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Роздавання книжок про "Велике будівництво", Тищенко ховає губи, Шахов ніжно вітається з Новинським, - день роботи Ради 15 грудня. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Політика України Фоторепортаж

На засіданні 15 грудня Верховна Рада підтримала ратифікацію угоди з Європейським Союзом про участь України в програмі "Креативна Європа", призначила трьох членів Національної ради з питань телебачення та радіомовлення, а також розблокувала роботу організацій колективного управління.

Парламентський день у фоторепортажі кореспондента Цензор.НЕТ.

Роздавання книжок про Велике будівництво, Тищенко ховає губи, Шахов ніжно вітається з Новинським, - день роботи Ради 15 грудня 01
Роздавання книжок про Велике будівництво, Тищенко ховає губи, Шахов ніжно вітається з Новинським, - день роботи Ради 15 грудня 02
Роздавання книжок про Велике будівництво, Тищенко ховає губи, Шахов ніжно вітається з Новинським, - день роботи Ради 15 грудня 03
Роздавання книжок про Велике будівництво, Тищенко ховає губи, Шахов ніжно вітається з Новинським, - день роботи Ради 15 грудня 04

Перед початком засідання парламенту на робочі місця депутатів розклали книжки про досягнення президентської програми "Велике будівництво".

Роздавання книжок про Велике будівництво, Тищенко ховає губи, Шахов ніжно вітається з Новинським, - день роботи Ради 15 грудня 05

Однак не всім парламентарям до душі таке "чтиво" - нардепи від "Європейської солідарності" колективно здали книжки.

Роздавання книжок про Велике будівництво, Тищенко ховає губи, Шахов ніжно вітається з Новинським, - день роботи Ради 15 грудня 06

"Слуги народу" Культенко, Штепа та Дмитрієва з книжками про "Велике будівництво".

Роздавання книжок про Велике будівництво, Тищенко ховає губи, Шахов ніжно вітається з Новинським, - день роботи Ради 15 грудня 07

Нардепів депутатської групи "Довіра" Олександра Ковальова та Андрія Іванчука щось дуже розсмішило.

Роздавання книжок про Велике будівництво, Тищенко ховає губи, Шахов ніжно вітається з Новинським, - день роботи Ради 15 грудня 08

В секторі "слуг народу" також весело.

Роздавання книжок про Велике будівництво, Тищенко ховає губи, Шахов ніжно вітається з Новинським, - день роботи Ради 15 грудня 09

Нардепка "Слуги народу" Галина Третьякова спілкується з колегою.

Роздавання книжок про Велике будівництво, Тищенко ховає губи, Шахов ніжно вітається з Новинським, - день роботи Ради 15 грудня 10

Позафракційний нардеп Новинський щось пояснює члену депутатської групи "Партія "За майбутнє" Дмитру Лубінцю.

Роздавання книжок про Велике будівництво, Тищенко ховає губи, Шахов ніжно вітається з Новинським, - день роботи Ради 15 грудня 11

"Слуги народу" Кінзбурська та Кравчук захоплено слухають колегу по фракції Богдана Яременка.

Роздавання книжок про Велике будівництво, Тищенко ховає губи, Шахов ніжно вітається з Новинським, - день роботи Ради 15 грудня 12
Роздавання книжок про Велике будівництво, Тищенко ховає губи, Шахов ніжно вітається з Новинським, - день роботи Ради 15 грудня 13
Роздавання книжок про Велике будівництво, Тищенко ховає губи, Шахов ніжно вітається з Новинським, - день роботи Ради 15 грудня 14

Нардеп монобільшості Анатолій Гунько відправив "слузі народу" Чорноморову заспокійливу картинку. "Как говорит один еврей: не нужно нервничать и убиваться. Тебе за это не заплатят", - йдеться в публікації.

Роздавання книжок про Велике будівництво, Тищенко ховає губи, Шахов ніжно вітається з Новинським, - день роботи Ради 15 грудня 15

Нардеп "Довіри" Шахов ніжно вітається з Вадимом Новинським.

