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бюджет (1203) Кривий Ріг (811) ДБР (2563) розкрадання (50)

Посадовців міськради Кривого Рогу підозрюють у розкраданні десятків мільярдів бюджетних коштів, - ДБР. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Події Фоторепортаж

Працівники ДБР у межах кримінального провадження встановлюють причетність податківців та посадовців міської ради Кривого Рогу до розкрадання мільярдів бюджетних коштів під час ремонту доріг, будівництва інфраструктурних об’єктів у місті.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба ДБР.

"Аудиторська перевірка встановила, що одне із місцевих товариств регулярно отримувало підряди міської ради Кривого Рогу. Ціни за договорами були завищені у кілька разів, здебільшого роботи виконувалися лише на папері. Якщо ж проводились, то ділки використовували дешеві чи неякісні матеріали, які не відповідали заявленій документації.

Чиновники міської ради, які були замовниками робіт, на всі проблемні питання "закривали очі" і не реагували на порушення. Також під час планових перевірок нічого не помічали і службові особи управління Державної податкової служби у Дніпропетровській області", - йдеться у повідомленні.

Посадовців міськради Кривого Рогу підозрюють у розкраданні десятків мільярдів бюджетних коштів, - ДБР 01

У звіті Державної аудиторської служби України зазначено, що збитки державі від цих оборудок становить понад 27 млрд гривень.

ДБР проводить перевірку викладених у звіті фактів. Зокрема, працівники Бюро провели обшуки в Криворізькій міській раді, ГУ ДПС у Дніпропетровській області та приватному товаристві.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Чиновники Держегеокадастру незаконно отримали землі Академії наук вартістю понад 870 млн грн, - ДБР

Досудове розслідування триває за статтею 364 КК України (зловживання владою або службовим становищем).

Посадовців міськради Кривого Рогу підозрюють у розкраданні десятків мільярдів бюджетних коштів, - ДБР 02

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 6 років.

Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснює Дніпропетровська обласна прокуратура, оперативний супровід – ДБР.

Посадовців міськради Кривого Рогу підозрюють у розкраданні десятків мільярдів бюджетних коштів, - ДБР 03
Посадовців міськради Кривого Рогу підозрюють у розкраданні десятків мільярдів бюджетних коштів, - ДБР 04
Фото: ДБР
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Топ коментарі
+10
В книжечках про большое зебильныцтво, которые сегодня раздавали в Раде, есть пояснение этой неприятности?
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15.12.2021 11:45
+8
Юзик на пенсию собирали? Вроде он там за "смотрящего".
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15.12.2021 11:46
+8
какая неожиданная новость)
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15.12.2021 11:46
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В книжечках про большое зебильныцтво, которые сегодня раздавали в Раде, есть пояснение этой неприятности?
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15.12.2021 11:45 Відповісти
Юзик на пенсию собирали? Вроде он там за "смотрящего".
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15.12.2021 11:46 Відповісти
Йузік вже насундучив бабла. Внукам хватіт.
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15.12.2021 12:11 Відповісти
і сімейку Павлових зробили крайніми?
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15.12.2021 12:30 Відповісти
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15.12.2021 12:21 Відповісти
Так і "Велике будівництво" називають великим крадівництвом саме із за цього. По всій країні багато паперових будівництв. А викривають тільки тих що не заносять в офіс президента.
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15.12.2021 11:46 Відповісти
сімейка Павлових, видать, заносила мертвечуку і рабіновичу... Не в ті двері!
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15.12.2021 12:31 Відповісти
какая неожиданная новость)
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15.12.2021 11:46 Відповісти
Ого! Как през "не свой" был, так тырили тысячи, миллионы. А теперь през свой -- можно повышать ставки! Все воруют, а на малой родине так тем более!
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15.12.2021 11:51 Відповісти
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15.12.2021 11:52 Відповісти
Херасе у них там бюджеты в миллиардах в Кривому Рагу
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15.12.2021 11:53 Відповісти
І ще раз про населення

У 1989 росіян в Україні було більш як 11 мільйонів осіб.

За 1990-ті кількість росіян скоротилася на 3 мільйони, і за результатами перепису 2001 року їх чисельність була 8,3 мільйона.

А вже у 2020, КМІС провели опитування, де виявилося, що вони складають 4,1% від населення України, тобто близько 1,7 мільйона.

При цьому кількість українців за цей час зросла - більше ніж на 400 тисяч.

От тепер ви теж турбуєтеся через скорочення населення? 😁

Останній Капіталіст

Коли гуглиш демографічну статистику, то в голову приходять цікаві думки. Ну або бажання відлупцювати книжкою поборників традиційних цінностей на пару з совками, які виступають противниками інтеграції з ЄС. Бо уся ситуація нагадує мем Очікування/Реальність.

Очікування:
"Ааа, еврогеи, будут парады проводить, женщины рожать должны, а эти вот, как детей растить будете, западенцы, бла бла бла"(с)

А тепер реальність. Страшна й сувора як їбало Гогілашвілі.

- Коефіцієнт народжуваності на кінець 2005го року (наслідок ери Кучми і усього його правління) становив 1.21.
- Після чого каденція Ющенка, економічний підйом нульових, перші паростки демократизації , боротьби з корупцією і руху до ЄС. І результат - під кінець 2010 коефіцієнт зріс до 1.44. Все одно так собі, але явний плюс.
- На даний момент після усіх стрибків і зростань каденції Пороха наші показники були на рівні 1.5.
- Правління Найвеличнішого показало віру в майбутнє - настільки що народжуваність впала до 1.2. Навіть країна в смартфоні не допомогла. Як і об'єднання в Раді за традиційні цінності.

