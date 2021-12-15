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Патрульні зупинили п'яного водія зі смертельною дозою алкоголю в Чернівцях. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Події Авто

Вчора, 14 грудня, у Чернівцях патрульні зупинили п'яного водія, драгер показав концентрацію алкоголю в крові на рівні 5,0 проміле. Це вважається відносно смертельною дозою.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на департамент комунікацій Патрульної поліції Чернівецької області в соцмережі "Фейсбук".

Повідомляється, вчора ввечері патрульні зупинили Range Rover.

"В ході спілкування інспектори помітили, що у водія є ознаки сильного алкогольного сп'яніння і просто вражаючий результат тесту на стан сп'яніння - 5,0 проміле", - йдеться в повідомленні.

Патрульні зупинили пяного водія зі смертельною дозою алкоголю в Чернівцях 01

Патрульні зауважують, що допустимий вміст алкоголю в крові, при якому ще можна керувати автомобілем, - 0,2 проміле. Вже більше ніж 3,0 проміле вважається критичним станом і алкогольним отруєнням. А 5,0 - відносно смертельна доза.

На водія склали протокол.

Патрульні зупинили пяного водія зі смертельною дозою алкоголю в Чернівцях 02

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+25
**********, врятували ідіоту життя. І не тільки ідіоту, а й тим, хто міг йому трапитися на дорозі.
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15.12.2021 15:53
+11
Мертвецки пьян.
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15.12.2021 15:52
+9
При Брижньові такий гігант міг дослужитись до міністра
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15.12.2021 15:55
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Мертвецки пьян.
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15.12.2021 15:52 Відповісти
Вусмерть бухой
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15.12.2021 15:59 Відповісти
Было 4.0,выжил...Нуна...
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15.12.2021 16:25 Відповісти
Прибор это такая херня.... Сколько нужно,столько и покажет.Пьяный окажется трезвым и наоборот.
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15.12.2021 17:29 Відповісти
Звідки ж ви такі барани беретесь ?
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15.12.2021 19:59 Відповісти
**********, врятували ідіоту життя. І не тільки ідіоту, а й тим, хто міг йому трапитися на дорозі.
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15.12.2021 15:53 Відповісти
Мабуть узнав що гогі звільнили і не втримався, хильнув зайвого.
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15.12.2021 17:05 Відповісти
При Брижньові такий гігант міг дослужитись до міністра
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15.12.2021 15:55 Відповісти
во-во .... - мінімум літруху всосав ....
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15.12.2021 16:05 Відповісти
обороны. как андрей антінович гречка. тот 750 на своё рыло считал разминкой. а как славно умер! )))))
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15.12.2021 16:09 Відповісти
Ав наш час якби раніше служив у 95 кварталі то був би мінімум зам міністра.
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15.12.2021 16:29 Відповісти
Это для патрульных смертельная доза, а человек ехал к друзьям на встречу побухать ,вспомнить молодость,когда побольше пили.
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15.12.2021 17:34 Відповісти
Таки так,мій дядько міг так випити що на ногах не стояв,але коли сідав на свій ІЖ-49,то гнав до свого дому 10к кілометрів і ніколи нічого не ставалось,правда сільськими степовими дорогами.
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15.12.2021 18:50 Відповісти
Человек, можно сказать, рискуя здоровьем, а они его останавливать и подвергать стрессу...
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15.12.2021 15:56 Відповісти
На водія склали протокол, а счастливого пути пожелали?
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15.12.2021 15:56 Відповісти
На рекорд не тягне.
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15.12.2021 15:56 Відповісти
головне щоб прилад був калібрований.
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15.12.2021 15:57 Відповісти
Острый глаз у патрульных. Таки заметили признаки у человека с 5 промилле
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15.12.2021 15:59 Відповісти
Занесли ім'я в "Книгу рекордів України"? Треба прославити на всіх каналах ЗМІ та видати державне житло з державним обслуговуванням та медичним обслуговуванням років так на 10 з обов'язковою трдотерапією
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15.12.2021 16:00 Відповісти
Дайте ему диплом мастера спорта по алкогольным напиткам
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15.12.2021 16:00 Відповісти
Труп в морг, а тачку себе .
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15.12.2021 16:03 Відповісти
Мы вас спасаем, что бы посадить)
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15.12.2021 16:07 Відповісти
Прибор то хоть не сломался?
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15.12.2021 16:07 Відповісти
Как-то была новость пару лет назад, что чел на столько был вгашенный, шо драгер накрылся от перегара. Даже вроде по телевизору было у Стогния
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15.12.2021 16:09 Відповісти
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15.12.2021 16:11 Відповісти
У нас писарь в уезде был, в пачпортах год
рождения одной только циферкой обозначал.
Чернила, шельмец, вишь, экономил.
Потом дело прояснилось, его в острог,
а пачпорта переделывать уж не стали.
Документ все-таки.
Ефимцев, купец, третьего года рождения
записан, Куликов - второго…
Культякин - первого.
Да, много тут долгожителей.
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15.12.2021 16:10 Відповісти
о - черговий лжемантіець вже заробить 1000 зЄлені.....
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15.12.2021 16:09 Відповісти
"В Черновцах патрульные остановили пьяного водителя, драгер показал концентрацию алкоголя в крови на уровне 5,0 промилле. Это считается относительно смертельной дозой".