Роздавання книжок про Велике будівництво, Тищенко ховає губи, Шахов ніжно вітається з Новинським, - день роботи Ради 15 грудня 16
Роздавання книжок про Велике будівництво, Тищенко ховає губи, Шахов ніжно вітається з Новинським, - день роботи Ради 15 грудня 17

Глава фракції "Голос" Ярослав Железняк розвеселив виключену зі "Слуги народу" Людмилу Буймістер.

Роздавання книжок про Велике будівництво, Тищенко ховає губи, Шахов ніжно вітається з Новинським, - день роботи Ради 15 грудня 18

Нардеп монобільшості Іванчук розмовляє з колегою по фракції Мотовиловцем.

Роздавання книжок про Велике будівництво, Тищенко ховає губи, Шахов ніжно вітається з Новинським, - день роботи Ради 15 грудня 19

Лідерка "Батьківщини" Юлія Тимошенко виступає між двох ялинок з трибуни Ради.

Роздавання книжок про Велике будівництво, Тищенко ховає губи, Шахов ніжно вітається з Новинським, - день роботи Ради 15 грудня 20

Нардеп "Слуги народу", представник Президента у Конституційному Суді Федір Веніславський уважно слухає.

Роздавання книжок про Велике будівництво, Тищенко ховає губи, Шахов ніжно вітається з Новинським, - день роботи Ради 15 грудня 21

"Слуга народу" Микола Тищенко не хоче, щоб його слова прочитали по губах.

Роздавання книжок про Велике будівництво, Тищенко ховає губи, Шахов ніжно вітається з Новинським, - день роботи Ради 15 грудня 22

Нардеп "Слуги народу" Пашковський радий бачити колегу.

Фото: Цензор.НЕТ.

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+27
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15.12.2021 14:42
+23
Чувихи, анал табу, дам токо за щоку, клянусь!!!

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15.12.2021 14:41
+17
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15.12.2021 15:07
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Это что еще юлять за моторолла в Раде?

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15.12.2021 14:40 Відповісти
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15.12.2021 14:42 Відповісти
🤮🤮🤮🤮🤮
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15.12.2021 14:56 Відповісти
Ще й китайському френчі чжуншань, маоіст хєров
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15.12.2021 14:58 Відповісти














Назар Приходько


@nazareye

·
15 мин



Звертаюся до молодих людей до 30-ти років: Ви знаєте, що таке КОМСОМОЛ? Ось він! У Верховній Раді Нардепам роздають книги про «Велике будівництво»... КНИГИ! Що це за «Летопись временных лет», і за чий рахунок тираж??? Нагадує, як один «проффесор» книгу «написав»... Дно!
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15.12.2021 14:41 Відповісти
―...Предлагаю вам взять несколько журналов в пользу детей Германии. По полтиннику штука.
―Нет, не возьму.
―Но почему вы отказываетесь?
―Не хочу.
―Вы не сочувствуете детям Германии?
―Сочувствую.
―А, полтинника жалко?
―Нет.
―Так почему же?
―Не хочу. (С)
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15.12.2021 16:10 Відповісти
Чувихи, анал табу, дам токо за щоку, клянусь!!!

