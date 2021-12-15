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ВР (11730) Слуга народу (2544)

"Как говорит один еврей: не нужно нервничать и убиваться. Тебе за это не заплатят": "слуги народу" підбадьорюють один-одного у ВР. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Політика України Фоторепортаж

Депутати фракції "Слуга народу" під час засідання ВР обмінювались "мотиваційними" картинками.

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.

На фото видно, як абонент "Артем Чорноморов НД С.Н." надсилає нардепу Анатолію Гуньку зображення з написом "Как говорит один еврей: не нужно нервничать и убиваться. Тебе за это не заплатят". Зазначимо, що в партії "Слуга народу" є народний депутат Чорноморов Артем Олегович. Він - голова підкомітету з питань економічної і фінансової політики в агропромисловому комплексі Комітету Верховної Ради України з питань аграрної та земельної політики.

Как говорит один еврей: не нужно нервничать и убиваться. Тебе за это не заплатят: слуги народу підбадьорюють один-одного у ВР 01
Как говорит один еврей: не нужно нервничать и убиваться. Тебе за это не заплатят: слуги народу підбадьорюють один-одного у ВР 02

Как говорит один еврей: не нужно нервничать и убиваться. Тебе за это не заплатят: слуги народу підбадьорюють один-одного у ВР 03

В середу у парламенті призначення трьох членів Нацради з питань телерадіо, посилення відповідальності за правопорушення у сфері містобудування, законопроекти у сфері охорони здоров’я, ратифікації та постанови про вибори.

Автор: Слава Козир
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Топ коментарі
+21
Слуга вже новенький айфон прикупив...
А народ може собі айфони дозволити ? Прям кожний виборець Слуг народових ?
Чомусь слуги купують. А їхні господарі живуть у злиднях.
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15.12.2021 12:23
+17
Ну так это Зеля по этому принципу живет.
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15.12.2021 12:20
+17
Яких слуг обрали господарі таких і мають. Ажопадєлаєш?
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15.12.2021 12:28
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Ну так это Зеля по этому принципу живет.
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15.12.2021 12:20 Відповісти
https://music.youtube.com/watch?v=PI5EwW6fGZw&feature=gws_kp_track
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15.12.2021 12:24 Відповісти
Він не тільки "живьот",він сам "етот одін єврєй"...
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15.12.2021 12:26 Відповісти
- Видите, - сказал Остап, - все произошло так, как я вам говорил. Мы ехали. На дороге валялись деньги. Я их подобрал. Смотрите, они даже не запылились. (с)
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15.12.2021 12:28 Відповісти
а если скинемся и заплатим.... чтоб убились
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15.12.2021 14:14 Відповісти
Слуга вже новенький айфон прикупив...
А народ може собі айфони дозволити ? Прям кожний виборець Слуг народових ?
Чомусь слуги купують. А їхні господарі живуть у злиднях.
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15.12.2021 12:23 Відповісти
Яких слуг обрали господарі таких і мають. Ажопадєлаєш?
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15.12.2021 12:28 Відповісти
Та нічого не падєлаєж..
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15.12.2021 12:36 Відповісти
нічого ти не розумієш, то псьо через Порошенка, а бубан маладец, а друзі які у нього всі як на підбір молодці розумні гарні ніфіга не наркомани не про.кацапськи настроєні люди, в жодного подвійного громадянства немає і з коломойським він бореться бо бубан же справжній українець а не якийсь ж.и.д, і взагалі він найвеличнши правитель у всому світі, та що світ всесвіті, правда лище у імбецильних головах його відсталого електорату.
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15.12.2021 12:32 Відповісти
Та не, мразота зелёная, как раз пора начинать нервничать вашей шобле безмозглой...
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15.12.2021 12:25 Відповісти
Дітвора грається.
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15.12.2021 12:26 Відповісти
Хай би і гралась, дома, за мамин рахунок, хоч до глибокої старості.
А ці алісняві вилупки граються долею держави за наш рахунок.
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15.12.2021 12:52 Відповісти
От *** работа, не бей лежачего. Ни *** не делаешь, картинки, видосики, проститутки. А в конце месяца зарплатка, конвертик, откатик. Твари,млять.
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15.12.2021 12:31 Відповісти
Нє, "проститутки" то для народу, дальнобоїв там усяких. Для "слуг" лише ескортниці, елітні, з пластикою, "анал табу"....
Для "слуг" УСЕ! Народу ЗАКОН, податки - на городи 5600, на воду, на повітря!
Усе, як заповідав МУСОЛІНІ!
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15.12.2021 12:53 Відповісти
Дегенераты.
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15.12.2021 12:35 Відповісти
почти пол тысячи ушлёпков на содержании у народа ...нахер там их столько ??? по несколько депутатов от области и досить !
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15.12.2021 12:35 Відповісти
Двадцать от области - это же нормально. Может хоть кого-то из них выберут адекватных. А то, что Коломойскому деньги тратить на своих, прикормленных, это да, это проблема. Потому они и борются за сокращение парламента.
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15.12.2021 13:36 Відповісти
Застой мы пережили как-то - ну и отстой переживём..(с)
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15.12.2021 12:35 Відповісти
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15.12.2021 12:37 Відповісти
Украина очень богатая страна на казнокрадов и капитулянтов.Кто больше всех вопит,тот казнокрад и капитулянт в одном лице.
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15.12.2021 12:40 Відповісти
Свобода слова в действии. Народ начинает говорить слово еврей без страха обвинения в антисемитизме.
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15.12.2021 12:42 Відповісти
Споконвіку в нас їх ж.и.д.ами називали.
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15.12.2021 12:46 Відповісти
А в нас без крапок: жиди.
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15.12.2021 12:55 Відповісти
Недавно вийшов з бану на 3 доби за слово без крапок. Так що...
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15.12.2021 13:17 Відповісти
Так Ви ж не забувайте про новий Закон "Про запобігання та протидію антисемітизму в Україні", який підписав найвеличніший. Цікаве роз*яснення
https://www.pravda.com.ua/news/2021/10/7/7309709/
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15.12.2021 13:45 Відповісти
Спеціально скопіював з вікіпедії:
Семіти - група народів, що населяють або населяли Північну та Східну Африку і частину Азії та мова яких належить до Семітської групи мов. До них належать стародавні вавилоняни, ассирійці, фінікійці та ін., а також ******* народи: араби, євреї, ассирійці, друзи.
Чому така особлива увага одному з цих народів? А може тому, що вони самі собі вирішили, що воно Богом вибрані? А як це тоді назвати? Гітлер, до речі, також щось подібне сповідував і що з того вийшло? Виходить, що семітизм то такий різновид нацизму, а що ж тоді антисемітизм?
До речі, в світі є лише одна причина всіляких погромів чи Холокостів - поведінка і ментальність їх самих: нехтування і зневага всіх можливих і неможливих загальнолюдських норм і правил дише заради отримання ґешефту.
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15.12.2021 14:04 Відповісти
Воно й так. Але якщо вони так занепокоюються запобіганням антисемітизму, то може приймуть Закон про захист українців?
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15.12.2021 23:51 Відповісти
Вони? Приймуть? Самому не смішно?
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16.12.2021 08:38 Відповісти
А я стверджую, що приймуть?
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16.12.2021 12:47 Відповісти
Наріду нак набрид єврей Вальцман, що він вирішив обрати собі чистокровного українця Зеленського. ЗІ Гугл знає тільки одну людину на Прізвище Вальцман і це Порошенко.
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15.12.2021 12:48 Відповісти
Ясный перец...Порошено нассал Путлеру в пасть от Харькова до Одессы,а следом насрал Голобородьке типа борись вова с короновирусом... а я отдохну...
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15.12.2021 12:51 Відповісти
Цензор, ви ж самі ту тему зачепили, а потім банити будете навіть за слово ж.и.д.
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15.12.2021 12:45 Відповісти
Зебобики, убиваться и нервничать уже поздно. Вам все одно кранты
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15.12.2021 12:46 Відповісти
27 апреля 1856 года знаменитый рюсский композитор Михаил Иванович Глинка уезжая из РАБссии навсегда в Пруссию на границе разделся догола и сжег всю одежду...и сказал : Дай Бог мне никогда больше не видеть єту сраную срану и ее людей...и шагнул за шлагбаум...

