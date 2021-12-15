Зеленський зустрівся із Шольцом: Розраховую на поглиблення співпраці та підтримку євроатлантичного курсу України. ФОТО

На полях саміту Східного партнерства Президент України Володимир Зеленський провів зустріч з Федеральним канцлером Німеччини Олафом Шольцом.

Про це Зеленський зазначив у твітері, інформує Цензор.НЕТ.

"Радий нашому знайомству з Олафом Шольцом. Очікую на поглиблення співпраці України й Німеччини у сферах енергетики, безпеки й оборони. Також розраховую на підтримку євроатлантичного курсу України", - зазначив Зеленський.

Також він повідомив, що запросив Шольца відвідати Україну з візитом.

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Як пізніше зазначила пресслужба Офісу Президента, Зеленський привітав Шольца з обранням на посаду та побажав успіхів і плідної співпраці новому коаліційному уряду Німеччини.

"Високо ціную, що в коаліційній угоді уряду ФРН закріплено домовленість про потужну підтримку України", – відзначив Зеленський.

При цьому він висловив сподівання, що новий німецький уряд підтримуватиме європейську та євроатлантичну перспективу України.

Також зазначається, що окрему увагу під час зустрічі глава держави приділив питанням енергетичної безпеки.

"Розраховуємо на підтримку німецької сторони в питанні збереження транзиту газу територією України після 2024 року", – наголосив президент.

Було також відзначено, що Україна розраховує на продовження інтенсивного енергетичного партнерства з Німеччиною за раніше узгодженими напрямами.

Глава держави запросив Федерального канцлера здійснити візит в Україну.