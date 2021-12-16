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"Прошу не обісратись ще раз": Арахамія хоче, аби "слуги народу" не підтримувати проведення позачергового засідання щодо ФОПів. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Політика України

Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія просить колег по фракції не підтримувати проведення позачергового засідання щодо ФОПів.

Як інформує Цензор.НЕТ, переписку з чату "слуг народу" опублікував Telegram-канал "Через плечо".

"Колеги, по ФОПам, вони затребували назад всі підписні. Прошу не обісратись ще раз - не підписуємо. Ніяких позачергових", - йдеться в повідомленні Арахамії.

Раніше повідомлялось, що деякі "слуги народу" під тиском вночі відкликали підписи за проведення сьогоднішнього позачергово засідання ВР щодо ФОПів.

Читайте: "Слуга народу" Арахамія про заяву Богдана щодо зарплат у конвертах: "Нехай йде на детектор і підтверджує"

Прошу не обісратись ще раз: Арахамія хоче, аби слуги народу не підтримувати проведення позачергового засідання щодо ФОПів 01

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+34
Кассовый аппарат так кассовый аппарат!!!! Ну шо, самозанятые, ваш выход! Сметайте!
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16.12.2021 13:08
+29
Арахам-вже запізно бо ви всі вже давно обісрались...
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16.12.2021 13:05
+28
ФОПЫ -90% голосовали за зеленое недорозумение ! ТЕПЕРЬ ЖРИТЕ !!!
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16.12.2021 13:31
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Козьол узькомозглий
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16.12.2021 13:05 Відповісти
О Н И НЕ виноваты , они такими и были !!! Их выбрали 73 % УМНЫХ , ПРОСВЕЩЕННЫХ , САМОСТИЙНЫХ , ГОРДЫХ , ЕВРОПЕЙЦЕВ !!! !!! !!! ПРИЧИНЫ нужно искать В СЕБЕ !!!
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16.12.2021 13:50 Відповісти
А ти теж з козлів узькомозглих, бо не догнав про що мова. Ну русский він такий - робить мозок узкім
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16.12.2021 13:54 Відповісти
коли вони вже всі сядуть або розбіжаться по рф-іям ?!
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16.12.2021 13:05 Відповісти
ФОПЫ -90% голосовали за зеленое недорозумение ! ТЕПЕРЬ ЖРИТЕ !!!
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16.12.2021 13:31 Відповісти
так не тільки фопи, всі верстви одибіленого населення за нього проголосували
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16.12.2021 13:36 Відповісти
"Хламиндия" "с куском гимна "обсырает"" (идиома неологизм гротеск аллегория метафора и фигура речи)**** тех кто отдал за него голос и запустил у Раду..... Бумеранг вернулся....
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16.12.2021 13:50 Відповісти
Ну ось педахохи теж за зелю голосували, то хто ж продукує одибілений народ, коли батьки теж продукти укр.освіти?
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16.12.2021 13:59 Відповісти
Кто такую херню сказал ? 90% знакомых фопов за ***** 2 не голосовали.
Я голосовал за Порошенко.
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17.12.2021 11:24 Відповісти
Так з 2020 року вже ніхто не признається, що за зе голосував
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18.12.2021 10:50 Відповісти
такая же херня, только вместо гетманцева была южанина((
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18.12.2021 22:02 Відповісти
Арахам-вже запізно бо ви всі вже давно обісрались...
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16.12.2021 13:05 Відповісти
Уже...
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16.12.2021 13:06 Відповісти
Кассовый аппарат так кассовый аппарат!!!! Ну шо, самозанятые, ваш выход! Сметайте!
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16.12.2021 13:08 Відповісти
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16.12.2021 14:55 Відповісти
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16.12.2021 14:59 Відповісти
Я бы с удовольствием посмеялся если бы из-за этих дегенератов сейчас не выбирал учебное заведение для своих детей за пределами Украины, т.к. их лишили будущего в этой стране. Но интригой остается что эти животные наголосуют на следующих выборах, то что они поумнеют маловероятно....
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16.12.2021 15:06 Відповісти
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17.12.2021 13:12 Відповісти
Похоже,срать уже й нічим!
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16.12.2021 13:09 Відповісти
уже...уже обосрались))))
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16.12.2021 13:09 Відповісти
Зе дипутати. Ви обісрались тільки но стали частиною Зе.......Зе це - Лайно собаче!!!!!
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16.12.2021 13:10 Відповісти
Вже верещить прямим текстом.
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16.12.2021 13:10 Відповісти
буто обісраним зашквареним чортом це один із умов без яких до партії слуг взагалі не потрапиш! Такшо хламідія суперечить встановленим тпартією і клоуном постулатам!
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16.12.2021 13:10 Відповісти
"слуги слишком много едят" (С) надо меньше жрать, тогда и постоянно обсираться не будут.
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16.12.2021 13:10 Відповісти
Тю, так голова їм дана, шоб в неї їсти
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16.12.2021 13:55 Відповісти
И шапку носить
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17.12.2021 12:01 Відповісти
А деякі ще у нех нюхають
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16.12.2021 13:56 Відповісти
а пиво с раками п'ють, чи то в них просто морди такі? ))
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16.12.2021 13:59 Відповісти
Мало того що він вживає слова "обісратись"...Він його вживає ще й на російській мові,а це вже подвійна зрада...
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16.12.2021 13:12 Відповісти
Да вы уже обосрались по самое не могу, куда уже дальше.
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16.12.2021 13:13 Відповісти
Если бы организовали забег в памперсах,
так слуги со своим хозяином, прибежали бы первыми. Достаточно набрались опыта, как ими пользоваться.)
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16.12.2021 13:15 Відповісти
Сруться только трусы. Зебобик, не срись и не подписывай...
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16.12.2021 13:19 Відповісти
Куда еще обсерится если уже и так с ног до головы!

