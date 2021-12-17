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Нацполіція (13932) Гогілашвілі (75)

Капітан поліції Васенков, який спілкувався з Гогілашвілі, продовжує працювати в зоні ООС. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Суспільство

Капітан поліції Костянтин Васенков, на якого напав заступник міністра внутрішніх справ Олександр Гогілашвілі, продовжує виконувати свою роботу в зоні ООС.

Про це у Facebook повідомив Сергій Сухін, інформує Цензор.НЕТ.

"Знайомтеся, справжне обличчя МВС, капітан Васенков Костянтин. У минулому дільничий офіцер Поліції, а зараз УКЗ ГУ НП у Київській області. Костя продовжує сумлінно виконувати свою роботу, перебуваючи у відрядженні у зоні ООС.

Той самий Васенков, який ввічливо та достойно спілкувався із колишнім заступником Міністра Гогілашвілі. Ось його обличчя точно не соромно показати усім Поліцейським", - йдеться в повідомленні.

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Капітан поліції Васенков, який спілкувався з Гогілашвілі, продовжує працювати в зоні ООС 01

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+88
А орденом нагородили ?
Бо таким і має бути справжній офіцер.
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17.12.2021 09:20
+59
респект настоящему Мужику!.. и позор черножопой коррумпированной скотине!
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17.12.2021 09:26
+54
так и гомиашпили продолжает жить с будановым преспокойно, в доме который им манька снимает.
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17.12.2021 09:23
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А орденом нагородили ?
Бо таким і має бути справжній офіцер.
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17.12.2021 09:20 Відповісти
а відчули різницю (як я!!) у ставленні до цього Воїна невеликого за зростом та міцного за характером..... і преЗЕнєлоха - невеликого за зростом і нудотно-блювотним по суті )))
у першому випадку на це майже не звертаєш уваги (бо є до нього повага)....в іншому...)))))
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17.12.2021 09:52 Відповісти
Капітану поліції Васенкову шана від Українського народу !

за сумлінне виконання посадових обовьязків !
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17.12.2021 16:02 Відповісти
так и гомиашпили продолжает жить с будановым преспокойно, в доме который им манька снимает.
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17.12.2021 09:23 Відповісти
Причем Манька снимает хату для двух ЗЕленых мужеложцев за деньги налогоплательщиков.
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17.12.2021 09:27 Відповісти
А я, от не зрозумів, ця маша - вона у них - одна на двох?
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17.12.2021 15:09 Відповісти
не....она только постель перестелает...
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17.12.2021 18:21 Відповісти
Через пару месяцев поинтересуйтесь его судьбой...
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17.12.2021 09:24 Відповісти
Нічого йому не буде, замміністри приходять і уходять, капітани лишаються.
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17.12.2021 09:28 Відповісти
Это если выдержит все тягости службы.
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17.12.2021 09:35 Відповісти
Витримає, максимум - не підвищать, а в разі зміни влади буде полковником за пару років.
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17.12.2021 09:37 Відповісти
только в случае, когда шило на мыло не поменяют. есть такая уверенность? ото ж!
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17.12.2021 09:44 Відповісти
телеполківник стогній?)
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17.12.2021 09:48 Відповісти
Теж помітили, ці всі прессекретарі в МВС набагато швидше отримують звання, ніж опера.
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17.12.2021 09:58 Відповісти
Секретар до важливих дуп ближче.
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17.12.2021 15:57 Відповісти
до муж но в лад ці в...
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17.12.2021 19:29 Відповісти
так ни в кабінеті сидить....а НГ в окопах немає..ну хіба що в Азов переведуть
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17.12.2021 10:17 Відповісти
Через пару мєсяцев буде стільки нових зашкварів, що ніхто не згадає ні цього Гогішвілі ,ні цього капітана. 100%
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17.12.2021 17:05 Відповісти
Не "дільничий", а дільничний.
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17.12.2021 09:25 Відповісти
респект настоящему Мужику!.. и позор черножопой коррумпированной скотине!
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17.12.2021 09:26 Відповісти
та скотыняка думала что он уже Берия..
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17.12.2021 18:23 Відповісти
Ще б отой бравий поліцейський розповів хто дав йому команду з гори бути таким сміливим от тоді б дійсно повірив би.А так, це було шоу для піпла.Мабуть ця Гога вже конкретно комусь сала за шкуру залила або корону спіймала ось хлопця і помножили на нуль.А Костя просто виконав вказівки.
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17.12.2021 09:27 Відповісти
Дійсно, яка скотина дала йому команду діяти по уставу.
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17.12.2021 09:30 Відповісти
когда вынюхаешь эту информацию - не забудь поделиться...!
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17.12.2021 10:28 Відповісти
Правильно было сказать "пока еще работает". Немного пыль уляжется и эти крысята с свиносабачими паспортами кинутся на них, можете даже не сомневается. Наш верховный Нелох такие вещи не забывает, обидели ж корефана по "белой дорожке", а тут еще простолюдин себе такое позволил.
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17.12.2021 09:27 Відповісти
это,правда - слуги народа очень злопамятны..
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17.12.2021 09:30 Відповісти
Кацапье,оно такое
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18.12.2021 19:27 Відповісти
Простолюдин просто не в змозі попасти на блокпост в зоні АТО, грошей не вистачить.
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17.12.2021 09:34 Відповісти
Конечно бросятся, когда такие терпилы по приколу выбирают их, а потом в нете подкалывают нормальных пацанов
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18.12.2021 08:44 Відповісти
То може бути кацап з швабри...
Їх тут багато лазить.
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18.12.2021 11:01 Відповісти
Капитан разворошил кубло....
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17.12.2021 09:31 Відповісти
Респект! Побільше таких поліцейских.
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17.12.2021 09:32 Відповісти
В ютьюбе кажуть что Наркомафия Голобородьки прийшла до влади назавжди тому що 73%...
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17.12.2021 09:35 Відповісти
Вряд-ли, сейчас 73 процента получат платёжки и будут искать нового мессию" это больше набалоболит" а не кто реально что то может сделать. Хотя я уже сейчас не знаю ни одного кто будет за него голосовать.
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17.12.2021 10:25 Відповісти
Гога бикував так само і в Києві.
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17.12.2021 09:36 Відповісти
На первый окрик начал он шутить

