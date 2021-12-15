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Зеленський зустрівся із президентом Євроради Мішелем: Наша мета - повноправне членство України в ЄС

Фото Цензор.НЕТ Політика України

Президент України Володимир Зеленський зустрівся з президентом Європейської ради Шарлем Мішелем перед самітом "Східного партнерства".

Про це Зеленський написав в твітері, інформує Цензор.НЕТ.

"Скоординував із Шарлем Мішелем позиції перед 6-м самітом "Східного партнерства". Наша мета - повноправне членство України в Європейському Союзі. Поінформував про ситуацію на східних кордонах. Очікуємо чітких сигналів за результатами засідання Європейської ради 16 грудня про неприпустимість ескалації", - зазначив президент.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський їде до Брюсселя для участі у шостому саміті Східного партнерства. Запланована низка зустрічей, - ОПУ

Зеленський зустрівся із президентом Євроради Мішелем: Наша мета - повноправне членство України в ЄС 01

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+5
Израиль и Турция без ЕС успешно дебилам глаз на жопу натягивают . Была бы воля и желание .
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15.12.2021 13:29
+4
И в наркотическом угаре перепутал его с Денисом Шморгалем. Уж дюже похожи

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15.12.2021 13:24
+4
В маленький Израиль США вливает миллиарды долларов в год -
это как если б в Украину вливали десятки миллиардов.
А Турция - авторитарная страна.
Второе Украине не надо, а первое с такими избирателями не светит.
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15.12.2021 13:46
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И в наркотическом угаре перепутал его с Денисом Шморгалем. Уж дюже похожи

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15.12.2021 13:24 Відповісти
Близнецы - братья
Надо было с собой в Брюссель брать Шмыгаля
Крутой трюк !
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15.12.2021 13:27 Відповісти
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15.12.2021 13:27 Відповісти
«Почему мы не в ЕС ?»
хороший вопрос .
Янек был изгнан именно за отказ от ЕС
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15.12.2021 13:25 Відповісти
Читаешь новости про гогилашвили, про мецгера, про трухина, и, главное,
про самого зеленского (как, КАК можно президентом было выбрать комика?), и думаешь - ЕС?
Да, да..
ЕС, ага.
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15.12.2021 13:40 Відповісти
Еой , я Вам скажу - не идиализируйте ЕС . Если взять , к примеру, балканские страны , то там тоже цирк отдыхает .
Украину не берут из-за раши , бо та претендует на этот регион .
ПОТОМУ ВСЕМИ СИЛАМИ НАДО ОТРЫВАТЬСЯ ОТ РАШИ , резать ее щупальца во всех сферах . И в данном вопроселюбая власть подойдёт - главное чтобы резала и резала.
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15.12.2021 14:00 Відповісти
Сейчас надо поднять вопрос о проголосованных законах за 7 лет ( после войны). Те законы , которые в одном русле с ЕС - оставить .
Те законы , которые писали с российских лекал - уничтожить , А АВТОРОВ ЭТИХ ЗАКОНОВ ОПРИЛЮДНИТЬ ДЛЯ ПОЗОРНОГО СТОЛБА ,
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15.12.2021 14:04 Відповісти
Израиль и Турция без ЕС успешно дебилам глаз на жопу натягивают . Была бы воля и желание .
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15.12.2021 13:29 Відповісти
ЄС та НАТО треба будувати в Україні ,власною волею !!!))))
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15.12.2021 13:31 Відповісти
В маленький Израиль США вливает миллиарды долларов в год -
это как если б в Украину вливали десятки миллиардов.
А Турция - авторитарная страна.
Второе Украине не надо, а первое с такими избирателями не светит.
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15.12.2021 13:46 Відповісти
Яке Єс ?? Кому це кубло корпумпованих гельмінтів потрібне ,цей розплідник кремлівської гидоти !!!)))
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15.12.2021 13:30 Відповісти
Парадокс в том, что при нахрждении в ЕС это кубло и всех их приспешников быстро бы пересажали бы.
Это ответ на вопрос, а действительно ли они хотят в ЕС или только воздух сотрясают
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15.12.2021 13:38 Відповісти
Ніякого парадокса ,звіздіти про членство та прагнути членства ,це різні речі !!)))
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15.12.2021 13:49 Відповісти
А никакого секрета вступления в ЕС нет.
Там всё предельно просто - верховенство права.
Или по другому, суды и только суды являются надежными защитниками частного капитала.
Не власть, не мессия- президент, не кукловоды. Только эффективно работающая судебная система.
Эффективность судов определяется предельно просто - высокий уровень доверия населения страны к судам.
И всё. Выполните это условие и не будете знать куда потратить деньги из-за их количества. И это не шутка
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15.12.2021 13:58 Відповісти
Судова система ,це складова частина державної влади,одна з гілок державної влади !!)))
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15.12.2021 14:06 Відповісти
Исполнительная власть - это первая веткв
Законодательная власть - это вторая
Судебная власть - это третья
СМИ - это четвёртая.
Все ветки власти должны быть независимыми и обеспечивать баланс.
При коррупции и диктатуре кто то хочет единолично контролировать все ветви власти
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15.12.2021 16:14 Відповісти
Всі інституції державної влади України ,це кубла корумпованих гельмінтів !!!))))
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15.12.2021 16:26 Відповісти
Ну когда то же надо разгребать эти авгиевы конюшни?
Куча стран через это прошло. Процесс абсолютно известный. Просто нужна воля.
Для начала нужно понять всем элитам, что это необходимо для их же бепасности и процветания
Через этот процесс осознанно прршли все страны запада.
Именно потому, что этот процесс прошел осознанно, они и называются цивилизованными.
То есть при виде корыта у них не текут слюни и не появляется хватательный рефлекс как у быдла, а они спокойно и честно и открыто распределяют ресурсы.
Если народу покажется, что ресурсами можно распорядиться лучше - они выберут другую власть, которая предложит свой вариант