Из воспоминаний сестрі Глинки,Шестаковой в ежемесячном жкрнале Том II...санктъ-Питирбюргер 1870 год...
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15.12.2021 12:46 Відповісти
І якось так поступово спадає з євреїв ореол святості. Довибиралися.
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15.12.2021 12:49 Відповісти
До цього, що наобирали, самі євреї ставляться з презирством.
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15.12.2021 12:53 Відповісти
Иисус Христос тоже был Палестинцем... еврей это тяжкая Ноша...
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15.12.2021 12:53 Відповісти
Будь який русифікований юдей стає євреєм.
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15.12.2021 13:42 Відповісти
Слуга урода
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15.12.2021 13:13 Відповісти
***
не надо так убиваться - так вы никогда не убьетесь !!
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15.12.2021 13:14 Відповісти
Зеленский это позор и грязное пятно для части интеллектуального и цивилизованного еврейского народа.А для Украины стыдно иметь такого президента.
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15.12.2021 13:20 Відповісти
Хоча б не "поубивалися" за народ такі державники, бо не "переживемо" втрати.
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15.12.2021 13:21 Відповісти
Шкода але з за ЗеБені і його зеленої команди обрізаних винуватими у всіх бідах залишутьсяєвреї.
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15.12.2021 13:43 Відповісти
а вы уже забыли какая нация совершила октябрьский переворот и под чьим руководством забирали хлеб в 33 году.Ну тогда бубочка не последний еврей -президент Украины.Украинец Петя не продошел мудрому нариду
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15.12.2021 14:24 Відповісти
Які браві "слуги" і їх ватажок Беня. Почекайте, що буде через 2,5 роки, якщо ще до цього ми і країна доживемо.
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15.12.2021 13:46 Відповісти
Лайно не може бути іншим-бо воно лайно...
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15.12.2021 14:48 Відповісти
Партийный логотип "Слуг народа".
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15.12.2021 16:13 Відповісти
зря смеетеся. чтоб их "переизбрать" ох как нужно будет попотеть.
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15.12.2021 17:20 Відповісти
 
 