Дорогу за маршрутом Лисичанськ - Бахмут відремонтували на Луганщині. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Суспільство Фоторепортаж
На Луганщині завершилося оновлення дороги Т-13-02 на ділянці протяжністю 14 км від міста Лисичанськ до межі з Донецькою областю (до Бахмута).
Про це повідомляє Служба автомобільних доріг у Луганській області, передає Цензор.НЕТ.
"До початку ремонту зазначений маршрут викликав багато нарікань: деякі ділянки автошляху були уражені численними ямами і напливами. Тепер це нова дорога. Пересуватись якою стало швидко, комфортно та безпечно", - йдеться у повідомленні.
Траса Т-13-02 має стратегічне значення, оскільки з’єднує Луганську та Донецьку області.
Аналогічні ремонтні роботи були проведені на цій трасі у Донецькій області в рамках програми "Велике будівництво".
До кінця 2022 року на Луганщині охоплять капітальним та поточним ремонтом близько 650 км доріг. Це більш ніж половина доріг державного значення в області, загальна протяжність яких становить 1200 км.
Нагадаємо, за програмою президента Володимира Зеленського "Велике будівництво" заплановано до кінця 2024 року зробити 24 тисячі кілометрів доріг по всій Україні.
Будь ласка, зачекайте...
Для того, чтобы дать гарантию 15 лет, дорога должна соответствовать всем современным ТУ и СНИПам.
1.Подрядчик проводит анализ и говорит, что дорожный фундамент (т.н. "подушка") не соответствует современным условиям эксплуатации. Т.к. была спроектирована и построена в середине прошлого века.
2.Ширина дороги (2-х полосная) не соответствует современным условиям эксплуатации. Т.к. была спроектирована и построена в середине прошлого века.
Заказчик говорит, что все понимаю, но денег нет. Делай так как есть + 30-40% откати.
Исполнитель понимает, что с таким размером отката придется экономить на материалах и технологиях. А с учетом п.1 ... гарантировать вообще ничего не может. Но т.к. гарантия быть должна, то с трудом выдавливает из себя "год гарантии".
Заказчик понимает что год гарантии на такие работы это вообще "зашквар зашкварный" и в результате торга стороны соглашаются на 3 года гарантии.
Вот вам и вся "большая стройка" ...
А оскільки їздити все одно якось треба - то дають гарантію 3 роки
Тот же турецкий "Онур", который делает бетонки в Украине дает гарантию 15 лет. Отлично? Вроде да, но на бетонки в США гарантия 30 лет, а по факту они и 50 лет стоят без кап.ремонтов.
Потому что Онур так же платит откаты и так же использует дишманские материалы (тот же бетон). Но Онур много чего использует турецкого производства. Поэтому там качество более-менее (те же смеси для светоотражающих элементов дороги).
С нашими компаниями, вообще, печаль печальная.
Нормальная норма прибыли при таких работах - 30%. Это если все делать качественно, по технологиям, с соблюдением всех СНИПов.
А теперь считаем:
Допустим, цена дороги 1 млрд. Вся прибыль сразу уходит на откаты. Подрядчик будет работать в ноль? Нет конечно. Начинается экономия. На чем? На материалах, на технологиях, на сроках и т.д.
Если подрядчику остается после откатов 700 млн., то нормальный подрядчик сократит свою норму прибыли до 20% и сделает более-менее качественно. Но подрядчики так не делают, т.к. у него нет гарантии что у него будет следующий подряд. Тендеры - это всегда коррупционные договорняки с замесом политики. Поэтому подрядчик хочет заработать "здесь и сейчас" и повышает свою маржу до максимально возможной: 30-50%. Но дорогу остается 350-400 млн. Вот и вся математика: было 1 млрд., осталось 350 млн. Что можно сделать за такие деньги? Что-то можно. "Что-то", что не соответствует объективному трафику, СНИПам, делается в 5 раз дольше и простоит 3 года... Вот вам и вся "большая стройка".
От Лисичанска до Бахмута не 14 км, а более 50км. Т.е. не до Бахмута, а в сторону Бахмута до границы с Донецкой областью. Бахмут не на границе... Там еще около 40 км осталось.