Поверніть євроінтеграторів будь ласка. А то якось жінкам (та й чоловікам) ростити дітей ними комфортніше.

Yaroslav Lastoveskij
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15.12.2021 11:57 Відповісти
Навіть після смерті міського голови Кривого Рогу та його рідних не знято з порядку денного питання 1ярда зелені у Зеленського.
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15.12.2021 11:59 Відповісти
а представляете сколько на великом крадивницве напиляли
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15.12.2021 12:06 Відповісти
Мера вже не дістануть, далеко втік...
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15.12.2021 12:07 Відповісти
Это повсеместная картина головы громад и местные депутаты шобло еще на ремонтах бабло косят приличное...
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15.12.2021 12:10 Відповісти
да только не всем громадам отваливают такие космические субвенции
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15.12.2021 12:22 Відповісти
Може тепер взнаємо справжню причину чому мер Кривого Рогу копита відкинув.
Якось починають випливати цікаві речі.
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15.12.2021 12:10 Відповісти
Теперь точно не узнаем, велике крадівництво любе тишу.
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15.12.2021 12:39 Відповісти
це вони шукають дурніш за себе, подивиться що сума вкраденого у три рази перевершує бюджет міста, хто вкрав ці гроші ще невідомо,але вже ясно кому вигідно це вкрадене перекинути на покійника.
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15.12.2021 12:46 Відповісти
для зеленой плесени крали...
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15.12.2021 12:13 Відповісти
ну и для себя трошки ))) крысили короче )))
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15.12.2021 12:23 Відповісти
Надо у китайцев позаимствовать...

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15.12.2021 12:14 Відповісти
нижний швабрастан
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15.12.2021 17:27 Відповісти
Ничего не замечала Днепропетровская налоговая? Какая досада. Так может расходы руководителей этой чудесной конторы проверить? При чём за последние эдак лет 15 И украденные деньги не забудьте вернуть, желательно с процентами, а не смешными 6-ю годами тюрьмы, тем более нашей, пугайте
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15.12.2021 12:17 Відповісти
та ну!! не может быть !!! )))))
рыба гниет с головы а преЗЕдентская пи***братия с криворожья )))))
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15.12.2021 12:19 Відповісти
Да если им позволяют - они воруют!!! Они то воры - это понятно, а вы зачем??? Что бы кассовые аппараты на упрощенку ставить? В Днепре в центре города одни парковочные автоматы , это чей город наш или ИХ???
Короче вы для нас, а получается Мы для вас!!! Пост . советские чиновники-БЫКИ!!!!!
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15.12.2021 12:20 Відповісти
27 это миллиард долларов. Каков размах.
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15.12.2021 12:21 Відповісти
Так как еще себе летнюю базу отдыха в Скадовске отстроить - называется «Слава» - за какие деньги? Где они будут свои задницы летом прогревать?
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15.12.2021 12:25 Відповісти
Цифры нереальные !!!
В 2021 г. бюджет Кривого Рога -7 ,6 млрд. грн.
Как можно украсть 27 млрд., пусть даже за несколько лет ?
По любому образование, медицина, благоустройство и т.п. финансировались......
Что-то ДБР перевозбудилось !!!
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15.12.2021 12:25 Відповісти
Не волнуйся ,зеленая власть знает как повесить на покойника все грехи,жмурику то уже все равно.
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15.12.2021 12:38 Відповісти
украли больше чем бюджет города в 3 раза украли то чего не было выборы на носу в городе нужен свой зеленый мэр вот и все расклады
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15.12.2021 12:34 Відповісти
допрос - суд - тюрьма
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15.12.2021 12:39 Відповісти
Задачка для молодших класів.Якщо правоохоронні і антикорупційні органи самі є корупційними то хто тоді ті,проти яких вони борються?Правильна відповідь - ті,які працюють чесно,притримуються закону і не хочуть ділитись...Ось така проста логіка...
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15.12.2021 12:47 Відповісти
1. Никто не сядет
2. В Киеве, Днепре, Харькове украли еще больше и шо? ...
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15.12.2021 13:05 Відповісти
Это на секундочку 1млрд(!) долларов
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15.12.2021 13:11 Відповісти
ти голова! вмієш рахувати.
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15.12.2021 17:06 Відповісти
Вообще везде проверки покажут перерасходы . Если задним числом проверять
Чтобы поднять кфт затрат при строительстве существуют разные уловки в законах и постановах
Налоговая Днепра , а значит под контролем Бени и он тоже воровал из бюджета
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15.12.2021 13:54 Відповісти
Это всё конечно прикольно, но товарищи родители не забываем сдавать на шторы, лампочки, и..млять,чтоещёпришить..а, на линолеум!Дети -это святое!
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15.12.2021 14:08 Відповісти
а чого ДБР з Полтави?
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15.12.2021 16:29 Відповісти
ключ.слово миллиардов саксилиардов трильонов пупельонов....
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15.12.2021 17:26 Відповісти
пожиттєве з конфіскацією
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02.04.2022 10:40 Відповісти
 
 