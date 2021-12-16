10 км об'їзної дороги Тального відремонтували на Черкащині, - "Укравтодор". ФОТОрепортаж

У Черкаській області відкрився проїзд відремонтованим обходом міста Тальне, відновленим по всій протяжності/

Про це повідомив у Facebook "Укравтодор", інформує Цензор.НЕТ

10-кілометрова обхідна дорога є частиною траси Н-16 Золотоноша - Черкаси - Сміла - Умань. Це одна з ключових доріг регіону, яка зшиває правобережну та лівобережну частини Черкаської області.

"Н-16 - одна з тих доріг, яку системно відновлюємо за маршрутним принципом. Підсумовуючи ремонтні роботи на цій дорозі впродовж двох років, маємо 127,7 км", - розповів заступник голови Укравтодору Андрій Івко.

Зокрема, на обході Тального в рамках програми "Велике будівництво" було влаштовано нове дорожнє покриття з попередньо укріпленою основою, нанесено розмітку, встановлено бар'єрне огородження та освітлення. Крім цього, відремонтовано дві штучні споруди: шляхопровід на км 175+600 та міст через річку Гірський Тікич на км 176+872.

Івко додав, що ремонт автошляху Н-16 повністю завершать наступного будівельного сезону. Тендер на ремонт останніх 9 км вже проведено та визначено переможця.

Нагадаємо, раніше Президент Володимир Зеленський заявляв, що в рамках ініційованої ним інфраструктурної програми "Велике будівництво" протягом 2021 року вдалося відремонтувати та збудувати 6 500 км автомобільних доріг і 245 мостів.

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