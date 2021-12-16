Календарі Ковальчука, суперечка Стефанчука і Разумкова, дискусія В'ятровича і Бужанського, Вірастюк під ялинкою, - день роботи Ради 16 грудня. ФОТОрепортаж

На засіданні 16 грудня Верховна Рада ухвалила за основу законопроєкт про національний спротив, створила нового регулятора для інтернету та мобільного зв'язку та посилила вимоги до виробництва, продажу, реклами та використання тютюнових виробів та електронних сигарет.

Парламентський день у фоторепортажі кореспондента Цензор.НЕТ.

"Слуга народу" Михайло Радуцький розвеселив колегу по фракції Андрія Богданця.





Депутат Олександр Ковальчук (фракція "Слуга народу") займався розповсюдженням серед нардепів "Календаря патріота".







Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Рада ухвалила за основу законопроєкт про національний спротив. ВIДЕО

"Слуга народу" Анатолій Гунько після обговорення з абонентом "Юра брат куми" перебував у гарному настрої. Нардеп пообіцяв Юрі в суботу когось "зарядить" і повідомив, що "будут #бать все подряды".







Суперечка між головою Верхової Ради Русланом Стефанчуком і ексголовою ВР Дмитром Разумковим.







Цю подію вирішив зняти на телефон депутат Богдан Кицак (СН).

Також дивіться: Роздавання книжок про "Велике будівництво", Тищенко ховає губи, Шахов ніжно вітається з Новинським, - день роботи Ради 15 грудня. ФОТОрепортаж

"Слуга народу" Василь Вірастюк під ялинкою.

Лідерка "Батьківщини" Юлія Тимошенко в оточенні колег.

Нардеп з фракції ОПЗЖ Віктор Чорний виявився користувачем платформ OLX та AliExpress.





Стильний лук від "слуги народу" Максима Пашковського.

Також дивіться: "Прошу не обісратись ще раз": Арахамія хоче, аби "слуги народу" не підтримувати проведення позачергового засідання щодо ФОПів. ФОТО

Парламентарі - історики Володимир В'ятрович (ЄС) і Максим Бужанський (СН).

У депутатки Ірина Констанкевич із групи "За майбутнє" закінчилось голодування.

"Слуги" Євгенія Кравчук і Богдан Яременко завжди мають теми для обговорення.

Спеціальний депутатський робочий костюм з вишивкою Верховної Ради.

Також дивіться: "Как говорит один еврей: не нужно нервничать и убиваться. Тебе за это не заплатят": "слуги народу" підбадьорюють один-одного у ВР. ФОТО

Фото: Цензор.НЕТ.