Это демократия и она многократно доказала свою жизнеспособность.
Украина тоже пройдёт этот путь
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15.12.2021 16:41 Відповісти
Якби в мудрого наріда була воля та мізки ,то Україна мала би реальну державну владу ,а не лялькову імітацію !!! Країна без реальної держаної влади ,це корабель без керма та вітрил !!!)))
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15.12.2021 16:46 Відповісти
Эволюция вещь постепенная, но необратимая.
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15.12.2021 17:47 Відповісти
Асиміляція теж досить довготривалий процес і її наслідки край небеспечні для країн та народів !!)))
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15.12.2021 17:51 Відповісти
а как же инвестняни?)
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15.12.2021 14:59 Відповісти
Инвестняни - это маразм, который мог родиться в мозгу коррупционера, который пытается замаскировать свою сущность.
Это так убого и глупо, что диву даёшься как такое самоизобличение могло прозвучать.
Но дуракам ведь не докажешь, что они дураки
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15.12.2021 16:17 Відповісти
особенно эпично этот мразм звучал на форуме в Давосе)))) если понимаете о чем я?) а то лень расписывать эти простые вещи заново)
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17.12.2021 09:21 Відповісти
Никто всё равно не собирается даже в будущем принимать Украину в ЕС.
Вся страна делает вид, что не понимает этого.
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15.12.2021 13:34 Відповісти
Проведешь судебную реформу, народ покажет высокий уровень доверия к ней - ЕС сам откроет двери и будет звать к себе.
Это же ясно как божий день.
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15.12.2021 13:34 Відповісти
бубочці брехати - як на роялі зіграти
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15.12.2021 13:35 Відповісти
З кротофермою в ЄС? Ти чо?
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15.12.2021 13:36 Відповісти
Украинское еврейство станет тем локомотивом, который приведет Украину в ЕС,- Коломойский. 02.12.10. Нынешнее поколение благодаря украинскому еврейству будет жить при ЕС.
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15.12.2021 13:42 Відповісти
Лет через 50 мож и будет...советское говно не потопляемо...ждите карман шире
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15.12.2021 13:44 Відповісти
Да да, Зеля ты им забыл рассказать за борьбу с олигахами, на примере Бени.
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15.12.2021 13:45 Відповісти
"Наша мета - повноправне членство України в Європейському Союзі"
От тільки виженемо зепогань мітлою сортирною та 73 дупоголовим курячий мозок дамо.
А так, да, давно готові
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15.12.2021 13:46 Відповісти
Дипломатический коллапс Голобородьки... пусь чувак катается по миру...он же не Бункерная Крыса...
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15.12.2021 13:47 Відповісти
Я считаю, что Зеленский (хоть я и, мягко говоря его не уважаю) прав. Хватит показывать европейскую конфетку на расстоянии. Германия уже показала себя наложением вето на продажу снайперских винтовок и другого мелкого оружия Украине. Если очередной обман с их стороны, то лучше создавать военный и экономический союз с Польшей и прибалтийскими странами по противостоянию с парашей!!!
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15.12.2021 13:55 Відповісти
Так Германия себя показала после встречи Меркель с зебобой сразу)зекрыса вообще ничего не делает ,но вопит -не вижу ничего конструктивного на практике от этого
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15.12.2021 14:07 Відповісти
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15.12.2021 14:34 Відповісти
Уважаемый, наша ошибка (в том числе и нашего президента) в том, что все хотят видеть итог "Украина - страна из евросоюза". Но это в корне неправильное и вредное по сути мнение. Важен не факт самого вступления, а пройденный для этого путь! от нас требуется не много, и не мало адекватность, прогнозируемость (это пожалуй почти самое важное), верховенство права и независимая судебная ветвь власти. Все!) больше ничего) Это то что мы начали демонстрировать после того как остыли ожесточенные бои на востоке. За то что мы начали к этому идти нам дали безвиз, авансом по сути. И этот путь быстрым не может быть, мы мало того что должны это сделать, но потом показать приемственность власти, демократичность и независимо от смены власти не сворачивать с этого курса никуда! Но мы выбрали ватного вороватого шоумена и дали ему самую большую за всю историю независимости власть. И он туда точно не идет) развернув страну боком к ЕС мы точно не можем считаться прогнозируемыми, а в такие страны инвесторы не идут, что отдаляет нас от самого вступления.
Хотя если просто идти по этому пути то вступать не обязательно, но благосостояние граждан и економический климат уже появится и будет ощутим. Сам факт входа в еврозону лучше для нас не сделает сейчас.
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15.12.2021 15:13 Відповісти
Сам дорогу до Мишеля нашел?а то судя по тому как тебя встречали -могли и под сраку дать ,типа сам дорогу ищи
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15.12.2021 14:05 Відповісти
а как встречали?
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15.12.2021 15:00 Відповісти
С телефона не могу фотку вставить,но там два каких то клерка среднего звена ,как будто домой шли и решили с зебобой поздороваться
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15.12.2021 15:26 Відповісти
ну блин) ребята не знали, что перед ними величайший лидер современности)
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15.12.2021 15:30 Відповісти
Навдо было Гогилашвили с собой взять для наглядной демонстрации того, что стоит между Украиной и ЕС.
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15.12.2021 14:13 Відповісти
к роялю водил?
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15.12.2021 14:22 Відповісти
 
 