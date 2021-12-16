УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
14962 відвідувача онлайн
Новини Фото Політика України
11 847 48
Буданов (351) кортеж (32) охорона (283) Гогілашвілі (75)

ГУР МО охороняє Гогілашвілі - ймовірно, громадянина РФ, - ЗМІ. ВIДЕО

Фото Цензор.НЕТ Політика України

Родини ексзаступника міністра МВС Олександра Гогілашвілі, який відзначився скандалом на блокпості в Донецькій області, та головного розвідника ГУР Міноборони Кирила Буданова, який має відігравати ключову роль в протидії російській агресії, мешкають разом в одному маєтку, який орендують в Хотові під Києвом.

Про це йдеться у новому розслідуванні "Слідства.Інфо" "Дружочки", інформує Цензор.НЕТ.

Детальніше про власника будинку, який орендують родини Гогілашвілі та Буданова, читайте тут. 

Окрім того, їхні родини разом відпочивають, про що можуть свідчити фото в соцмережах.

Сам Гогілашвілі викладав спільні фото з Будановим, зроблені у серпні цього року.

ГУР МО охороняє Гогілашвілі - ймовірно, громадянина РФ, - ЗМІ 01
Журналісти також звертають увагу, сам Буданов, а також Гогілашвілі і його дружина Марія Левченко користуються держохороною та їздять на автівках із парку СБУ на номерах прикриття. Крім того, за даними журналістів, на авто, які возять Левченко на роботу в Офіс Президента, номери постійно "тасують між собою".

Журналісти порушують питання, на яких підставах Левченко, яка навіть в ОПУ не оформлена офіційно, користується спеціальними автомобілями СБУ та охороною. Втім, Гогілашвілі це також стосується.

Враховуючи той факт, що родина Буданова дружить і мешкає разом із родиною Гогілашвілі та Левченко, можна припустити, що саме підконтрольне Буданову відомство обслуговує такі забаганки Гогілашвілі-Левченко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Родину Гогілашвілі і Левченко охороняє СБУ, - ЗМІ. ВIДЕО

Автор: Ірина Дашківська
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+50
показати весь коментар
16.12.2021 10:40
+40
показати весь коментар
16.12.2021 10:37
+32
показати весь коментар
16.12.2021 10:39
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Программа, повернути крота живим.
показати весь коментар
16.12.2021 10:36 Відповісти
И это - прекрасно. Именно за это население и голосовало. А Вы, Народ, думайте, что будет дальше.
показати весь коментар
16.12.2021 10:36 Відповісти
Потихеньку пазли складаються в картинку.
показати весь коментар
16.12.2021 10:36 Відповісти
#ули там складывать!))) Буденый российский агент. Под него была проведена ФСБ-шная т.н. ШОУ "диверсионная операция" на границе с Крымом, собирались взорвать канализацию с гамном, им же самим и разработанная, в результате он стал типа "гэроем". Теперь они просто все собрались в кучу-дЕрьмак, Люська, наркоГога, Ишак...
показати весь коментар
16.12.2021 11:05 Відповісти
Ось ще один, з тих на які ніхто не звернув увагу.