Абхазкий бабуин вали нахрен с Украины!
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16.12.2021 13:20 Відповісти
Стая бабуинов
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16.12.2021 13:23 Відповісти
Вже давно і назавжди!
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16.12.2021 13:29 Відповісти
Це у плісняви, з їх найвеличніВшивим, політика така, "розведи лоха!"
Що лохів богдана з разумковим та іншою шоблою, яка за них вибори вигравала, що лохів ФОПів та інший "мудрий" нарід , які за них гАлАсували.
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16.12.2021 13:30 Відповісти
Прошу не обосраться еще раз - не подписываем. Никаких внеочередных", - говорится в сообщении Арахамии.

еще ни разу, ни разу, не было не было случая чтобы зелень не обосралась.
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16.12.2021 13:31 Відповісти
как же это тошно, фракция в смартфоне, все голосуют по команде абизяны. чечетов-2, мафия и совок в одном флаконе
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16.12.2021 13:34 Відповісти
хламидия возомнил себя чечетовым ))))
полетать тебе так же !!!
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16.12.2021 13:35 Відповісти
«Зеленая» власть даже не скрывает свою антинародную сущность - политолог
16 декабря, 2021Без рубрикиКомментарии: 5



Это четко видно по всем принимаемым в Раде законам, нацеленным только на одно - еще больше ограбить украинцев.


Такое мнение озвучил в Фейсбуке политолог Дмитрий Корнейчук.

От очередного бюджета нищеты-2022 до закона №5600.

И в последнюю неделю своей работы в 2021 году монокоалиция не изменила своим традициям и мировоззрению их хозяина с Банковой: на повестке нет ни одной инициативы для улучшения жизни людей.

В принципе, «слуг» можно понять - они уже мыслями отдыхают на дорогих курортах, цена поездки на которые исчисляется годовыми доходами десятка пенсионеров вместе взятых.

В то же время миллионы украинцев, в отличие от обитателя госдачи в Конче-Заспе и его прихлебателей, вынуждены жить в реалиях нищеты, в которую искусственно загнала их власть.

Они получают платежи за отопление, превышающие пенсии.

Малый и средний бизнес банкротят ценой на газ более чем 40 грн за куб и электричеством по 5 грн за КВт.

ФОПов с 1 января власть намерена «добить» кассовыми аппаратами.

Все это, конечно же, отображается на стремительно растущих ценах на продукты питания, что «вымывает» последние деньги из карманов людей.

Ну, а бюджет-2022 предусматривает копеечные подачки на «повышение» пенсий и зарплат, не покрывающие даже отдаленно рост цен и тарифов.

И только лидер оппозиции и лучший премьер-министр за годы независимости Тимошенко в Раде требует от «зеленых» депутатов спуститься с небес на землю.

И понять, до чего они довели страну.

