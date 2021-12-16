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Людина загинула під час пожежі в столичній багатоповерхівці. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Київські новини Фоторепортаж

У Солом'янському районі Києва спалахнула пожежа в багатоповерхівці. В результаті інциденту загинув чоловік.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Facebook управління Державної служби з надзвичайних ситуацій України в Києві.

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Повідомляється, що загорілася квартира на шостому поверсі дев'ятиповерхового будинку на вул. Ушинського, 29. На місці пожежники встановили, що горять речі домашнього вжитку та меблі.

"Під час ліквідації пожежі в кімнаті був виявлений чоловік 1951 року народження без ознак життя. Пожежу на площі 20 квадратних метрів було локалізовано об 11:42, і вже об 11:53 - ліквідовано. Внаслідок пожежі згорів диван, меблі та особисті речі. Було пошкоджено обшивку балкону, який розташований на поверх вище. До ліквідації було залучено 3 одиниці техніки а також 13 чоловік особового складу. Причини та обставини пожежі встановлюється правоохоронцями.", - йдеться в повідомленні.

Людина загинула під час пожежі в столичній багатоповерхівці 01
Людина загинула під час пожежі в столичній багатоповерхівці 02

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Как всегда. Еще нет ни причины пожара, ни результатов вскрытия, но "человек погиб во время пожара" . А может его убили, а квартиру подожгли заметая следы?
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16.12.2021 15:21 Відповісти
Вообще-то сообщили следующее: "Во время ликвидации пожара в комнате был обнаружен мужчина 1951 года рождения без признаков жизни. Источник: https://censor.net/ru/p3305614"

Остальное - домыслы автора статьи.
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16.12.2021 15:41 Відповісти
ОБ этом и речь. Лепят всякую отсебятину
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16.12.2021 16:36 Відповісти
Да нет, спишут - выпил, закурил,уснул.
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16.12.2021 17:38 Відповісти
 
 