєлі нічого не жалко.
Ти більше, платять за все не Зєля з Бенею.
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15.12.2021 09:22 Відповісти
Красивое. Вот только очередной подгон беньямина от зелёного сопеля.
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15.12.2021 09:28 Відповісти
Ну да.Подлый падлюка.Нет бы,как Питроликсеич,Медведчуку помогать...
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15.12.2021 10:31 Відповісти
Ну вот насадил Питроликсеич тебя на бутылку - как это помогло Медведчуку?
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15.12.2021 11:03 Відповісти
Питроликсеич кого-то насадил? Та его самого так насадило,шо аж потекло)))
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15.12.2021 13:50 Відповісти
Красивая станция. Явно австрийцы строили.
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15.12.2021 10:44 Відповісти
Був там півтора роки тому. Зовні наче нічого не змінилося. Теж тоді відмітив, що красиво...
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15.12.2021 11:32 Відповісти
Автобусні шатли для Бені запустили, станцію для того ж оновили, коли буде аеропорт будуватись біля Буковеля???
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15.12.2021 09:35 Відповісти
все для ковидных фуфлыжников
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15.12.2021 09:39 Відповісти
https://drive.google.com/file/d/1FCx6k0jyxfcpYV99Bz38CvpfO4kavDmM/view?usp=sharing
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15.12.2021 09:43 Відповісти
завідуйте кацапі, что Украина развивается. В отличии от рашки
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15.12.2021 09:47 Відповісти
В планах відкриття ще однієї станції - Зеленський-Буковель...
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15.12.2021 09:53 Відповісти
Теперь уже и укрзализныцю прогнули под бизнес каломойши. А вы говорите, что зе не борется с олигархами. Он еще как борется не жалея бюджетных денег, чтобы эти гниды зарабатывали еще больше. Ведь за все заплатят лошары, которых аж 73% в этой стране.
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15.12.2021 10:31 Відповісти
Что значит "восстановленная"? А её что, разрушили ?
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15.12.2021 11:37 Відповісти
Ага. Для буковеля. За бюджетный счёт.
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15.12.2021 11:51 Відповісти
Допомогли "бідним" Коломойському і Шевченку за бюджетні і "ковідні" гроші.
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15.12.2021 16:10 Відповісти
 
 