Патрульні зупинили п'яного водія зі смертельною дозою алкоголю в Чернівцях. ФОТО

Вчора, 14 грудня, у Чернівцях патрульні зупинили п'яного водія, драгер показав концентрацію алкоголю в крові на рівні 5,0 проміле. Це вважається відносно смертельною дозою.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на департамент комунікацій Патрульної поліції Чернівецької області в соцмережі "Фейсбук".

Повідомляється, вчора ввечері патрульні зупинили Range Rover.

"В ході спілкування інспектори помітили, що у водія є ознаки сильного алкогольного сп'яніння і просто вражаючий результат тесту на стан сп'яніння - 5,0 проміле", - йдеться в повідомленні.

Патрульні зауважують, що допустимий вміст алкоголю в крові, при якому ще можна керувати автомобілем, - 0,2 проміле. Вже більше ніж 3,0 проміле вважається критичним станом і алкогольним отруєнням. А 5,0 - відносно смертельна доза.

На водія склали протокол.