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15.12.2021 14:41 Відповісти
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15.12.2021 14:44 Відповісти
Не нужно, зебобики, нервничать и убиваться. Вам за это не заплатят. Платить будете вы. Много, даже очень.
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15.12.2021 14:47 Відповісти
Ви ще ті книжки роздайте дітям, щоб вчили як постанови з'їздів компартії.
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15.12.2021 14:49 Відповісти
Ой не те місце назвали зоопарком,та не тих-тваринами....
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15.12.2021 14:51 Відповісти
За який кошт видані книжки. Ким і чому.
Хіба би європейська країна дозволила щоб президент роздавав якісь книжки в парламенті..
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15.12.2021 14:53 Відповісти
Их стоимость вычтут из зелиной тысячи
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15.12.2021 14:55 Відповісти
Шахов то сєпаратна шльондра.
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15.12.2021 14:55 Відповісти
Шахов нормальный мужик и частый гость у Ганапольского Матвей Юрьевич кого попало на свои передачи не приглашает
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15.12.2021 15:01 Відповісти
Шахов виходець із тієї ж "партії регіонів", але його душа і серце так і належить тій партії, яка сьогодні вже зветься "За смерть, ОПЗЖ". Це для баранів розводняк, бо з ОПЗЖ він би не пройшов, там ще сотні три є "патріотичніші" за нього.
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15.12.2021 15:40 Відповісти
Те саме відчуття, коли того самого весільного фотографа, обрали саме на твоєму окрузі.
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15.12.2021 14:56 Відповісти
"Малая земля", "Возрождение", "Целина"
(Леонид Ильич Брежнев)

"Жизнь и реформы", "Понять перестройку"
(Михаил Сергеевич Горбачев)