На выстрел в воздух он сказал: кончай дурить

Я чуть замешкался, и не вступая в спор

Чинарик выплюнул и выстрелил в упор. (с)

Ось так за уставом караульної служби треба було діяти
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17.12.2021 09:38 Відповісти
А Верещук что сказала по этому инциденту? Наверное занята с Сивохой подготовкой подконтрольного Украине населения к референдуму по Донбассу.
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17.12.2021 09:40 Відповісти
А чого досі капітан??? Васенкову Костянтину щира повага! Добре що в поліції є такі люди як Костік....
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17.12.2021 09:52 Відповісти
Відповідальних на КП, а хитромудрих у кабінети. Ось така кадрова політика у цій державі.
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17.12.2021 10:05 Відповісти
А быает подругому??? Вы думаете он бы мог в Киеве стать министром, у бывшего министра дети ,внуки , друзья - их куда всех девать?
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17.12.2021 10:11 Відповісти
Молоток КАПІТАН!!
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17.12.2021 10:08 Відповісти
Автомат болше него!!!! Наза лупал...ся теперь прийдется джугашвили идти в бизнес! Потом же и пойдешь просится к нему в охранное агенство !!!
Это я так подумал!!! Киевские они там перетрут между собой и все порешают!!
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17.12.2021 10:08 Відповісти
Усть хорошая байка - "Tы что c ножем делаешь?? Не ты а ВЫ. А почему ВЫ?? Потому что к человеку с ножем надо больше уважения и на ВЫ!!!" А тут у пацана АК в руках, можно как то и по уважительнее!!! Тем более блок пост, прикопали бы где ни будь не очень и далеко, и никто бы и не вспомнил бы про этого замминстря..!!! Паренек молоток.
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17.12.2021 10:11 Відповісти
Ага прикопали бы. А СБУшная охрана там для красоты была? Не факт, что тот чувак и автомат бы успел поднять.
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17.12.2021 12:05 Відповісти
Бери выше, не СБУ охраняло бороду нашего горного друга, а хлопцы с ГУР.
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17.12.2021 13:18 Відповісти
Вы наверное большой фанат голливудских фильмов про честных копов, которые всегда побеждают нечестных！😀
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18.12.2021 18:54 Відповісти
Красава! Не засцав перед хамовитим мусорком-начальнічком!
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17.12.2021 10:13 Відповісти
Капітани поліції (в зоні ООС) не працюють, а служать
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17.12.2021 10:15 Відповісти
Маладец, загнал черного бика в стойло !
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17.12.2021 10:26 Відповісти
Герою слава.Ганьба клоунам.
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17.12.2021 10:48 Відповісти
Красавчики, накрыли кротячу хату!!!!
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17.12.2021 11:56 Відповісти
Вспомнился анекдот времён СССР.
Сидят двое чукч на самом крайнем севере и бултыхают ножками в Северном Ледовитом Океане. Один другому:
- Хоцес анекдот рассказу?
- Палитицеский?
- Палитицеский однако.
- Тогда не надо. Есцё сошлют...
---
Его за эту выходку должны были в Киев сослать? А кто на его месте мёрнуть будет? Отот ..швили?
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17.12.2021 12:04 Відповісти
Уважение и гордость за таких ребят,жаль что мрази увласти!
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17.12.2021 12:35 Відповісти
Молодец товарищ Капитан Васенков!!! Наградить Капитана Васенкова и защитите наконец-т всю полицию. Я бы по ногам очередь твари дал!!!
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17.12.2021 13:51 Відповісти
Красавчик. Настоящий.
