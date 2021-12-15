Словенія, нині головуюча у Раді ЄС, підписала Декларацію про підтримку європейської перспективи України. ФОТО

У межах участі в саміті Східного партнерства президент України Володимир Зеленський та прем'єр-міністр Словенії Янез Янша підписали Декларацію про підтримку європейської перспективи нашої держави.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Президента.

Зазначається, що документ визначає пріоритетні напрями співпраці між Україною та Республікою Словенія у межах стратегічного курсу нашої держави на набуття повноправного членства у Європейському Союзі.

"Спільна Декларація констатує, що відповідно до статті 49 Договору про Європейський Союз Україна, як і будь-яка європейська держава, яка поважає цінності, закріплені у статті 2 цього Договору, і зобов’язується їм слідувати, може подати заявку на членство у Євросоюзі у разі дотримання всіх умов і зобов’язань", - підкреслюють в ОПУ.

У документі підтверджується значний прогрес, якого досягла наша держава у контексті імплементації Угоди про асоціацію України з ЄС, а також налаштованість на продовження реформ. При цьому Словенія підтримуватиме відповідні зусилля України, зокрема щодо подальшого реформування в напрямку децентралізації.

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З підписанням спільної Декларації на рівні президента України та прем’єр-міністра Республіки Словенія фіксується підтримка словенською стороною європейської перспективи нашої держави.

Володимир Зеленський висловив подяку голові уряду Словенії за тверду підтримку євроінтеграційної стратегії України та важливу практичну допомогу з боку словенських партнерів у процесі імплементації внутрішніх реформ.

Він також зробив акцент на успішності словенського головування в Раді ЄС у другій половині 2021 року, у межах якого відбувся результативний саміт Україна – ЄС та було підписано Угоду про спільний авіаційний простір.

Крім того, співрозмовники відзначили позитивну динаміку двостороннього товарообігу та обговорили перспективні інвестиційні проєкти в Україні та Словенії.