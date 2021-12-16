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Поліція у Харкові знищила наркотиків на 5 мільйонів гривень. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Події Фоторепортаж

У Харкові правоохоронці знищили наркотики, вартість знищених заборонених речовин на "чорному ринку" сягає 5 мільйонів гривень.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації МВС.

Знищення відбувалося в присутності комісії, до складу якої увійшли співробітники слідчих та оперативних підрозділів, інспектори-криміналісти.

Усього знищено 400 кілограмів наркотичних речовин, прекурсорів. Їх утилізовано відповідно до 180 судових рішень.

Процедура утилізації була оформлена офіційними актами і засвідчена підписами всіх членів комісії.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Викриті двоє колишніх правоохоронців, які щомісяця "заробляли" до $30 тис., торгуючи оптовими партіями наркотиків на Київщині, - СБУ. ФОТОрепортаж

Поліція у Харкові знищила наркотиків на 5 мільйонів гривень 01
Поліція у Харкові знищила наркотиків на 5 мільйонів гривень 02
Поліція у Харкові знищила наркотиків на 5 мільйонів гривень 03

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+11


лІчно унічтажал)
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16.12.2021 15:18
+9
По документам.
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16.12.2021 15:16
+9
вы хоть янелоху это видео не показывайте а то чувак ваще в депресняк нырнет, столько "позитива" уничтожили, сколько видосиков можно было под этой дурью запилить, представить себя "наполеоном" на велотренажере ...
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16.12.2021 15:35
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По документам.
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16.12.2021 15:16 Відповісти
Реально смешные. Ни кто и никогда ходовой товар - наркоту не уничтожает)) Уже давно все продано, а сожжение это называется концы в воду
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16.12.2021 15:32 Відповісти
Шашлык 3, выбросила в пропасть....
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16.12.2021 15:37 Відповісти
Идиоты!
Безжалостные идиоты!

Это вместо того чтобы отправить как гум помощь в Ордлу 😂
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16.12.2021 16:22 Відповісти
ждем в закладках города
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16.12.2021 15:16 Відповісти
так развезли же уже,
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16.12.2021 16:29 Відповісти


лІчно унічтажал)
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16.12.2021 15:18 Відповісти
скорее лично передал уничтажателям.
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16.12.2021 15:19 Відповісти
ага, запрєт скинув безпалєвно)))
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16.12.2021 15:23 Відповісти
Ага, "уничтожал" шприцом і носом
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16.12.2021 16:37 Відповісти
Допу тримали четверо, бо бився біля вогню в істериці.
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16.12.2021 15:28 Відповісти
допа то вже минуле так любитель - зараз при владі професійні елітні наркомани - імбецили, це профі які не можуть здохнути від передозу бо їх організм на 90 відсотків наркота!
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16.12.2021 16:45 Відповісти
уничтожили скорее просроченные лекарства или какой то мусор, а нужный товар давно на рынке! Показуха!
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16.12.2021 15:28 Відповісти
Можно бесконечно смотреть на горящие картонные коробки и подсчитывать бабло от реализованного содержимого этих коробок.
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16.12.2021 15:32 Відповісти
вы хоть янелоху это видео не показывайте а то чувак ваще в депресняк нырнет, столько "позитива" уничтожили, сколько видосиков можно было под этой дурью запилить, представить себя "наполеоном" на велотренажере ...
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16.12.2021 15:35 Відповісти
При просмотре этих кадров на Банковой рвут волосы на жопе...
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16.12.2021 15:39 Відповісти
Хотя д'єрьмак их всячески успокаивает, что это просто КИНО для 73-процентного быдла, которое за бубу дуру рвало!
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16.12.2021 15:53 Відповісти
Шо ,отак прям взяли і унічтожили,і прям все?!
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16.12.2021 15:39 Відповісти
кое что отправили в Киев на Банковую . говорят на экспертизу
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16.12.2021 15:47 Відповісти
слуги народа во главе с прэзэдэнтом утилизуют их не меньше . при чем регулярно и значительно экологичнее . без вредных выбросов в атмосферу
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16.12.2021 15:46 Відповісти
Ну ниче, ЗЕ в другом месте купит))))
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16.12.2021 15:46 Відповісти
ківу задіяли?
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16.12.2021 15:58 Відповісти
Надо дронами сбрасывать наркотики за передовую, за линию фронта или в Брянскую, Ростовскую область. Пусть обкурятся
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16.12.2021 16:01 Відповісти
аваков?
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16.12.2021 16:03 Відповісти
А нелох что принимать теперь будет?
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16.12.2021 16:17 Відповісти
ему Машка Захарова через Ермака свежачка подкинет
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16.12.2021 16:35 Відповісти
Знайшли закладку Добкіна?
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16.12.2021 17:11 Відповісти
Я думав зараз на фото та відео побачу купу упоротих ментів. А так це вже й не зашквар
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16.12.2021 18:00 Відповісти
Зря. Лучше бы договорились с ОТСОСом поменять на пленных.
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16.12.2021 18:34 Відповісти
"
Поліція у Харкові знищила наркотиків на 5 мільйонів гривень..."

Винюхали?
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17.12.2021 06:30 Відповісти
Путем упаковки в "белые конверты"
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17.12.2021 06:56 Відповісти
В Харкові? Знищили? А обнон чим торгувати буде? Не вірю.
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18.12.2021 07:17 Відповісти
У Харкові правоохоронці знищили наркотики, вартість знищених заборонених речовин на "чорному ринку" сягає 5 мільйонів гривень. Джерело: https://censor.net/ua/p3305628


Чув що наркотики накривають на 10 % або менше від всього транзиту, це виходить
що показуха рулить. Харків претендував на наркостолицю України при Кернесі,
обсяг продажу аптечних наркотиків перевищував всі моральні норми
А що змінилось з того часу ? Думаю МВС саме займається цим питанням.
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18.12.2021 18:45 Відповісти
 
 