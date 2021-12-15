Пам'ятник Бандері облили червоною фарбою у Тернополі. ВІДЕО камер спостереження
Фото Цензор.НЕТ Події Фоторепортаж
Поліцейські встановлюють зловмисника, котрий пошкодив пам’ятник Степану Бандері у Тернополі.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє відділ комунікації поліції Тернопільської області.
14 грудня о 12.11 невідома особа пошкодила пам’ятник Степану Бандері, що по вулиці Соломії Крушельницької у Тернополі. Монумент було облито червоною фарбою.
Факт пошкодження пам’ятника виявили поліцейські. На місце події виїхала слідчо-оперативна група. Наразі правоохоронці обстежують навколишню територію, опитують людей, переглядають відео з камер спостереження.
Поліція просить зателефонуйте на лінію "102", якщо особа зловмисника на відео здасться знайомою. Правоохоронці також звертаються до власників громадських закладів, офісних приміщень, де встановлені камери спостереження, водіїв, у авто яких є відеореєстратори, і котрі о 12.11 були в районі вулиці Соломії Крушельницької, поблизу парку імені Тараса Шевченка, повідомити про розшукуваного зловмисника за номером гарячої лінії 102.
Вирішується питання про внесення відомостей за даним фактом до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 1 статті 296 (хуліганство) Кримінального кодексу.
Будь ласка, зачекайте...
2 ч
А це - пам'ятник Кернесу, який встановлять у Харкові.
Як мовознавець Шевельов розніс "русский мир", переміг НКВД і гестапо, а потім - втер носа Кернесу - https://www.youtube.com/watch?v=sAB6zGgCPks&ab_channel=%D0%86%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%96%D1%8F%D0%B4%D0%BB%D1%8F%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B8%D1%85
тому що був нелюдом та окупантом.
Сколько могли поймать скрытых агентов на эти памятники за столько лет, не единичный ведь случай! А строят из себя девочку каждый раз.
Тьху, гівно ватне.
СЛАВА УКРАЇНІ
Треба в кожному місті України поставити.
І не тули нам "міфи народі Греції". Про армію, віру та мову чули. Армія - заслуга тих хто воює та ПЛАТИТЬ з зарплат. Скільки сліпошарі ОФШОРИ сплатили? Про ВІРУ. свинрилий НЕ може бути віруючим в Бога, оскільки саме вони свідки парашника разом з пособниками організували МЕГАмережу гральних сатанинських кубел по ВСІЙ Україні.
НЕ треба агітувати. А про те ЯК деякі персонажі накрали і говорити НІЧОГО.
І повір, на те що ти програв на автоматах квартиру і сім'ю- мені насрати.
у цiєi гниди пiсля зустрiчi з патрiотами замiсть рук та нiг повиннi залишитися лише
культяпки !
Степан - покоя не даёт !!!
Руссовандалов нужно постоянно воспитывать с помощью камер наблюдения с высокой разделительной способностью.
- Ми з вами зробимо те, що і ви з нами робили...
- Садисты! Фашисты! Извращенцы! Убийцы!
Навіть якщо і пам'ятники не чіпати