Так что получается, патрульные задержали пьяного покойника? Или это был зомби, оживший мертвец?
Блин, "гордюсь" такими "выносливыми" земляками. ))
Вспомнилась классификация пьяных: 1. Малопьющие. Те которые пьют, а им всё мало. 2. Застенчивые. Те которые пьют, а потом добираются домой держась за стены. 3. Выносливые. Те которые пьют, а в конце их уже выносят. ))
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15.12.2021 16:10 Відповісти
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15.12.2021 16:11 Відповісти
Это в Харькове более актуально.
У нас своих "зомбаков" хватает. ))
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15.12.2021 16:22 Відповісти
акуеть!
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15.12.2021 17:41 Відповісти
Для українців, білорусів та литовців смертельної дози алкоголю не існує, потрібен особливий смертельний шмурдяк.
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15.12.2021 16:36 Відповісти
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15.12.2021 16:40 Відповісти
можно подумать что в той же Эстонии меньше пьют
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15.12.2021 16:44 Відповісти
"заметили"? да он при такой дозе должен выпадать из-за руля и на карачках ползать по кругу
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15.12.2021 16:11 Відповісти
Когдато видал такую картину - мужичок пытался оседлать велосипед, но всё время падал. Вдруг, в какойто момент ему это удалось - и опа! поехал ровненько как трезвый
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15.12.2021 16:15 Відповісти
при мне на работе сварщик выпил с горла две бутылки водки в течении минут 20 , а это и есть где то 5 помилей закусил кусочком яблока и пошел работать дальше правда есть одно но вес у него был где то около 100 или более
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15.12.2021 16:49 Відповісти
выше 4 промиле-Кома и нарушение работы жизненно важных органов. у патрульных видать что то туда влито было заранее.
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15.12.2021 16:14 Відповісти
На рашке это привычная доза.
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15.12.2021 16:14 Відповісти
Главное, что бы дотронулся указательным пальцем до нарисованной прямой линии и прошелся по кончику носа.Ну или наоборот,но это не точно.
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15.12.2021 16:16 Відповісти
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15.12.2021 16:20 Відповісти
Трухину, Брагару, Юрченко можно. Почему остальным нельзя?
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15.12.2021 16:23 Відповісти
А зачем на водителя составляли протокол? Некролог бы уже составили.
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15.12.2021 16:24 Відповісти
этот проспится , а 73 % украинцев никогда
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15.12.2021 16:27 Відповісти
хлопець просто пообідав
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15.12.2021 16:41 Відповісти
В мене є товариш лікар, який колись стверджував що 3 літри горілки це смертельна доза для людини, а потім я його познайомив з кумом.
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15.12.2021 16:49 Відповісти
судячи з рівного числа, я так розумію драгер більше не показує.
так що...
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15.12.2021 16:50 Відповісти
незрозуміло, що він взагалі показує
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15.12.2021 17:23 Відповісти
https://youtu.be/wN7gnsbvzfc
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15.12.2021 16:57 Відповісти
5 промиль и только признаки...
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15.12.2021 16:59 Відповісти
В диспансері що показало, а не на калькуляторі?
Мені теж намагались вночі розпаковану трубочку підсунути... Помітив і їм показав, мент каже " нема проблем" і дає іншу. Дихнув - по нулям... Трубку мені залишили на пам'ять)) вони що, "нєучтьонка"?
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15.12.2021 17:03 Відповісти
Даешь рекорд!
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15.12.2021 17:43 Відповісти
ДО ЯКИХ ПІР ПО ДОРОГАХ УКРАЇНИ БУДУТЬ ЇЗДИТИ ПЯНІ ТА НАРКОМАНИ ВОДІЇ !! ПОКАРАННЯ МАЄ БУТИ ОДНОРАЗОВИМ ТА ЕФЕКТИВНИМ !!! А ДЛЯ КОГО ЦЯ ЛАЗІВКА - право не здавати тести ?!!
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15.12.2021 19:29 Відповісти
яка вина він просто перевозив алкоголь в собі ...поліцейске государство 1 лвл
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15.12.2021 21:34 Відповісти
А вони вакцинуватися бояться.
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16.12.2021 14:08 Відповісти
 
 