"Как говорит один еврей: не нужно нервничать и убиваться. Тебе за это не заплатят": "слуги народу" підбадьорюють один-одного у ВР. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Політика України Фоторепортаж
Депутати фракції "Слуга народу" під час засідання ВР обмінювались "мотиваційними" картинками.
Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.
На фото видно, як абонент "Артем Чорноморов НД С.Н." надсилає нардепу Анатолію Гуньку зображення з написом "Как говорит один еврей: не нужно нервничать и убиваться. Тебе за это не заплатят". Зазначимо, що в партії "Слуга народу" є народний депутат Чорноморов Артем Олегович. Він - голова підкомітету з питань економічної і фінансової політики в агропромисловому комплексі Комітету Верховної Ради України з питань аграрної та земельної політики.
В середу у парламенті призначення трьох членів Нацради з питань телерадіо, посилення відповідальності за правопорушення у сфері містобудування, законопроекти у сфері охорони здоров’я, ратифікації та постанови про вибори.
Будь ласка, зачекайте...
А народ може собі айфони дозволити ? Прям кожний виборець Слуг народових ?
Чомусь слуги купують. А їхні господарі живуть у злиднях.
А ці алісняві вилупки граються долею держави за наш рахунок.
Для "слуг" УСЕ! Народу ЗАКОН, податки - на городи 5600, на воду, на повітря!
Усе, як заповідав МУСОЛІНІ!
https://www.pravda.com.ua/news/2021/10/7/7309709/
Семіти - група народів, що населяють або населяли Північну та Східну Африку і частину Азії та мова яких належить до Семітської групи мов. До них належать стародавні вавилоняни, ассирійці, фінікійці та ін., а також ******* народи: араби, євреї, ассирійці, друзи.
Чому така особлива увага одному з цих народів? А може тому, що вони самі собі вирішили, що воно Богом вибрані? А як це тоді назвати? Гітлер, до речі, також щось подібне сповідував і що з того вийшло? Виходить, що семітизм то такий різновид нацизму, а що ж тоді антисемітизм?
До речі, в світі є лише одна причина всіляких погромів чи Холокостів - поведінка і ментальність їх самих: нехтування і зневага всіх можливих і неможливих загальнолюдських норм і правил дише заради отримання ґешефту.
Из воспоминаний сестрі Глинки,Шестаковой в ежемесячном жкрнале Том II...санктъ-Питирбюргер 1870 год...
не надо так убиваться - так вы никогда не убьетесь !!