"Большая стройка"
(Владимир Александрович Зеленский"
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15.12.2021 14:58 Відповісти
Шкода, що книжку роздають тільки депутатам. У нас дуже багато кому потрібно відкрити засліплені очі.
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15.12.2021 14:58 Відповісти
Якщо ти сліпий та ще й тупий тобі ніякі книжки не допоможуть.
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15.12.2021 15:28 Відповісти
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15.12.2021 15:01 Відповісти
Какие отвратительные рожи! И а фуле им, скотам, не ржать с такой " работой" и такой ОПЛАТОЙ!!! Над нами откровенно издеваются!!!
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15.12.2021 15:04 Відповісти
Весёлые ахметовцы.
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15.12.2021 15:06 Відповісти
пшел на три буквы козломордный
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15.12.2021 19:41 Відповісти
щас кива выдаст
"я достаю из ширинки штанов, дубликатом бесценного груза
- книгу про "велыке будивныцтво""
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15.12.2021 15:06 Відповісти
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15.12.2021 15:07 Відповісти
Дуже шабаш на Лисій горі нагадує...
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15.12.2021 15:11 Відповісти
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15.12.2021 15:13 Відповісти
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15.12.2021 15:16 Відповісти
Щоб так з Україною не було...
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16.12.2021 00:33 Відповісти
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15.12.2021 15:20 Відповісти
Це тільки мене дивує той факт, що поки в Раді справжня веселуха і усі виглядають ніби прийшли на корпоратив, а не на роботу, за трибуною виступає тільки Тимошенко.
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15.12.2021 15:20 Відповісти
Хоч хтось! Радіють, що не тільки на великому крадівництві та штучному піднятті тарифів гроші відмиють. Тепер ще й виданні книг! Яник, доречі, також книжку видав свого часу.
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15.12.2021 15:26 Відповісти
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15.12.2021 15:23 Відповісти
Ці книги, то черговий спосіб відмити гроші та поповнити зелені офшори. Хоч одна людина за трибуною виступає, а не скалить зуби та не розважається в той час, коли країна котиться в прірву.
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15.12.2021 15:24 Відповісти
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15.12.2021 15:29 Відповісти
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15.12.2021 15:51 Відповісти
один краше другого)
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15.12.2021 16:02 Відповісти
Было бы смешно, если бы не было так грустно, противно ( огидно) смотреть на эти рыла. Проходят года, десятилетия, выборы, перевыборы а контингентик то гнилой ( сюда еще добавить Киву, Рабиновича, Натаху Королевскую.. из старых Ляшко - вилоносца, Каплина и т.д.. да разве всех перечислишь, или даже упомнишь. за тридцать лет... Картина Репина одним словом. И каких б.. земля только не "рожает".
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15.12.2021 16:08 Відповісти
Земля то "рожает". Но выбирают люди. Пока в Украине будет население, а не гражданское общество, таких и будут выбирать.
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16.12.2021 00:36 Відповісти
Оно то вроде и верно. Но мы уже сколько колод перетасовали за 30 лет.. Что "руки в мозолях..." И новые проекты и старые.. Но толку то.. Одни лозунги и только. Честно сказать, уже ни кому не верю.. ВООБЩЕ... ( ну а рожи они всегда были, есть и будут.. природа одним словом)
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16.12.2021 09:27 Відповісти
Если бы те, кто никому не верят вообще, не ходили на выборы, то это еще не беда. А то они не верят, не верят, а потом срываются и бегут голосовать или по-приколу или назло, чтобы сделать "их" всем вместе. Все-таки для права быть избирателем нужно какой-то тест-минимум проходить, чтобы понимать кого выбирать и зачем.
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16.12.2021 12:45 Відповісти
У нас было уже с нынешним 6 президентов и все были "мягко говоря" не соответствующими, не оправдавшими надежды ( хотя сейчас начнется.. вона возмущений адептов отдельных персон), но это по моему скромному мнению. Ну ладно, скажем так выбирали все время не тех... Возможно такое развитие ситуаций.., да возможно. Но беда то в том что если вспомнить и всех остальных кандидатов которые не прошли в президенты ( но баллотировались на этот пост), то там выбор не лучший. По сути как оказалось выбирать не из чего ( к сожалению). поэтому и идут метания в поисках "нового лица" или правильнее сказать в поисках " меньшего зла" ,или " лучшего из худшего".. и так все 30 лет. ( ну разве что кроме пожалуй Черновила на первых выборах за которого и голосовал) По сути у нас все выборы проходят под лозунгом " мы голосуем не ЗА, а голосуем ПРОТИВ, того или иного политика, и всегда это сводится против попередника и поиска нового, который вскорости тоже становится " попередником" и так до бесконечности. в общем с наличием у нас " элиты" проблема , особенно в верху ... Ну опять таки это мое мнение. Так же и партийное " строительство".. это у нас в кокой то мере бизнес проекты да еще и вождистского типа ( поэтому в названиях партий и блоков часто упоминание фамилии , фигня конечно) В общем "партии" у нас тоже чистая фикция. Ну что еще добавить. Если на прежних выборах у нас явка было до 60% то боюсь что на следующих будет менее 50 с дальнейшей тенденцией к уменьшению до 35 -40. ( наверное по вашей версии останутся только умные и "купленные" ( как по мне)
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16.12.2021 13:14 Відповісти
дякую....... поригав......
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15.12.2021 16:09 Відповісти
лроститутки 3 траси викликають більшу повагу від ці е ала 3 брошурами як вкрасти не один мільярд
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15.12.2021 18:41 Відповісти
Письменники - початківці можуть тільки своїм коштом видати свої твори, а це мразотне "нєчто" і запросто напічатало кілька тисяч премірників, щоб у всій країні знали його досягнення! Та на кожному форумі під кожною статтєю про вашу хвалену "партію" ви знайдете тисячі коментарів від вдячних українців з такою розвернутою характеристикою, що ні в казці описати, ні в дебільній книжці не "напечатать". Аж гидко думати, що колись і мене теж підкупило його сердито-серьозне "я ж не Порох!". Та недалеко відкотився, Котигорошку!
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15.12.2021 19:37 Відповісти
Та йому до нього....
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16.12.2021 00:38 Відповісти
Парад дебілізму.
На вищах щабелях влади агенти країни агресора з якою ми вже 7 років воюємо,
і більщість депутатів це не колише. Простим людям теж холодильник більший
авторитет ніж здоровий глузд. Рецепт тут простий - ЗАМОРОЗКА банківських
ранхунків всіх депутатів і чиновників які хаять Україну і симпатизують Кремлю,
Новинському у першу чергу з ригами
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15.12.2021 22:22 Відповісти
 
 