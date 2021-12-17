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З початку агресії РФ проти України військова контррозвідка затримала 1096 учасників НЗФ і припинила діяльність 6 терористичних груп, - СБУ. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Події Фоторепортаж

Упродовж 2014-2021 років військова контррозвідка Служби безпеки України встановила особи 1387 учасників незаконних збройний формувань так званих "ЛНР" і "ДНР" і затримала 1096 із них.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба СБУ.

За цей період також було викрито і затримано 133 агенти іноземних спецслужб, припинено діяльність 6 терористичних груп, ліквідовано 210 схронів зі зброєю.

Практично кожен із цих випадків є результатом багатоетапних спецоперацій, які розробила та здійснила військова контррозвідка СБУ у рамках протидії гібридним загрозам.

За її матеріалами було розпочато понад 7 тис. кримінальних проваджень щодо злочинів проти державної безпеки України. І вже 688 вироків суду набрали чинності.

З початку агресії РФ проти України військова контррозвідка затримала 1096 учасників НЗФ і припинила діяльність 6 терористичних груп, - СБУ 01

Один із кричущих випадків, викритих контррозвідкою, – спроба угону на територію РФ українського літака-розвідника Су-24МР у 2014 році. Його намагався здійснити командир екіпажу-спарки однієї з військових частин, дислокованих у Хмельницькій області, якого завербували представники Головного управління Генштабу Збройних сил РФ.

Він мав здійснити посадку літака на аеродромі в РФ через нібито несправність бортового обладнання. Однак співробітники СБУ затримали зловмисника на спробі вчинення злочину. А суд визнав його винним за ч. 1 ст. 111 (державна зрада) Кримінального кодексу, засудивши до 12 років позбавлення волі.

У 2020 році військова контррозвідка СБУ затримала у Луганській області диверсанта, який намагався підірвати залізничну станцію у м. Рубіжне та військовий мобільний госпіталь. Зловмисника затримали після встановлення ним вибухових пристроїв, обладнаних засобами дистанційного підриву.

Саме в той час на станції в Рубіжному відбувалося завантаження військової техніки, а в шпиталі Сєвєродонецька перебували близько 170 осіб персоналу та українських військовослужбовців на лікуванні.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Військова контррозвідка СБУ запобігла можливій передачі спецслужбам РФ секретних даних щодо підрозділів протиповітряної оборони України. ФОТОрепортаж

Після терактів диверсант планував перетнути лінію розмежування і переховуватись в ОРДЛО. Однак затриманому повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 15, ч. 1 ст. 258 (терористичний акт) Кримінального кодексу. Наразі він перебуває під вартою, а слідчі дії для встановлення всіх обставин справи та можливих учасників тривають.

До 12 років позбавлення волі засуджено ще одного ворожого агента за статтею "Державна зрада". Ним виявися колишній співробітник Головного розвідувального управління Генерального штабу Збройних сил СРСР. Підполковник у відставці був "розконсервований" представниками російських спецслужб для проведення підривної діяльності проти України.

Агент збирав розвіддані про сили антитерористичної операції, у тому числі їх позиції та системи інженерного захисту. Також він спробував залучити до негласного співробітництва командира одного з українських військових підрозділів. Проте контррозвідники затримали зловмисника на пункті пропуску "Сеньківка" у Чернігівській області. Він прямував на територію Брянської області РФ для зустрічі зі своїми "кураторами".

Крім того, СБУ знешкодила на сході України угруповання, яке займалось проведенням інформаційних диверсій проти нашої держави. До його складу входило 15 осіб. Їх куратором був представник Головного управління Генштабу Збройних сил РФ.

Зловмисники поширювали через інтернет деструктивний контент для дестабілізації суспільно-політичної обстановки в Україні.

Організаторів групи було засуджено до різних термінів ув’язнення за вчинення злочинів, передбачених ч. 1 ст. 258-3 (створення терористичної групи чи терористичної організації) та ч. 1 ст. 111 (державна зрада) Кримінального кодексу України.

Окрім того, військова контррозвідка системно протидіє порушенням законодавства щодо збереження державної таємниці.

Зокрема, за період гібридної війни було:

- виявлено та локалізовано 439 спроб іноземної сторони отримати відомості з обмеженим доступом,

- притягнуто до адміністративної відповідальності 1642 особи за порушення законодавства у сферах охорони державної таємниці та інформаційної безпеки,

- скасовано 507 службовим особам допуск до державної таємниці,

- зупинено дію 22 дозволів установам на провадження діяльності, пов’язаної з державною таємницею.

Військова контррозвідка СБУ також протидіє корупції та проявам організованої злочинності у військах. Завдяки цій роботі з 2014 року було не допущено завдання економічних збитків державі у розмірі 32,7 млрд гривень.

З початку агресії РФ проти України військова контррозвідка затримала 1096 учасників НЗФ і припинила діяльність 6 терористичних груп, - СБУ 02

