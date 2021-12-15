Посадовців міськради Кривого Рогу підозрюють у розкраданні десятків мільярдів бюджетних коштів, - ДБР. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Події Фоторепортаж
Працівники ДБР у межах кримінального провадження встановлюють причетність податківців та посадовців міської ради Кривого Рогу до розкрадання мільярдів бюджетних коштів під час ремонту доріг, будівництва інфраструктурних об’єктів у місті.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба ДБР.
"Аудиторська перевірка встановила, що одне із місцевих товариств регулярно отримувало підряди міської ради Кривого Рогу. Ціни за договорами були завищені у кілька разів, здебільшого роботи виконувалися лише на папері. Якщо ж проводились, то ділки використовували дешеві чи неякісні матеріали, які не відповідали заявленій документації.
Чиновники міської ради, які були замовниками робіт, на всі проблемні питання "закривали очі" і не реагували на порушення. Також під час планових перевірок нічого не помічали і службові особи управління Державної податкової служби у Дніпропетровській області", - йдеться у повідомленні.
У звіті Державної аудиторської служби України зазначено, що збитки державі від цих оборудок становить понад 27 млрд гривень.
ДБР проводить перевірку викладених у звіті фактів. Зокрема, працівники Бюро провели обшуки в Криворізькій міській раді, ГУ ДПС у Дніпропетровській області та приватному товаристві.
Досудове розслідування триває за статтею 364 КК України (зловживання владою або службовим становищем).
Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 6 років.
Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснює Дніпропетровська обласна прокуратура, оперативний супровід – ДБР.
Будь ласка, зачекайте...
У 1989 росіян в Україні було більш як 11 мільйонів осіб.
За 1990-ті кількість росіян скоротилася на 3 мільйони, і за результатами перепису 2001 року їх чисельність була 8,3 мільйона.
А вже у 2020, КМІС провели опитування, де виявилося, що вони складають 4,1% від населення України, тобто близько 1,7 мільйона.
При цьому кількість українців за цей час зросла - більше ніж на 400 тисяч.
От тепер ви теж турбуєтеся через скорочення населення? 😁
Останній Капіталіст
Коли гуглиш демографічну статистику, то в голову приходять цікаві думки. Ну або бажання відлупцювати книжкою поборників традиційних цінностей на пару з совками, які виступають противниками інтеграції з ЄС. Бо уся ситуація нагадує мем Очікування/Реальність.
Очікування:
"Ааа, еврогеи, будут парады проводить, женщины рожать должны, а эти вот, как детей растить будете, западенцы, бла бла бла"(с)
А тепер реальність. Страшна й сувора як їбало Гогілашвілі.
- Коефіцієнт народжуваності на кінець 2005го року (наслідок ери Кучми і усього його правління) становив 1.21.
- Після чого каденція Ющенка, економічний підйом нульових, перші паростки демократизації , боротьби з корупцією і руху до ЄС. І результат - під кінець 2010 коефіцієнт зріс до 1.44. Все одно так собі, але явний плюс.
- На даний момент після усіх стрибків і зростань каденції Пороха наші показники були на рівні 1.5.
- Правління Найвеличнішого показало віру в майбутнє - настільки що народжуваність впала до 1.2. Навіть країна в смартфоні не допомогла. Як і об'єднання в Раді за традиційні цінності.
Поверніть євроінтеграторів будь ласка. А то якось жінкам (та й чоловікам) ростити дітей ними комфортніше.
Yaroslav Lastoveskij
Якось починають випливати цікаві речі.
рыба гниет с головы а преЗЕдентская пи***братия с криворожья )))))
Короче вы для нас, а получается Мы для вас!!! Пост . советские чиновники-БЫКИ!!!!!
В 2021 г. бюджет Кривого Рога -7 ,6 млрд. грн.
Как можно украсть 27 млрд., пусть даже за несколько лет ?
По любому образование, медицина, благоустройство и т.п. финансировались......
Что-то ДБР перевозбудилось !!!
2. В Киеве, Днепре, Харькове украли еще больше и шо? ...
Чтобы поднять кфт затрат при строительстве существуют разные уловки в законах и постановах
Налоговая Днепра , а значит под контролем Бени и он тоже воровал из бюджета