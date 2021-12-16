ГУР МО охороняє Гогілашвілі - ймовірно, громадянина РФ, - ЗМІ. ВIДЕО

Родини ексзаступника міністра МВС Олександра Гогілашвілі, який відзначився скандалом на блокпості в Донецькій області, та головного розвідника ГУР Міноборони Кирила Буданова, який має відігравати ключову роль в протидії російській агресії, мешкають разом в одному маєтку, який орендують в Хотові під Києвом.

Про це йдеться у новому розслідуванні "Слідства.Інфо" "Дружочки", інформує Цензор.НЕТ.

Детальніше про власника будинку, який орендують родини Гогілашвілі та Буданова, читайте тут.

Окрім того, їхні родини разом відпочивають, про що можуть свідчити фото в соцмережах.

Сам Гогілашвілі викладав спільні фото з Будановим, зроблені у серпні цього року.



Журналісти також звертають увагу, сам Буданов, а також Гогілашвілі і його дружина Марія Левченко користуються держохороною та їздять на автівках із парку СБУ на номерах прикриття. Крім того, за даними журналістів, на авто, які возять Левченко на роботу в Офіс Президента, номери постійно "тасують між собою".

Журналісти порушують питання, на яких підставах Левченко, яка навіть в ОПУ не оформлена офіційно, користується спеціальними автомобілями СБУ та охороною. Втім, Гогілашвілі це також стосується.

Враховуючи той факт, що родина Буданова дружить і мешкає разом із родиною Гогілашвілі та Левченко, можна припустити, що саме підконтрольне Буданову відомство обслуговує такі забаганки Гогілашвілі-Левченко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Родину Гогілашвілі і Левченко охороняє СБУ, - ЗМІ. ВIДЕО