Уряд ліквідував академію зовнішньої розвідки
9 листопада 2021 г
показати весь коментар
16.12.2021 11:05 Відповісти
Верховний крот з Банкової зі своїми поплічниками тишком-нишком демонтують систему оборони країни під завивання ОПи "Ми ідьом нєвіданнимі ранєє темпамі в свєтлає будущєє!"
показати весь коментар
16.12.2021 23:48 Відповісти
показати весь коментар
16.12.2021 10:37 Відповісти
показати весь коментар
16.12.2021 10:39 Відповісти
показати весь коментар
16.12.2021 10:40 Відповісти
показати весь коментар
16.12.2021 10:40 Відповісти
Чапай вылитый, а пулеметчик когда-то в нарапсее будет рассказывать на торжественной пионерской линейке, как он в последний раз видел Чапая, мол сижу на высоком берегу реки, вижу, Чапай плывет, аж захлебывается , а я по нему - з кулемета, а я з кулемета... Тогда у меня был позывной - бубочка... ЗЫ... ща посмотрим , как бубчик, по приезду из Европы, среагирует на это...
показати весь коментар
16.12.2021 10:46 Відповісти
как же рука тянется к автомату...(
показати весь коментар
16.12.2021 10:40 Відповісти
...щоб виграти в лотерею потрібно, щонайменше, купити лотерейного квитка... (с) ( Sapienti sat )
показати весь коментар
16.12.2021 10:59 Відповісти
73% имбецилов как вам это?
показати весь коментар
16.12.2021 10:41 Відповісти
Наших екс-розвідників принижують, а рашинській шоблі всі привілеї і хто все це дозволив, ясно хто... за податки українців.
показати весь коментар
16.12.2021 10:46 Відповісти
Ви про що? Я писала про Бурбу і інших, яких звільнили.
показати весь коментар
16.12.2021 11:06 Відповісти
так він ще не екс, але мабуть така сама вата, як і його дружок
показати весь коментар
16.12.2021 11:42 Відповісти
ну что же там неясного... этот поц с грузинской фамилией отвечал за наркотики, а буданов назначен для его поддержки... чтобы контролировать наркотрафик из зоны боевых действий...
показати весь коментар
16.12.2021 10:49 Відповісти
Этот кацо видпть у них главный оптовик по наркоте, все они у него тарятся, вот и охраняют его и СБУ и ГУР МО и всякая другая шелупонь
показати весь коментар
16.12.2021 14:29 Відповісти
Давайте еще раз раскажите как будадов героически скакал по крыму бегал, ахахахахах
показати весь коментар
16.12.2021 10:52 Відповісти
Там в плену остались в Крыму таксисты, которые им помогали.
показати весь коментар
16.12.2021 12:01 Відповісти
Буданов бегал по Крыму?
показати весь коментар
16.12.2021 13:43 Відповісти
чем больше треша, тем лучше. может в конце концов это приведет к тому, что "выборы" в Украине станут таки выборами. хоть и сомнительно, но все же может быть.
показати весь коментар
16.12.2021 10:53 Відповісти
Пліснява планує провести електронні, як в мокшандії. Тим більше, що їх забезпеченням будуть займатися ті ж кацапи.
Тому не важливо, хто і як буде голосувати, намалюють, що потрібно уйлу і його місцевим шісткам.
показати весь коментар
16.12.2021 11:10 Відповісти
Если не будет Майдана и импичмента, никаких выборов больше не будет.
показати весь коментар
16.12.2021 12:02 Відповісти
Спим вместе,но детей нет .........
показати весь коментар
16.12.2021 10:56 Відповісти
Наглядное пособие, как из-за быкования идиота рушится целая схема...
показати весь коментар
16.12.2021 10:58 Відповісти
криворожские пацы пришли к успеху...
показати весь коментар
16.12.2021 10:58 Відповісти
Як казав нещодавно один деятель рюсскаво Шоу-бизнеса,...на РАБссии 80% чуваков гомосятина...
показати весь коментар
16.12.2021 10:59 Відповісти
показати весь коментар
16.12.2021 10:59 Відповісти
маймуну швили нужно реформировать, чтобы другим маймунам неповадно было.
показати весь коментар
16.12.2021 11:05 Відповісти
Отмывать и чистить это дерьмо 73% ...следующему презеденту придется долго...каденции не хватит...
показати весь коментар
16.12.2021 11:08 Відповісти
Якщо скористатись історією з Гогі,як це роблять в РФ,то можна тиснути на кремлівського бузувіра і ставити свої умови.Якщо його злиють,як вагнерівців,то ця влада не для українців.
показати весь коментар
16.12.2021 11:10 Відповісти
показати весь коментар
16.12.2021 11:11 Відповісти
Час розкидати каміння закінчився.Пора збирати.
показати весь коментар
16.12.2021 11:13 Відповісти
Тобто я плачу податки щоб з моїх грошей охороняли росіян? Да зеля?
показати весь коментар
16.12.2021 11:19 Відповісти
Гогілашвілі , як колишній куратор від МВС по боротьбі з наркоманією, - носій страшної державної наркоманської таємниці... (що в Україні залежний не кожен п'ятий, а кожен четвертий). А ви, що подумали ?
показати весь коментар
16.12.2021 11:20 Відповісти
Скоріше його дружина грає першу скрипку у зборі шпигунської інформації. Це не жарт.
показати весь коментар
16.12.2021 12:37 Відповісти
Главное правило клоуна... "Подчиненный перед лицом начальствующим должен иметь вид лихой и придурковатый, дабы разумением своим не смущать начальство."
показати весь коментар
16.12.2021 11:29 Відповісти
Гогілашвілі - особистий "тренер" *********** по "забігам" на кокаїнових доріжках)
показати весь коментар
16.12.2021 11:31 Відповісти
Головне, що не проглядається шлях, яким нам можна вийти мирно і на законних підставах із ситуації, в якій ми опинилися нині з нашим президентом і його ближчим оточенням. І це при тому, що ворог на порозі нашої України. Ми боялися, що прийде "п'ята колона", а вона вже тут цілком комфортно себе почуває.
показати весь коментар
16.12.2021 12:45 Відповісти
навколо Швілі розвертається ціла епопея,він близький друг,товариш і брат не тільки Зеленському,а і начальнику Розвідки міністерства оборони,чомусь при Зеленському ГРУ МО має провал за провалом всіх спецоперацій через злив інформації ворогу,гинуть люди.Схоже,що в оточенні президента звила кубельце кремлівська гадина,а він як обколотий "висаджує мільярди дерев і не бачить реальності
показати весь коментар
17.12.2021 06:35 Відповісти
Був кріт Шайтанов - Його слуги спалили по програмі "старі обличчя". Завели Буданова - новий кріт набирає "вагу" і розширює сфери впливу.
показати весь коментар
17.12.2021 10:16 Відповісти
 
 