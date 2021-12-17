Капітан поліції Васенков, який спілкувався з Гогілашвілі, продовжує працювати в зоні ООС. ФОТО

Капітан поліції Костянтин Васенков, на якого напав заступник міністра внутрішніх справ Олександр Гогілашвілі, продовжує виконувати свою роботу в зоні ООС.

Про це у Facebook повідомив Сергій Сухін, інформує Цензор.НЕТ.

"Знайомтеся, справжне обличчя МВС, капітан Васенков Костянтин. У минулому дільничий офіцер Поліції, а зараз УКЗ ГУ НП у Київській області. Костя продовжує сумлінно виконувати свою роботу, перебуваючи у відрядженні у зоні ООС.

Той самий Васенков, який ввічливо та достойно спілкувався із колишнім заступником Міністра Гогілашвілі. Ось його обличчя точно не соромно показати усім Поліцейським", - йдеться в повідомленні.

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