Патрульні зупинили п'яного водія зі смертельною дозою алкоголю в Чернівцях. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Події Авто
Вчора, 14 грудня, у Чернівцях патрульні зупинили п'яного водія, драгер показав концентрацію алкоголю в крові на рівні 5,0 проміле. Це вважається відносно смертельною дозою.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на департамент комунікацій Патрульної поліції Чернівецької області в соцмережі "Фейсбук".
Повідомляється, вчора ввечері патрульні зупинили Range Rover.
"В ході спілкування інспектори помітили, що у водія є ознаки сильного алкогольного сп'яніння і просто вражаючий результат тесту на стан сп'яніння - 5,0 проміле", - йдеться в повідомленні.
Патрульні зауважують, що допустимий вміст алкоголю в крові, при якому ще можна керувати автомобілем, - 0,2 проміле. Вже більше ніж 3,0 проміле вважається критичним станом і алкогольним отруєнням. А 5,0 - відносно смертельна доза.
На водія склали протокол.
Будь ласка, зачекайте...
рождения одной только циферкой обозначал.
Чернила, шельмец, вишь, экономил.
Потом дело прояснилось, его в острог,
а пачпорта переделывать уж не стали.
Документ все-таки.
Ефимцев, купец, третьего года рождения
записан, Куликов - второго…
Культякин - первого.
Да, много тут долгожителей.
Так что получается, патрульные задержали пьяного покойника? Или это был зомби, оживший мертвец?
Блин, "гордюсь" такими "выносливыми" земляками. ))
Вспомнилась классификация пьяных: 1. Малопьющие. Те которые пьют, а им всё мало. 2. Застенчивые. Те которые пьют, а потом добираются домой держась за стены. 3. Выносливые. Те которые пьют, а в конце их уже выносят. ))
У нас своих "зомбаков" хватает. ))
так що...
Мені теж намагались вночі розпаковану трубочку підсунути... Помітив і їм показав, мент каже " нема проблем" і дає іншу. Дихнув - по нулям... Трубку мені залишили на пам'ять)) вони що, "нєучтьонка"?