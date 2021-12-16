Через густий туман у Львові затримуються та скасовуються рейси. ПЕРЕЛІК

Міжнародний аеропорт "Львів" затримує і скасовує рейси через густий туман.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на повідомлення аеропорту "Львів" у фейсбуці.

"УВАГА! Оновлення інформації про затримки рейсів:

- Рейс авіакомпанії Ryanair 3121 Львів-Краків приземлився у Борисполі.

- Рейс RYR3279 Львів-Рига 16.12.2021 скасовано. Пасажири, які прибули до Борисполя з Риги будуть доставлені автобусом до Львова.

- Рейс 3448 Марса - Алам - Львів полетів на запасний до Борисполя.

- Рейси авіакомпанії Роза Вітрів Київ - Львів; Львів - Київ 161/162 будуть об’єднані рейсами 163/164, для їх перевезення авіакомпанія залучить більший літак - Airbus 321. Запланований виліт до Львова о 16.45, а виліт зі Львова до Києва о 17.35.

- Скасовано рейси LOT765/766 Варшава - Львів; Львів - Варшава", - йдеться у повідомленні.

Також у пресслужбі аеропорту наголосили, що інформація постійно оновлюється.

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Фото: пресслужба Міжнародного аеропорту "Львів"