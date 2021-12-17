24 231 76
Капітан поліції Васенков, який спілкувався з Гогілашвілі, продовжує працювати в зоні ООС. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Суспільство
Капітан поліції Костянтин Васенков, на якого напав заступник міністра внутрішніх справ Олександр Гогілашвілі, продовжує виконувати свою роботу в зоні ООС.
Про це у Facebook повідомив Сергій Сухін, інформує Цензор.НЕТ.
"Знайомтеся, справжне обличчя МВС, капітан Васенков Костянтин. У минулому дільничий офіцер Поліції, а зараз УКЗ ГУ НП у Київській області. Костя продовжує сумлінно виконувати свою роботу, перебуваючи у відрядженні у зоні ООС.
Той самий Васенков, який ввічливо та достойно спілкувався із колишнім заступником Міністра Гогілашвілі. Ось його обличчя точно не соромно показати усім Поліцейським", - йдеться в повідомленні.
Топ коментарі
+88 Ksenia VB
показати весь коментар17.12.2021 09:20
+59 Шрек Баблокат
показати весь коментар17.12.2021 09:26
+54 Fjall_Raven
показати весь коментар17.12.2021 09:23
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Бо таким і має бути справжній офіцер.
у першому випадку на це майже не звертаєш уваги (бо є до нього повага)....в іншому...)))))
за сумлінне виконання посадових обовьязків !
Їх тут багато лазить.
На выстрел в воздух он сказал: кончай дурить
Я чуть замешкался, и не вступая в спор
Чинарик выплюнул и выстрелил в упор. (с)
Ось так за уставом караульної служби треба було діяти
Это я так подумал!!! Киевские они там перетрут между собой и все порешают!!
Сидят двое чукч на самом крайнем севере и бултыхают ножками в Северном Ледовитом Океане. Один другому:
- Хоцес анекдот рассказу?
- Палитицеский?
- Палитицеский однако.
- Тогда не надо. Есцё сошлют...
---
Его за эту выходку должны были в Киев сослать? А кто на его месте мёрнуть будет? Отот ..швили?
Уважуха !
но если внимательно смотреть видео тогда наезда на блок-посте, то Костя там буксовать начал и заднюю включать, хотя, правда была на его стороне… а вот на видео где патрульные в Киеве общались с этим мудилой - они ему четко обосновали, что находятся при исполнении и у них приказ и нах