З початку агресії РФ проти України військова контррозвідка затримала 1096 учасників НЗФ і припинила діяльність 6 терористичних груп, - СБУ 03
З початку агресії РФ проти України військова контррозвідка затримала 1096 учасників НЗФ і припинила діяльність 6 терористичних груп, - СБУ 04
З початку агресії РФ проти України військова контррозвідка затримала 1096 учасників НЗФ і припинила діяльність 6 терористичних груп, - СБУ 05
З початку агресії РФ проти України військова контррозвідка затримала 1096 учасників НЗФ і припинила діяльність 6 терористичних груп, - СБУ 06
З початку агресії РФ проти України військова контррозвідка затримала 1096 учасників НЗФ і припинила діяльність 6 терористичних груп, - СБУ 07
З початку агресії РФ проти України військова контррозвідка затримала 1096 учасників НЗФ і припинила діяльність 6 терористичних груп, - СБУ 08
З початку агресії РФ проти України військова контррозвідка затримала 1096 учасників НЗФ і припинила діяльність 6 терористичних груп, - СБУ 09
З початку агресії РФ проти України військова контррозвідка затримала 1096 учасників НЗФ і припинила діяльність 6 терористичних груп, - СБУ 10
З початку агресії РФ проти України військова контррозвідка затримала 1096 учасників НЗФ і припинила діяльність 6 терористичних груп, - СБУ 11
З початку агресії РФ проти України військова контррозвідка затримала 1096 учасників НЗФ і припинила діяльність 6 терористичних груп, - СБУ 12
З початку агресії РФ проти України військова контррозвідка затримала 1096 учасників НЗФ і припинила діяльність 6 терористичних груп, - СБУ 13
З початку агресії РФ проти України військова контррозвідка затримала 1096 учасників НЗФ і припинила діяльність 6 терористичних груп, - СБУ 14
Фото: сайт СБУ
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Звіт це велика сила. Прозвітували і пішли далі робити свої справи, бариші рахувати....
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17.12.2021 10:35 Відповісти
В Рашке у большинства населения стадно-холуйское сознание. В этом сознании свобода является синонимом "бардака". Это потому, что в стаде свобода именно так воспринимается. Веками вбивавшаяся в головы российского населения тоталитарная пропаганда накрепко внушила ему догму, что хамоватая агрессивность, постоянно проявляемая российскими правителями, - это какая-то "особенная высокодуховность".
Причём, эта хамоватая агрессивность, выдаваемая дрессированной пропагандой за "особенную духовность", свойственна российским правителям традиционно, будь то ультралевые как при СССР, или ультраправые как сейчас, когда в Кремле засел мерзкий валенкообразный отморозок - ботоксный фюрер Путлер.

Но проблема сейчас для цивилизованного мира, что нынешние кремлёвские обалдуи пытаются распространять эту стадно-холуйскую систему на другие страны, используя для этого свою смердящую хамовато-ксенофобской вонью пропаганду и большие бабки от нефтегазового сырья, хищнически изымаемого из оккупированных территорий северных народностей, которые были подвергнуты геноциду предыдущими кремлёвскими бандитами
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17.12.2021 11:11 Відповісти
И все это за первые ПЯТЬ ЛЕТ.
За последние два года, только и есть из "достижений", что Цемаха отпустили.
Да и кацапских агентов пачку в оХвисе ********** на работу устроили.
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17.12.2021 10:40 Відповісти
Упродовж 2014-2021 років військова контррозвідка Джерело: https://censor.net/ua/p3305756

только не надо примазываться к прошлой власти , отчёт надо разделить на 2014-2019 и 2019-2021 . Вот так цифры читать интереснее
А ещё - сколько задержано ( и отпущено) лично при Буданове ?
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17.12.2021 10:42 Відповісти
Врать меньше надо! Через аэропорты Борисполя и Одессы по безвизовым паспортам летают в Европу сотни, если не тысячи коллараборантов и членов их семей (сотрудники «полиции»,«исполкомов», «советов» «днр»), многие купили квартиры и землю в Киеве и области… СБУ ничего не видит. Или - так надо
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17.12.2021 10:51 Відповісти
а можно отдельно статистику за последние два года?
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17.12.2021 11:01 Відповісти
Еще две группы остались: Слуги народа и зебобики.
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17.12.2021 11:02 Відповісти
Нарисовали себе Турборежим согласно плану и рисуют нужну цифирь...,это типа в Сссре дохляке..пятилетку за 3 года...
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17.12.2021 11:05 Відповісти
Як можна порахувати те що було недопущень економічних злочинів на 32,7 млрд грв ? З таким самим успіхом можна написати 100 млрд, 200 млрд ! Або інша цифра -- заборонено в'їзд в Україну 129 іноземцям. Якщо поділити на майже 8 років війни то виходить що забороняли в'їзд 1 або 2 на місяць ! Невже це досягнення
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17.12.2021 11:18 Відповісти
задержала 1096 из них

----------------

Интересно: Сколько из этого числа были чисто кацапские военные? Почему нет уточнения, раз предполагается что в ЛДНР их (по разным оценкам) от 2 до 20 тыс.?
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17.12.2021 11:43 Відповісти
Да то все так , дріб"язок. Саме головне-державному перевороту запобігли, путч так би мовити на корню пресікли. Горжусь, ***! Правда секретарку з Гогі проворонили,агентів московії в ОП не бачать , та то таке. Головне путчу нема, скоро медаля вішать будуть !!!
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17.12.2021 12:37 Відповісти
"Упродовж 2014-2021 років військова контррозвідка Служби безпеки України встановила особи 1387 учасників незаконних збройний формувань так званих "ЛНР" і "ДНР" і затримала 1096 із них. Джерело: https://censor.net/ua/p3305756"

КРІМ ТОГО, "обілечено" 200 тис. бізнесменів, продано 100 тис. замовлених кримінальних проваджень, "віджато" 50 тис. об'єктів нерухомості))) Рекетири довбані, і не соромно вихвалятися "роботою" за 7 років??? Напразі, сидить такий собі Коля Беззубенко помічником Єрмака в ОП (доречі, контррозвідник з економіки СБУ) і курує всі митні пости на західному кордоні - вся контрабанда підконтрольна цьому персонажу! Чорти рогаті і тупі свині, немає інших слів)))

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17.12.2021 12:52 Відповісти
 
 