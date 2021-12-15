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декларація (851) євроінтеграція (427) Зеленський (17431) Словенія (122) Євросоюз (7020)

Словенія, нині головуюча у Раді ЄС, підписала Декларацію про підтримку європейської перспективи України. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Політика України

У межах участі в саміті Східного партнерства президент України Володимир Зеленський та прем'єр-міністр Словенії Янез Янша підписали Декларацію про підтримку європейської перспективи нашої держави.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Президента.

Зазначається, що документ визначає пріоритетні напрями співпраці між Україною та Республікою Словенія у межах стратегічного курсу нашої держави на набуття повноправного членства у Європейському Союзі.

"Спільна Декларація констатує, що відповідно до статті 49 Договору про Європейський Союз Україна, як і будь-яка європейська держава, яка поважає цінності, закріплені у статті 2 цього Договору, і зобов’язується їм слідувати, може подати заявку на членство у Євросоюзі у разі дотримання всіх умов і зобов’язань", - підкреслюють в ОПУ.

Словенія, нині головуюча у Раді ЄС, підписала Декларацію про підтримку європейської перспективи України 01

У документі підтверджується значний прогрес, якого досягла наша держава у контексті імплементації Угоди про асоціацію України з ЄС, а також налаштованість на продовження реформ. При цьому Словенія підтримуватиме відповідні зусилля України, зокрема щодо подальшого реформування в напрямку децентралізації.

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З підписанням спільної Декларації на рівні президента України та прем’єр-міністра Республіки Словенія фіксується підтримка словенською стороною європейської перспективи нашої держави.

Володимир Зеленський висловив подяку голові уряду Словенії за тверду підтримку євроінтеграційної стратегії України та важливу практичну допомогу з боку словенських партнерів у процесі імплементації внутрішніх реформ.

Він також зробив акцент на успішності словенського головування в Раді ЄС у другій половині 2021 року, у межах якого відбувся результативний саміт Україна – ЄС та було підписано Угоду про спільний авіаційний простір.

Крім того, співрозмовники відзначили позитивну динаміку двостороннього товарообігу та обговорили перспективні інвестиційні проєкти в Україні та Словенії.

Автор: Ірина Дашківська
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З таким успіхом можна пусті листи підписувати. І звучить красиво: "Україна і Словенія в знаки дружби і співпраці підписали пусті листи".
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15.12.2021 17:01 Відповісти
Литва за, Естонія за, Словенія за. Лише Франція, ФРН та Італія проти.
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15.12.2021 17:02 Відповісти
фрн та франція-дві старі європейські шльондри які задовольняють старого бункерного карлика...
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15.12.2021 17:07 Відповісти
А вы на их месте шо бы делали, благодаря нашему электорату, когда выбирают бовдура как не зека , так клоуна.
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15.12.2021 17:11 Відповісти
Щира посмiшка - прем`ер насмехается над клоуном, шо тот от всего сердца уповает на пустой трындеж(декларацию) оевроперспективах... с таким авторитарным царюванням...
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15.12.2021 17:02 Відповісти
Поза премьера с папкой такие, как если бы тока шо в папке сидел горобец, открыли папку , а горобець - фр-р-р-р... и выпорхнул. Остается бубе горобцю тока дули крутити.
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15.12.2021 17:09 Відповісти
Це нічого не значить.
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15.12.2021 17:20 Відповісти
Чуваки,я вам ничего не должен,я не волшебник и прохожу практику по экспериментальной Хирургии,лет через 50 мне разрешать вступит в НАТО...зуб даю...

начальник Эпохи бедности Голобородько.Печать.Подпись
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15.12.2021 19:53 Відповісти
 
 