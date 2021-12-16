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Дорогу за маршрутом Лисичанськ - Бахмут відремонтували на Луганщині. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Суспільство Фоторепортаж

На Луганщині завершилося оновлення дороги Т-13-02 на ділянці протяжністю 14 км від міста Лисичанськ до межі з Донецькою областю (до Бахмута).

Про це повідомляє Служба автомобільних доріг у Луганській області, передає Цензор.НЕТ.

"До початку ремонту зазначений маршрут викликав багато нарікань: деякі ділянки автошляху були уражені численними ямами і напливами. Тепер це нова дорога. Пересуватись якою стало швидко, комфортно та безпечно", - йдеться у повідомленні.

Траса Т-13-02 має стратегічне значення, оскільки з’єднує Луганську та Донецьку області.

Аналогічні ремонтні роботи були проведені на цій трасі у Донецькій області в рамках програми "Велике будівництво".

До кінця 2022 року на Луганщині охоплять капітальним та поточним ремонтом близько 650 км доріг. Це більш ніж половина доріг державного значення в області, загальна протяжність яких становить 1200 км.

Нагадаємо, за програмою президента Володимира Зеленського "Велике будівництво" заплановано до кінця 2024 року зробити 24 тисячі кілометрів доріг по всій Україні.

Також читайте: Частину траси М-25 до угорського кордону відремонтували на Закарпатті, - ОДА. ФОТОрепортаж

Дорогу за маршрутом Лисичанськ - Бахмут відремонтували на Луганщині 01
Дорогу за маршрутом Лисичанськ - Бахмут відремонтували на Луганщині 02
Дорогу за маршрутом Лисичанськ - Бахмут відремонтували на Луганщині 03
Дорогу за маршрутом Лисичанськ - Бахмут відремонтували на Луганщині 04

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+6
Щоб лапті їхали на танках по асфальтованим і освітленим дорогам.
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16.12.2021 09:12
+2
Думаю місцеві не зацінять та голосуватимуть все одно за "мордовський мір" який їх і надалі грабуватиме
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16.12.2021 10:02
+2
Цитата: "...до границы с Донецкой областью (до Бахмута)."
От Лисичанска до Бахмута не 14 км, а более 50км. Т.е. не до Бахмута, а в сторону Бахмута до границы с Донецкой областью. Бахмут не на границе... Там еще около 40 км осталось.
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16.12.2021 10:12
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Щоб лапті їхали на танках по асфальтованим і освітленим дорогам.
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16.12.2021 09:12 Відповісти
Думаю місцеві не зацінять та голосуватимуть все одно за "мордовський мір" який їх і надалі грабуватиме
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16.12.2021 10:02 Відповісти
Хоча дорога непогана. Подібного в тих краях не бачили вже давно
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16.12.2021 10:03 Відповісти
"Погана" или "непогана" посмотрим через пару лет экплуатации. Почему-то в Европе подрядчик дает гарантию на дорогу 10-15 лет, а у нас 3 года. Какие предположения: Почему?
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16.12.2021 10:23 Відповісти
може тому, що ніхто не захоче давати 15 років гарантії з місцевих фірм?
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17.12.2021 23:20 Відповісти
Гарантию давать обязаны. Период этой гарантии определяется заказчиком и обсуждается исполнителем в процессе заключения договора.
Для того, чтобы дать гарантию 15 лет, дорога должна соответствовать всем современным ТУ и СНИПам.
1.Подрядчик проводит анализ и говорит, что дорожный фундамент (т.н. "подушка") не соответствует современным условиям эксплуатации. Т.к. была спроектирована и построена в середине прошлого века.
2.Ширина дороги (2-х полосная) не соответствует современным условиям эксплуатации. Т.к. была спроектирована и построена в середине прошлого века.
Заказчик говорит, что все понимаю, но денег нет. Делай так как есть + 30-40% откати.
Исполнитель понимает, что с таким размером отката придется экономить на материалах и технологиях. А с учетом п.1 ... гарантировать вообще ничего не может. Но т.к. гарантия быть должна, то с трудом выдавливает из себя "год гарантии".
Заказчик понимает что год гарантии на такие работы это вообще "зашквар зашкварный" и в результате торга стороны соглашаются на 3 года гарантии.

Вот вам и вся "большая стройка" ...
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20.12.2021 09:34 Відповісти
А може наші "специ" дорожнього будівництва вже остаточно втратили компетенції і просто не в змозі побудувати дорогу, що простоїть 15 років?
А оскільки їздити все одно якось треба - то дають гарантію 3 роки
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20.12.2021 11:48 Відповісти
Могут делать качественно. Но все убивает коррупция.
Тот же турецкий "Онур", который делает бетонки в Украине дает гарантию 15 лет. Отлично? Вроде да, но на бетонки в США гарантия 30 лет, а по факту они и 50 лет стоят без кап.ремонтов.
Потому что Онур так же платит откаты и так же использует дишманские материалы (тот же бетон). Но Онур много чего использует турецкого производства. Поэтому там качество более-менее (те же смеси для светоотражающих элементов дороги).
С нашими компаниями, вообще, печаль печальная.
Нормальная норма прибыли при таких работах - 30%. Это если все делать качественно, по технологиям, с соблюдением всех СНИПов.
А теперь считаем:
Допустим, цена дороги 1 млрд. Вся прибыль сразу уходит на откаты. Подрядчик будет работать в ноль? Нет конечно. Начинается экономия. На чем? На материалах, на технологиях, на сроках и т.д.
Если подрядчику остается после откатов 700 млн., то нормальный подрядчик сократит свою норму прибыли до 20% и сделает более-менее качественно. Но подрядчики так не делают, т.к. у него нет гарантии что у него будет следующий подряд. Тендеры - это всегда коррупционные договорняки с замесом политики. Поэтому подрядчик хочет заработать "здесь и сейчас" и повышает свою маржу до максимально возможной: 30-50%. Но дорогу остается 350-400 млн. Вот и вся математика: было 1 млрд., осталось 350 млн. Что можно сделать за такие деньги? Что-то можно. "Что-то", что не соответствует объективному трафику, СНИПам, делается в 5 раз дольше и простоит 3 года... Вот вам и вся "большая стройка".
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20.12.2021 12:32 Відповісти
Цитата: "...до границы с Донецкой областью (до Бахмута)."
От Лисичанска до Бахмута не 14 км, а более 50км. Т.е. не до Бахмута, а в сторону Бахмута до границы с Донецкой областью. Бахмут не на границе... Там еще около 40 км осталось.
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16.12.2021 10:12 Відповісти
И я заметил, что во всех этих бравурных новостях "сделали ..." ВСЕГДА отсутствуют сроки. За какой период они сделали эти 14 км.? Лично видел в Польше, как 10 км. дороги с полного нуля сделали за месяц.
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16.12.2021 10:25 Відповісти
До Бахмута дорогу не зделали. Только до Соледара
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16.12.2021 12:55 Відповісти
Вот на фото мост, возле НПЗ . С моста влево съезд на ст.Новозолотарёвка, потом с.Верхнекаменка ( Чубаровка) и дальше на Северск. Это 12 км ада. Раздолбанный в хлам асфальт и грунтовка. Да и этот новый асфальт положен не качественно. Если 3 года пролежит все будут рады.
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16.12.2021 19:12 Відповісти
Не пролежав. Русня ************
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25.05.2022 15:25 Відповісти
Гроші, які потрібно було вкладати в новітнє озброєння ЗСУ, розтринькали на "велике будівництво". Русня оцінила.
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25.05.2022 15:28 Відповісти
 
 