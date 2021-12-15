Зеленський зустрівся із президентом Євроради Мішелем: Наша мета - повноправне членство України в ЄС

Президент України Володимир Зеленський зустрівся з президентом Європейської ради Шарлем Мішелем перед самітом "Східного партнерства".

Про це Зеленський написав в твітері, інформує Цензор.НЕТ.

"Скоординував із Шарлем Мішелем позиції перед 6-м самітом "Східного партнерства". Наша мета - повноправне членство України в Європейському Союзі. Поінформував про ситуацію на східних кордонах. Очікуємо чітких сигналів за результатами засідання Європейської ради 16 грудня про неприпустимість ескалації", - зазначив президент.

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