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ВР (11731) депутат (1577)

Календарі Ковальчука, суперечка Стефанчука і Разумкова, дискусія В'ятровича і Бужанського, Вірастюк під ялинкою, - день роботи Ради 16 грудня. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Політика України Фоторепортаж

На засіданні 16 грудня Верховна Рада ухвалила за основу законопроєкт про національний спротив, створила нового регулятора для інтернету та мобільного зв'язку та посилила вимоги до виробництва, продажу, реклами та використання тютюнових виробів та електронних сигарет.

Парламентський день у фоторепортажі кореспондента Цензор.НЕТ.

"Слуга народу" Михайло Радуцький розвеселив колегу по фракції Андрія Богданця.

Календарі Ковальчука, суперечка Стефанчука і Разумкова, дискусія Вятровича і Бужанського, Вірастюк під ялинкою, - день роботи Ради 16 грудня 01
Календарі Ковальчука, суперечка Стефанчука і Разумкова, дискусія Вятровича і Бужанського, Вірастюк під ялинкою, - день роботи Ради 16 грудня 02

Депутат Олександр Ковальчук (фракція "Слуга народу") займався розповсюдженням серед нардепів "Календаря патріота".

Календарі Ковальчука, суперечка Стефанчука і Разумкова, дискусія Вятровича і Бужанського, Вірастюк під ялинкою, - день роботи Ради 16 грудня 03

Календарі Ковальчука, суперечка Стефанчука і Разумкова, дискусія Вятровича і Бужанського, Вірастюк під ялинкою, - день роботи Ради 16 грудня 04

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Рада ухвалила за основу законопроєкт про національний спротив. ВIДЕО

Календарі Ковальчука, суперечка Стефанчука і Разумкова, дискусія Вятровича і Бужанського, Вірастюк під ялинкою, - день роботи Ради 16 грудня 05

"Слуга народу" Анатолій Гунько після обговорення з абонентом "Юра брат куми" перебував у гарному настрої. Нардеп пообіцяв Юрі в суботу когось "зарядить" і повідомив, що "будут #бать все подряды".

Календарі Ковальчука, суперечка Стефанчука і Разумкова, дискусія Вятровича і Бужанського, Вірастюк під ялинкою, - день роботи Ради 16 грудня 06

Календарі Ковальчука, суперечка Стефанчука і Разумкова, дискусія Вятровича і Бужанського, Вірастюк під ялинкою, - день роботи Ради 16 грудня 07

Календарі Ковальчука, суперечка Стефанчука і Разумкова, дискусія Вятровича і Бужанського, Вірастюк під ялинкою, - день роботи Ради 16 грудня 08

Суперечка між головою Верхової Ради Русланом Стефанчуком і ексголовою ВР Дмитром Разумковим.

Календарі Ковальчука, суперечка Стефанчука і Разумкова, дискусія Вятровича і Бужанського, Вірастюк під ялинкою, - день роботи Ради 16 грудня 09

Календарі Ковальчука, суперечка Стефанчука і Разумкова, дискусія Вятровича і Бужанського, Вірастюк під ялинкою, - день роботи Ради 16 грудня 10

Цю подію вирішив зняти на телефон депутат Богдан Кицак (СН).

Календарі Ковальчука, суперечка Стефанчука і Разумкова, дискусія Вятровича і Бужанського, Вірастюк під ялинкою, - день роботи Ради 16 грудня 11

Також дивіться: Роздавання книжок про "Велике будівництво", Тищенко ховає губи, Шахов ніжно вітається з Новинським, - день роботи Ради 15 грудня. ФОТОрепортаж

Календарі Ковальчука, суперечка Стефанчука і Разумкова, дискусія Вятровича і Бужанського, Вірастюк під ялинкою, - день роботи Ради 16 грудня 12

"Слуга народу" Василь Вірастюк під ялинкою.

Календарі Ковальчука, суперечка Стефанчука і Разумкова, дискусія Вятровича і Бужанського, Вірастюк під ялинкою, - день роботи Ради 16 грудня 13

Лідерка "Батьківщини" Юлія Тимошенко в оточенні колег.

Календарі Ковальчука, суперечка Стефанчука і Разумкова, дискусія Вятровича і Бужанського, Вірастюк під ялинкою, - день роботи Ради 16 грудня 14

Нардеп з фракції ОПЗЖ Віктор Чорний виявився користувачем платформ OLX та AliExpress.

