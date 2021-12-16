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У Києві відбувся восьмий турнір з боїв на голих кулаках від промоушена "Махач". ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Спорт Фоторепортаж

14 грудня у столичному Freedom Hall відбувся вже восьмий турнір з боїв на голих кулаках від промоушена "Махач". Усього виступило 23 пари бійців, 8 з яких у main card, трансляція велася на всі країни СНД.

Для українських фанатів промоушен "Махач" відкрив пряму трансляцію боїв на своєму сайті, до якої приєдналося понад 30 000 українців. Загальна кількість тих, хто дивився трансляцію в прямому ефірі, перевищила 100 тисяч глядачів. Восьмий сезон відвідало понад 700 глядачів, але багато хто не зміг потрапити, оскільки квитки були повністю розпродані. Проте організатори пообіцяли наступного разу проводити змагання на більш місткому майданчику.

Восьмий сезон, вкотре, порадував уболівальників видовищністю, так із 23 поєдинків 9 закінчилися нокаутом, найшвидший з яких був на 29 секунді бою, не кажучи вже про численні нокдауни у кожному з боїв.

Найбільш видовищним і травматичним став бій Олійник Назар - Хохлов Андрій, а бою Разумович-Ткаченко знадобився екстрараунд для визначення переможця.

Бій Владислав "Скандинавський" Какурін – Абубакар "Крос" Сулейманов став першою поразкою Влада "Скандинавського" та останньою сходинкою, яку подолав Абубакар перед довгоочікуваним реваншем із Валерієм Вигонським.

Бій Андрій Мовчан - Гаджі "Автомат" Наврузов став історичним дебютом Гаджі в промоції "Махач", у якому він показав, що заслужено є найсильнішим важкоатлетом у кулачних боях.

Спонсорами заходу виступили букмекерська контора Parimatch, процесингова компанія LeoGaming та Sportbank.

"Ми не вперше виступаємо партнерами MAHATCH, оскільки це наша велика спортивна сім'я. Дух та адреналін турніру не залишають байдужими глядачів та формують велике ком'юніті навколо бійців та їх спортивних досягнень. Турнір 8 сезону - важлива подія як для організації MAHATCH, так і для всіх його партнерів та глядачів", - прокоментувала CEO фінтех-компанії LeoGaming Олена Шевцова.

Для всіх, хто ще не встиг подивитися 8 сезон "Махач", бої турніру будуть у відкритому доступі на youtube-каналі промоції.

У Києві відбувся восьмий турнір з боїв на голих кулаках від промоушена Махач 01
У Києві відбувся восьмий турнір з боїв на голих кулаках від промоушена Махач 02
У Києві відбувся восьмий турнір з боїв на голих кулаках від промоушена Махач 03
У Києві відбувся восьмий турнір з боїв на голих кулаках від промоушена Махач 04
У Києві відбувся восьмий турнір з боїв на голих кулаках від промоушена Махач 05
У Києві відбувся восьмий турнір з боїв на голих кулаках від промоушена Махач 06
У Києві відбувся восьмий турнір з боїв на голих кулаках від промоушена Махач 07

Новина публікується на правах реклами

Автор: Богдан Гуньковський
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16.12.2021 09:50 Відповісти
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16.12.2021 09:57 Відповісти
Русских ненавидят в Мексике
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16.12.2021 09:53 Відповісти
та це не дивно,бо лапатні свині смердять по усьому світу...
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16.12.2021 09:57 Відповісти
лучший Махач мира с дня выхода на экраны Рэмбо,первая кровь...
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16.12.2021 10:01 Відповісти
Новость.
Какие там, нах, олимпиады по математике и физике! Какие там, нах, IT хакатоны и конкурсы робототехники! Какие там, нах, турниры по художественной гиманастике!
"Махач" - вот это новость!
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16.12.2021 10:02 Відповісти
Чоловіча позиція, мужність, й інші якості - це фундамент, а потім, так, освіта, виховання, філософіія, мистецька, музична, поєтична підготовка. Загалом потрібно поєднати Аіфіни та Спарту. Калікагатія.
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16.12.2021 11:18 Відповісти
Удобненькое у вас представление про "Чоловічу позицію та мужність". Я-то раньше думал, что это про защищать слабых, защищать отечество, про патриотизм, честность и принципиальность. А это оказывается про "Махач". Ню, ню ...
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16.12.2021 11:31 Відповісти
капец.... париматч..бои без правил... кива с дисертацией.....
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16.12.2021 10:04 Відповісти
Про перемоги Ломаченка розкаже його друг Шарій.
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16.12.2021 10:18 Відповісти
Нет ума лупи друг другу ***.а. Видел я парочку таких боёв, их когда слушаешь ну имбицил на имбициле.
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16.12.2021 10:17 Відповісти
Україна вийшла із СНД, яка трансляція?
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16.12.2021 10:22 Відповісти
Хунта если придет к власти быстро с этими Махачами разберется, там сепар на сепаре, бычок на бычке. Я имею ввиду зрителей , это не бокс, аудитория отличается, сильно тяготеет к контингенту ИК, СИЗО и житомирской "крытки "
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16.12.2021 10:27 Відповісти
Цензор.нет вы побираете рекламу ***?
Бутусов разрывается про Ермака и гогиашвилли, а здесь кацапов в Киев привезли
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16.12.2021 11:10 Відповісти
Алё гараж! Какое СНГ? Вы там с дуба упали?...
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16.12.2021 11:35 Відповісти
На фронт потрібно таких бійців в першу лінію атаки. А так хлопці дурю маються хоч і за гроші...
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16.12.2021 11:56 Відповісти
 
 