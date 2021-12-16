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Поліція у Харкові знищила наркотиків на 5 мільйонів гривень. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Події Фоторепортаж
У Харкові правоохоронці знищили наркотики, вартість знищених заборонених речовин на "чорному ринку" сягає 5 мільйонів гривень.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації МВС.
Знищення відбувалося в присутності комісії, до складу якої увійшли співробітники слідчих та оперативних підрозділів, інспектори-криміналісти.
Усього знищено 400 кілограмів наркотичних речовин, прекурсорів. Їх утилізовано відповідно до 180 судових рішень.
Процедура утилізації була оформлена офіційними актами і засвідчена підписами всіх членів комісії.
Топ коментарі
+11 Андрей Shaman
показати весь коментар16.12.2021 15:18
+9 Alexey Chernyavsky
показати весь коментар16.12.2021 15:16
+9 kelt kant
показати весь коментар16.12.2021 15:35
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Безжалостные идиоты!
Это вместо того чтобы отправить как гум помощь в Ордлу 😂
лІчно унічтажал)
Поліція у Харкові знищила наркотиків на 5 мільйонів гривень..."
Винюхали?
Чув що наркотики накривають на 10 % або менше від всього транзиту, це виходить
що показуха рулить. Харків претендував на наркостолицю України при Кернесі,
обсяг продажу аптечних наркотиків перевищував всі моральні норми
А що змінилось з того часу ? Думаю МВС саме займається цим питанням.