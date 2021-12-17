З початку агресії РФ проти України військова контррозвідка затримала 1096 учасників НЗФ і припинила діяльність 6 терористичних груп, - СБУ. ФОТОрепортаж

Упродовж 2014-2021 років військова контррозвідка Служби безпеки України встановила особи 1387 учасників незаконних збройний формувань так званих "ЛНР" і "ДНР" і затримала 1096 із них.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба СБУ.

За цей період також було викрито і затримано 133 агенти іноземних спецслужб, припинено діяльність 6 терористичних груп, ліквідовано 210 схронів зі зброєю.

Практично кожен із цих випадків є результатом багатоетапних спецоперацій, які розробила та здійснила військова контррозвідка СБУ у рамках протидії гібридним загрозам.

За її матеріалами було розпочато понад 7 тис. кримінальних проваджень щодо злочинів проти державної безпеки України. І вже 688 вироків суду набрали чинності.







Один із кричущих випадків, викритих контррозвідкою, – спроба угону на територію РФ українського літака-розвідника Су-24МР у 2014 році. Його намагався здійснити командир екіпажу-спарки однієї з військових частин, дислокованих у Хмельницькій області, якого завербували представники Головного управління Генштабу Збройних сил РФ.

Він мав здійснити посадку літака на аеродромі в РФ через нібито несправність бортового обладнання. Однак співробітники СБУ затримали зловмисника на спробі вчинення злочину. А суд визнав його винним за ч. 1 ст. 111 (державна зрада) Кримінального кодексу, засудивши до 12 років позбавлення волі.

У 2020 році військова контррозвідка СБУ затримала у Луганській області диверсанта, який намагався підірвати залізничну станцію у м. Рубіжне та військовий мобільний госпіталь. Зловмисника затримали після встановлення ним вибухових пристроїв, обладнаних засобами дистанційного підриву.

Саме в той час на станції в Рубіжному відбувалося завантаження військової техніки, а в шпиталі Сєвєродонецька перебували близько 170 осіб персоналу та українських військовослужбовців на лікуванні.

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Після терактів диверсант планував перетнути лінію розмежування і переховуватись в ОРДЛО. Однак затриманому повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 15, ч. 1 ст. 258 (терористичний акт) Кримінального кодексу. Наразі він перебуває під вартою, а слідчі дії для встановлення всіх обставин справи та можливих учасників тривають.

До 12 років позбавлення волі засуджено ще одного ворожого агента за статтею "Державна зрада". Ним виявися колишній співробітник Головного розвідувального управління Генерального штабу Збройних сил СРСР. Підполковник у відставці був "розконсервований" представниками російських спецслужб для проведення підривної діяльності проти України.

Агент збирав розвіддані про сили антитерористичної операції, у тому числі їх позиції та системи інженерного захисту. Також він спробував залучити до негласного співробітництва командира одного з українських військових підрозділів. Проте контррозвідники затримали зловмисника на пункті пропуску "Сеньківка" у Чернігівській області. Він прямував на територію Брянської області РФ для зустрічі зі своїми "кураторами".

Крім того, СБУ знешкодила на сході України угруповання, яке займалось проведенням інформаційних диверсій проти нашої держави. До його складу входило 15 осіб. Їх куратором був представник Головного управління Генштабу Збройних сил РФ.

Зловмисники поширювали через інтернет деструктивний контент для дестабілізації суспільно-політичної обстановки в Україні.

Організаторів групи було засуджено до різних термінів ув’язнення за вчинення злочинів, передбачених ч. 1 ст. 258-3 (створення терористичної групи чи терористичної організації) та ч. 1 ст. 111 (державна зрада) Кримінального кодексу України.

Окрім того, військова контррозвідка системно протидіє порушенням законодавства щодо збереження державної таємниці.

Зокрема, за період гібридної війни було:

- виявлено та локалізовано 439 спроб іноземної сторони отримати відомості з обмеженим доступом,

- притягнуто до адміністративної відповідальності 1642 особи за порушення законодавства у сферах охорони державної таємниці та інформаційної безпеки,

- скасовано 507 службовим особам допуск до державної таємниці,

- зупинено дію 22 дозволів установам на провадження діяльності, пов’язаної з державною таємницею.

Військова контррозвідка СБУ також протидіє корупції та проявам організованої злочинності у військах. Завдяки цій роботі з 2014 року було не допущено завдання економічних збитків державі у розмірі 32,7 млрд гривень.

























Фото: сайт СБУ