Уважуха !
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17.12.2021 15:24 Відповісти
Там еще был высокий. крепкий ст.сержант, который воюет с 2014 г. Он достойно себя вел и чуть ли не посылал Обезьяношвилю. Почему его не вспомнили?!
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17.12.2021 18:02 Відповісти
Это напарник Васенкова ст. сержант полка "Киев" Евгений Довгалюк, увидев хамское поведение замминистра, начал вести видеозапись на телефон. Это именно Довгалюк говорил, что он на фронте с 2014 года"
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17.12.2021 18:08 Відповісти
Береза писал, что его знакомые из МВД сказали, что если бы не было записи - то Гогигашвили выгнал бы с позором хлопцев со службы. Было бы, как с Мецгером из "Укрсимбанка".
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17.12.2021 18:12 Відповісти
Теперь парню нужно держать ухо в остро... Эта злобная, мстительная мразь просто так это дело не оставит...Ожидать можно чего угодно...
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17.12.2021 18:52 Відповісти
пошлет Буданова на разборки
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17.12.2021 20:01 Відповісти
Нужно журналистам его держать в поле зрения
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17.12.2021 20:47 Відповісти
У меня к Косте маленькая претензия - почему не пристрелил гандона? А так, молодец.
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17.12.2021 20:32 Відповісти
Красавчик, еще есть люди в Украине!!!!
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17.12.2021 20:45 Відповісти
Молодец Костя, крассава, рассекретил ****** рашистского!!!
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17.12.2021 23:59 Відповісти
Нам нужно в ВР, нанимать вот таких парней, не голосуют за нормальный закон, принципиально ***** вломили и ппц
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18.12.2021 07:11 Відповісти
Благодаря этому настоящему офицеру вскрыли целую шпионскую сеть
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18.12.2021 11:56 Відповісти
Кепу - респект! я на його прикладі і (гогілашвілі) пояснював курсантам поліції принцип рівності перед законом - дуже нормально доходило
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18.12.2021 11:59 Відповісти
Красавчик! Нормальний президент как минимум медаль дал.
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18.12.2021 15:42 Відповісти
Респект парню, конечно, попал под пресс.
но если внимательно смотреть видео тогда наезда на блок-посте, то Костя там буксовать начал и заднюю включать, хотя, правда была на его стороне… а вот на видео где патрульные в Киеве общались с этим мудилой - они ему четко обосновали, что находятся при исполнении и у них приказ и нах
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18.12.2021 16:53 Відповісти
Повага цьому офіцеру
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18.12.2021 18:07 Відповісти
"Замминистра с таким е#алом, как у меня, он один всего" . Молодий поліцейський, а розкрив ціле кодло консервованих зелених. Просто сумлінним виконанням обов'язків. Розум, стриманість, вихованість vs бикуватої консерви.
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18.12.2021 20:15 Відповісти
Дякуємо пану капітану Васенкову Костянтину за службу!!!
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18.12.2021 21:53 Відповісти
Респект капитану ! Пример для всех полицейских ! Такие полицейские и меняют страну ! Закон - один для всех !!!!
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19.12.2021 11:12 Відповісти
Капитану Васенкову респект и уважение, за службу. И нужно отслеживать его карьерную судьбу, что бы зелёные Гоги и Будановы не отомстили парню,когда все утихнет.
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19.12.2021 14:35 Відповісти
 
 