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Зеленський зустрівся із Шольцом: Розраховую на поглиблення співпраці та підтримку євроатлантичного курсу України. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Політика України

На полях саміту Східного партнерства Президент України Володимир Зеленський провів зустріч з Федеральним канцлером Німеччини Олафом Шольцом.

Про це Зеленський зазначив у твітері, інформує Цензор.НЕТ.

"Радий нашому знайомству з Олафом Шольцом. Очікую на поглиблення співпраці України й Німеччини у сферах енергетики, безпеки й оборони. Також розраховую на підтримку євроатлантичного курсу України", - зазначив Зеленський.

Також він повідомив, що запросив Шольца відвідати Україну з візитом.

Зеленський зустрівся із Шольцом: Розраховую на поглиблення співпраці та підтримку євроатлантичного курсу України 01

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський зустрічається з новим канцлером Німеччини Шольцем. ВIДЕО

Як пізніше зазначила пресслужба Офісу Президента, Зеленський привітав Шольца з обранням на посаду та побажав успіхів і плідної співпраці новому коаліційному уряду Німеччини.

"Високо ціную, що в коаліційній угоді уряду ФРН закріплено домовленість про потужну підтримку України", – відзначив Зеленський.

При цьому він висловив сподівання, що новий німецький уряд підтримуватиме європейську та євроатлантичну перспективу України.

Також зазначається, що окрему увагу під час зустрічі глава держави приділив питанням енергетичної безпеки.

"Розраховуємо на підтримку німецької сторони в питанні збереження транзиту газу територією України після 2024 року", – наголосив президент.

Було також відзначено, що Україна розраховує на продовження інтенсивного енергетичного партнерства з Німеччиною за раніше узгодженими напрямами.

Глава держави запросив Федерального канцлера здійснити візит в Україну.

Автор: Ірина Дашківська
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Клоун, ти в країні щось роби а не кради... і не випрошуй пітримку, коли сам ні на що не здатний, а тільки на розкрадання держави.
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15.12.2021 17:41 Відповісти
Дуже важко ,навіть неможливо ,допомогти неробі !!!)))
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15.12.2021 17:43 Відповісти
Воно про що?? Згартання оборонних програм ,це шлях до євроатлантичної інтеграції ??)))
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15.12.2021 17:42 Відповісти
напрасно, мадам...
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15.12.2021 17:44 Відповісти
расширить и углУбить...уже было....
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15.12.2021 17:50 Відповісти
Это точно. И Большая Строй Перестройка. И даже грустная Раиса...
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15.12.2021 18:01 Відповісти
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15.12.2021 17:51 Відповісти
"Враги не пройдут"!
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15.12.2021 17:53 Відповісти
А зачем? Смысл?
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15.12.2021 17:52 Відповісти
"Очікую на поглиблення співпраці України й Німеччини у сферах енергетики, безпеки й оборони." - куда уж глубже после СП2 и блокировки закупок оружия?
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15.12.2021 18:04 Відповісти
А що на це відповів Шольц, в тому ж дусі як і Меркель?
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15.12.2021 19:08 Відповісти
Завгоспові вже настоп..зділо їздити по закордонам, зустрічатися та і трохи не "спалився" на вагнерівцях. Тепер дає трохи посвітити на камери ...балу ***********, щоб впізнавали, а то всі думають, що то Єрмак)
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15.12.2021 19:18 Відповісти
Шольц відроджує фашистські традиції в Німеччині, повне нехтування демокартичними правами німців. Може саме тому наш лохдаун і лиже задницю Шольца, хоче і в Україні якнайшвидше таку нову модель суспільства встановити?..
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15.12.2021 19:35 Відповісти
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15.12.2021 19:51 Відповісти
правильно.
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16.12.2021 03:20 Відповісти
 
 