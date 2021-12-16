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Єдиний аеромедичний простір та Європейський хаб пожежної безпеки: Монастирськи представив план розвитку авіації МВС. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Події Фоторепортаж

Під час інспекції аеродрому "Ніжин" Денис Монастирський представив план розвитку авіації МВС.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МВС України, про це розповів Денис Монастирський.

Наступного року Україна зможе представити один із найбільших у Європі парків авіатехніки – до Системи авіаційної безпеки Міністерства внутрішніх справ буде включено понад 50 вертольотів Airbus, а також вітчизняні літаки, повідомив глава МВС.

"Але ці повітряні машини треба ефективно використовувати. Тому ми реалізуємо відразу два амбітних проекти - Єдиний аеромедичний простір та Європейський хаб пожежної безпеки". Міністр наголосив, що створення Європейського хабу пожежної безпеки передбачає, зокрема, створення Ситуаційного центру моніторингу, який аналізуватиме супутникові термознімки. Отримана інформація дасть змогу усувати пожежі на ранній стадії. Отже, можна буде запобігти 90% пожеж, ліквідувавши їх місцевими силами.

Також читайте: Аваков закликав владу збільшити зарплати рядовим та офіцерам відомств МВС

Єдиний аеромедичний простір та Європейський хаб пожежної безпеки: Монастирськи представив план розвитку авіації МВС 01

Для створення авіахабу необхідно збільшити авіапарк ДСНС, а саме подвоїти кількість літаків АН-32П. Уже в п'ятницю, 17 грудня, ДСНС отримає ще один, п'ятий літак Ан-132П, призначений саме для гасіння пожеж.

Єдиний аеромедичний простір та Європейський хаб пожежної безпеки: Монастирськи представив план розвитку авіації МВС 02

Монастирський також уточнив, що важливим проектом залишається розвиток аеромедичної евакуації, який цього року започаткували МВС та МОЗ. Очікується, що за два роки вся карта України буде накрита пунктами базування гелікоптерів для аеромедичної евакуації і транспортування донорських біоматеріалів. Нині розглядають питання використання не тільки гелікоптерів Airbus Helicopters Н-145, а й вітчизняних Мі-2 МСБ-1.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Монастирський і Квін обговорили можливості посилення захисту українського кордону. ФОТО
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Топ коментарі
+10
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16.12.2021 15:45
+4
бла бла бла.... видели уже ваш хаб на днюху дерьмака
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16.12.2021 15:49
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16.12.2021 15:45 Відповісти
План....
Это хорошо...
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16.12.2021 16:09 Відповісти
бла бла бла.... видели уже ваш хаб на днюху дерьмака
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16.12.2021 15:49 Відповісти
Нью Васюки на подходе.
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16.12.2021 15:54 Відповісти
Голобородько та верховний дЄдЬмак задоволені, тепер літатимуть з комфортом)
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16.12.2021 15:59 Відповісти
Угу - хаб международный. А на фотках дешевый быстросборный ангар с дырявыми окнами)))
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16.12.2021 16:02 Відповісти
Лиахим Вомос, поділись як тобі вдалось розбите вікно узріти? Зайва хромосома чи парфуми злі?
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16.12.2021 16:52 Відповісти
Ага, то есть Монастырский сначала спрятался в кусты, на фоне шкандаля с припудренным Гоги-барином, а теперь совершенно на морозе занялся авиацией, делая вид, что ничего не происходит...
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16.12.2021 16:03 Відповісти
А Їрмак на чом тепер буде літать?!
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16.12.2021 16:03 Відповісти
хаб-переxуяб, уже совсем заё своими англицизмами, шо уже впадло центр сказать?
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16.12.2021 16:21 Відповісти
вірно, але паляниця-центрЬ або рушниця-цвинтерЬ.
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16.12.2021 16:56 Відповісти
Монастирський не забув Гогілашвілі присунути на посаду?
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16.12.2021 16:24 Відповісти
Очередной Деня Космос!
У него некомплект в патрульной полиции от 30 до 50%, а он занят авиацией !
Ну, ёханый бабай .....министр от слуг с района!
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16.12.2021 16:40 Відповісти
Ну, ёханый вХАБпь...
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16.12.2021 16:58 Відповісти
Насправді схема проста, як божий день:
1. Підпалюєш ліс десь в Європі.
2. Вилітаєш з України на вертольті "помагать тушить пожар"
3. По дорозі в заздалегідь обумовленому місці скидаєш "товар" (як в фільмі "Зроблено в Америці")
4. ???
5. PROFIT!

позивний борта буде GOGI (GOLF-OSCAR-GOLF-INDIA)
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16.12.2021 17:23 Відповісти
Ещё один гиперлуповый длб.
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16.12.2021 18:59 Відповісти
Ну наконец,то! На конец нас будут лечить не нищие медики, а зажиточные милиционеры! Теперь кажного пензионера будут выслеживать гвинтокрылом, хапать и увозить для лечения на госдачи, переданные под детские дома президентом Зеленским! Эту славную практику, започаткованную ишо главным милиционером Аваковым, радостно продолжили младые его последователи, с еще большей эффективностью используя средства нашего общего бюджету!
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16.12.2021 19:52 Відповісти
 
 