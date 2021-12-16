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дороги (1505) Укравтодор (489) Черкащина (646) Велике будівництво (718)

10 км об'їзної дороги Тального відремонтували на Черкащині, - "Укравтодор". ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Суспільство Фоторепортаж

У Черкаській області відкрився проїзд відремонтованим обходом міста Тальне, відновленим по всій протяжності/

Про це повідомив у Facebook "Укравтодор", інформує Цензор.НЕТ

10-кілометрова обхідна дорога є частиною траси Н-16 Золотоноша - Черкаси - Сміла - Умань. Це одна з ключових доріг регіону, яка зшиває правобережну та лівобережну частини Черкаської області.

"Н-16 - одна з тих доріг, яку системно відновлюємо за маршрутним принципом. Підсумовуючи ремонтні роботи на цій дорозі впродовж двох років, маємо 127,7 км", - розповів заступник голови Укравтодору Андрій Івко.

Зокрема, на обході Тального в рамках програми "Велике будівництво" було влаштовано нове дорожнє покриття з попередньо укріпленою основою, нанесено розмітку, встановлено бар'єрне огородження та освітлення. Крім цього, відремонтовано дві штучні споруди: шляхопровід на км 175+600 та міст через річку Гірський Тікич на км 176+872.

Івко додав, що ремонт автошляху Н-16 повністю завершать наступного будівельного сезону. Тендер на ремонт останніх 9 км вже проведено та визначено переможця.

Нагадаємо, раніше Президент Володимир Зеленський заявляв, що в рамках ініційованої ним інфраструктурної програми "Велике будівництво" протягом 2021 року вдалося відремонтувати та збудувати 6 500 км автомобільних доріг і 245 мостів.

Також читайте: Дорогу за маршрутом Лисичанськ - Бахмут відремонтували на Луганщині. ФОТОрепортаж

10 км обїзної дороги Тального відремонтували на Черкащині, - Укравтодор 01
10 км обїзної дороги Тального відремонтували на Черкащині, - Укравтодор 02
10 км обїзної дороги Тального відремонтували на Черкащині, - Укравтодор 03
10 км обїзної дороги Тального відремонтували на Черкащині, - Укравтодор 04
10 км обїзної дороги Тального відремонтували на Черкащині, - Укравтодор 05

Автор: Богдан Гуньковський
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а в Житомирі побудували пісочницю...
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16.12.2021 12:21 Відповісти
Що не кажіть а за дороги +. Скільки років їздили по страшних ямах і нам говорили, щоб зробити дороги потрібні міліарди міліардів!! Давайте нам кредити!!! А тим часом кредити розкрадали, а так званим ямковим ремонтом замилювали очі. А тут що є то є. Роблять. І гроші десь зявилися при тому що МВФ практично не надає нам кредити. Проблеми дві тепер дураки на дорогах і щоб танки рассейскіє не пішли по цих відремонтованих дорогах швидко до наших міст. І дуже все таки цікавить звідки взялися гроші на будівництво доріг? Я здогадуюся, що просто раніше ці гроші йшли на дотації в Крим та Данецк, де благополучно "осваівалісь" по карманах злодіїв і так Україна карміла Дамбас і Крим. А зараз, як здихалися цю ракову пухлину, зявилися резерви на розбудову транспортної мережі в Україні..
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16.12.2021 12:44 Відповісти
Вот правильно делают, что на матючном подают информацию, пускай враги читают и завидуют.
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16.12.2021 15:08 Відповісти
А де фінансовий звіт перед платниками податків у шо обійшлося українцям тих 10км. Чи може це хтось за свої "важкозароблені" відремонтував і зробить приватною?
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16.12.2021 15:21 Відповісти
Через Смілу дорога вже руйнується Біля налогової свіжі ями на новій дорозі , і на тільки там , бордюри зірвали , вивезли, а нових немає , розмітки теж немає, нове освітлення до дупи , нічого не видно , почали тротуари зривати всюди , на зиму ...((( Так думаємо, що зі снігом ,в кінці зими , і всі дороги зійдуть-попливуть... Сміла стане грунтова (((( Це не будівництво, а руйнівництво .
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16.12.2021 15:39 Відповісти
Має бути якась гарантія на виконані роботи. Нехай місцева влада подає в суд. Або місцеві активісти подають заяву у прокуратуру. А якщо всім пофіг, то живіть у свинюшнику.
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16.12.2021 16:54 Відповісти
Влада зелена , а за підказку дякуємо ! Так і зробимо !
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16.12.2021 21:20 Відповісти
 
 