Календарі Ковальчука, суперечка Стефанчука і Разумкова, дискусія Вятровича і Бужанського, Вірастюк під ялинкою, - день роботи Ради 16 грудня 15
Календарі Ковальчука, суперечка Стефанчука і Разумкова, дискусія Вятровича і Бужанського, Вірастюк під ялинкою, - день роботи Ради 16 грудня 16

Стильний лук від "слуги народу" Максима Пашковського.

Календарі Ковальчука, суперечка Стефанчука і Разумкова, дискусія Вятровича і Бужанського, Вірастюк під ялинкою, - день роботи Ради 16 грудня 17

Також дивіться: "Прошу не обісратись ще раз": Арахамія хоче, аби "слуги народу" не підтримувати проведення позачергового засідання щодо ФОПів. ФОТО

Парламентарі - історики Володимир В'ятрович (ЄС) і Максим Бужанський (СН).

Календарі Ковальчука, суперечка Стефанчука і Разумкова, дискусія Вятровича і Бужанського, Вірастюк під ялинкою, - день роботи Ради 16 грудня 18

У депутатки Ірина Констанкевич із групи "За майбутнє" закінчилось голодування.

Календарі Ковальчука, суперечка Стефанчука і Разумкова, дискусія Вятровича і Бужанського, Вірастюк під ялинкою, - день роботи Ради 16 грудня 19

"Слуги" Євгенія Кравчук і Богдан Яременко завжди мають теми для обговорення.

Календарі Ковальчука, суперечка Стефанчука і Разумкова, дискусія Вятровича і Бужанського, Вірастюк під ялинкою, - день роботи Ради 16 грудня 20

Спеціальний депутатський робочий костюм з вишивкою Верховної Ради.

Календарі Ковальчука, суперечка Стефанчука і Разумкова, дискусія Вятровича і Бужанського, Вірастюк під ялинкою, - день роботи Ради 16 грудня 21

Також дивіться: "Как говорит один еврей: не нужно нервничать и убиваться. Тебе за это не заплатят": "слуги народу" підбадьорюють один-одного у ВР. ФОТО

Фото: Цензор.НЕТ.

Автор: Володимир Янченко
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Топ коментарі
+9
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16.12.2021 20:50
+7
ВАна після чергового апгрейду

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16.12.2021 20:19
+6
. .
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16.12.2021 21:36
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вот это фото самое палевное..
Вятрович законтактился с опущенным...
- надеюсь дело того стоило..
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16.12.2021 20:13 Відповісти
та не,он ему за решение езыковага вопроса Хмельницким пояснял..
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16.12.2021 20:22 Відповісти
хз, но не комильфо как то на это смотреть..
мерзость
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16.12.2021 20:25 Відповісти
они коллеги по ВР, обязаны же между собой общаться
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17.12.2021 07:20 Відповісти
хотя здесь Вятрович вроде как и красава..
https://twitter.com/i/status/1471466175007707139
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16.12.2021 20:48 Відповісти
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17.12.2021 00:56 Відповісти
капський прихвостень бужанський виявляється ще й історик по сумісництву?
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16.12.2021 20:14 Відповісти
ВАна після чергового апгрейду

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16.12.2021 20:19 Відповісти
ВАНА еще и на барабанах магёт )))

https://t.me/uniannet/28693

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16.12.2021 20:36 Відповісти
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16.12.2021 20:50 Відповісти
Гунько є бенефіціаром ТОВ "Компанія Інтер-Профіт", яка займається будівництвом.
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17.12.2021 09:30 Відповісти
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17.12.2021 09:32 Відповісти
. .
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16.12.2021 21:36 Відповісти
Фото з мавпочкою)
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16.12.2021 20:37 Відповісти
я вас прошу, дівчата починають робити апгрейд з 20 років, а то іще раніше. І зараз це норма. Я не прихильник, але чомусь - це норма. Робити в 60 - ще розумію, але робити в 20 - дебілізм.
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19.12.2021 19:48 Відповісти
разумков просто смешной в своей дискуссии. что стефанчуку из того, что разумков недолюбливает Канта с его категорическим императивом? ведь ему просто ближе три стадии человеческого существования Кьеркегора. ))
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16.12.2021 20:23 Відповісти
кунсткамера, прости госпади
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16.12.2021 20:57 Відповісти
Как они все "болеют" за Украину.. аж на слезу пробило...
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16.12.2021 21:07 Відповісти
Анал-табу зайнявся б трохи фігурою, а там дивись і не табу )))
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16.12.2021 21:19 Відповісти
Час голодування підійшЛО до кінця!!! Що за дибіли це писали???
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16.12.2021 21:58 Відповісти
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17.12.2021 00:55 Відповісти
Іпала жаба гадюку.
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17.12.2021 14:54 Відповісти
 
 