"Прошу не обісратись ще раз": Арахамія хоче, аби "слуги народу" не підтримувати проведення позачергового засідання щодо ФОПів. ФОТО

Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія просить колег по фракції не підтримувати проведення позачергового засідання щодо ФОПів.

Як інформує Цензор.НЕТ, переписку з чату "слуг народу" опублікував Telegram-канал "Через плечо".

"Колеги, по ФОПам, вони затребували назад всі підписні. Прошу не обісратись ще раз - не підписуємо. Ніяких позачергових", - йдеться в повідомленні Арахамії.

Раніше повідомлялось, що деякі "слуги народу" під тиском вночі відкликали підписи за проведення сьогоднішнього позачергово засідання ВР щодо ФОПів.

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