Посадовців міськради Кривого Рогу підозрюють у розкраданні десятків мільярдів бюджетних коштів, - ДБР. ФОТОрепортаж

Працівники ДБР у межах кримінального провадження встановлюють причетність податківців та посадовців міської ради Кривого Рогу до розкрадання мільярдів бюджетних коштів під час ремонту доріг, будівництва інфраструктурних об’єктів у місті.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба ДБР.

"Аудиторська перевірка встановила, що одне із місцевих товариств регулярно отримувало підряди міської ради Кривого Рогу. Ціни за договорами були завищені у кілька разів, здебільшого роботи виконувалися лише на папері. Якщо ж проводились, то ділки використовували дешеві чи неякісні матеріали, які не відповідали заявленій документації.

Чиновники міської ради, які були замовниками робіт, на всі проблемні питання "закривали очі" і не реагували на порушення. Також під час планових перевірок нічого не помічали і службові особи управління Державної податкової служби у Дніпропетровській області", - йдеться у повідомленні.

У звіті Державної аудиторської служби України зазначено, що збитки державі від цих оборудок становить понад 27 млрд гривень.

ДБР проводить перевірку викладених у звіті фактів. Зокрема, працівники Бюро провели обшуки в Криворізькій міській раді, ГУ ДПС у Дніпропетровській області та приватному товаристві.

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Досудове розслідування триває за статтею 364 КК України (зловживання владою або службовим становищем).

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 6 років.

Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснює Дніпропетровська обласна прокуратура, оперативний супровід – ДБР.





Фото: ДБР