Требует, пока «слуги» не сбежали на каникулы до середины января, принять законы, снижающие цену на газ для украинцев.

Что совершенно реально сделать, если бы была политическая воля.

Тимошенко требует остановить уничтожение малого бизнеса с Нового года - и встретиться с ФОПами, услышать их позицию, отменить обязательные кассовые аппараты, которые оставят многих без работы.

- Прекратите уничтожать людей, работающих для Украины! - Тимошенко стала на защиту ФОПов. Видео

Требует создать в Раде следственную комиссию, чтобы понесли ответственность виновные за то, что в газовой и энергетической сферах созданы искусственные кризисы.

Которые ударили по карманам украинцев и создали угрозу веерных отключений электроэнергии. Привели к тому, что на ТЭС собираются вместо угля сжигать газ, который можно было бы дешевле продавать украинцам.

По сути, большинство необходимых шагов по выводу страны из кризиса, а людей - из тотальной бедности, представлены подробно в «плане Тимошенко».

Только «зеленая» власть сознательно отказывает его выполнять. Или назначать Тимошенко премьером, чтобы она могла спасти страну.

- Тимошенко потребовала провести экстренное внеочередное заседание Рады. Видео

Поскольку Зеленскому и Ко нужна бедность людей и хаос в стране. Для этого в 2019 году эти товарищи и дорвались обманом до власти.

Чтобы окончательно «утилизировать» Украину, превратив в самую бедную страну в Европе, распродав все наши ресурсы, вогнав в полную зависимость перед внешними игроками и олигархами…
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16.12.2021 13:47 Відповісти
И ни церковь, и ни кабак -
Ничего не свято!
Нет, ребята, всё не так!
Всё не так, ребята...
Эх, раз, да еще раз
да еще много-много много раз.
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16.12.2021 13:48 Відповісти
Угу...Только дьяки теперь не ладан курят,а нюхают кокс.
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16.12.2021 14:56 Відповісти
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16.12.2021 16:37 Відповісти
Или ФОПы, или вы зеленые уроды, выбирайте.
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16.12.2021 13:54 Відповісти
"...не обісратися іще раз" - ну, це ж смішно - ви, тупі зелені уроди, як всралися 2019 року, так і плаваєте безперервно у свому зеленому лайні... у ньому й втопитеся. єдине, що важливо - аби країну у ньому не втопили...
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16.12.2021 13:55 Відповісти
трускавецькі курси каляна-котлети з лексики і фонетики(((
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16.12.2021 14:37 Відповісти
Як це показово, по-зеленому - голова фрікції "Срань - Народу!" по-рузьке віддає накази своїм шавкам-кнопкодавам, причому з нецензурним словом! Це дніще днового дна! Вони вже нічого і нікого не соромляться, тварі!
Ой, чує моє продовження спини - "ми накануне грандиозного шухера" !
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16.12.2021 14:41 Відповісти
Высокий слог у руководителя ведущей фракции. Политическая элита. Кнопки другого языка не понимают? Команды ,как собачкам-сидеть,, давить, не давить, хлопать на понятном собачкам языке.
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16.12.2021 14:51 Відповісти
Арахамия уже обосрался!
Теперь бегает, что бы не вставили еще и чопик.
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16.12.2021 14:53 Відповісти
Щось я не розумію, чому в Польщі чи Німеччині кожен кіоск видає чек з касового апарата, а в нас це зрада.
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16.12.2021 16:35 Відповісти
грабить, так грабить! прошу не обосраться!
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16.12.2021 16:50 Відповісти
Офшорним проблеми ФОПів по феншую
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16.12.2021 20:49 Відповісти
Понимю ,хайп,жаркая тема и тд.
Но, в чем проблема??? (только не надо рассказывать о "митингующих" - там 90% тех кто в сетевых закреплены, остальных просто подшумок привели.
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17.12.2021 15:18 Відповісти
Какие подписи какая нахрен работа, уже куплены билеты и забронирован номер в Египте!
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18.12.2021 20:28 Відповісти
"Слуги" обосрались и не раз. Их время неумолимо заканчивается и куда они будут бежать и по ходу обсираться себе в штаны, я не знаю, но будут.
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19.12.2021 11:04 Відповісти
Агрохимия, как только зельц уйдёт или его уйдут - ты обосрёшься первым из слуг, тут даже к гадалке ходить не надо!
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19.12.2021 16:05 Відповісти
 
 