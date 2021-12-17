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Житомирщина (1040) контррозвідка (458) СБУ (10039) розкрадання (50)

Контррозвідка СБУ викрила розкрадання комплектуючих до зенітно-ракетних комплексів на десятки мільйонів гривень. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Події Фоторепортаж

Контррозвідка СБУ продовжує здійснювати комплексні заходи щодо запобігання та нейтралізації загроз у сфері обороноздатності нашої держави. У ході слідчо-оперативних дій у Житомирській області викрито розкрадання приладів та запчастин до зенітно-ракетного озброєння. Саме ці комплекси забезпечують протиповітряну оборону нашої держави.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба СБУ.

Співробітники СБУ встановили місцезнаходження підпільного складу, де зловмисники зберігали викрадену продукцію.

Під час його огляду виявлено декілька тонн комплектуючих, що підлягають державному експортному контролю.

За попередніми оцінками фахівців, вартість вилучених військових товарів становить десятки мільйонів гривень.

Як свідчать матеріали слідства, учасники схеми привласнили комплектуючі під час їх ремонту на одному з оборонних об’єктів.

Потім викрадену продукцію вивезли до орендованого складу поблизу одного із селищ Житомирського району.

У ході обшуків за місцем незаконного зберігання військових товарів виявлено майже 60 найменувань комплектуючих до зенітно-ракетних комплексів, у тому числі блоки управління.

Наразі вилучену продукцію направлено на експертизу.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": СБУ знешкодила осередок "ІДІЛ" у Києві: серед учасників - 5 громадян РФ. ФОТОрепортаж

У межах кримінального провадження, розпочатого слідчими СБУ за ч. 3 ст. 410 (викрадення, привласнення, вимагання військовослужбовцем зброї, бойових припасів, вибухових та інших бойових речовин, засобів пересування, військової та спеціальної техніки чи іншого майна, а також заволодіння ним шляхом шахрайства або зловживання службовим становищем) Кримінального кодексу України, тривають невідкладні слідчо-оперативні дії.

Правоохоронці встановлюють всі обставини протиправної діяльності для притягнення до відповідальності винних осіб.

Заходи із викриття правопорушення проводили контррозвідники та слідчі СБУ в Житомирській області за координації Департаменту контррозвідки СБУ та процесуального керівництва Житомирської спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері Центрального регіону.

Контррозвідка СБУ викрила розкрадання комплектуючих до зенітно-ракетних комплексів на десятки мільйонів гривень 01
Контррозвідка СБУ викрила розкрадання комплектуючих до зенітно-ракетних комплексів на десятки мільйонів гривень 02
Контррозвідка СБУ викрила розкрадання комплектуючих до зенітно-ракетних комплексів на десятки мільйонів гривень 03
Контррозвідка СБУ викрила розкрадання комплектуючих до зенітно-ракетних комплексів на десятки мільйонів гривень 04
Контррозвідка СБУ викрила розкрадання комплектуючих до зенітно-ракетних комплексів на десятки мільйонів гривень 05
Контррозвідка СБУ викрила розкрадання комплектуючих до зенітно-ракетних комплексів на десятки мільйонів гривень 06
Контррозвідка СБУ викрила розкрадання комплектуючих до зенітно-ракетних комплексів на десятки мільйонів гривень 07
Контррозвідка СБУ викрила розкрадання комплектуючих до зенітно-ракетних комплексів на десятки мільйонів гривень 08
Фото: сайт СБУ
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Топ коментарі
+14
попробуйте розстріляти (военний час ) - і процес піде ....реально ....
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17.12.2021 12:53
+11
Ну ,це взагалі піздец!!!
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17.12.2021 12:53
+11
Наибольше мне понравилась овчарка а "одежде" с надписью СБУ. Круто.
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17.12.2021 12:55
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Ну ,це взагалі піздец!!!
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17.12.2021 12:53 Відповісти
Так, це повна жопа! Реалії часів Зеленського... По такій же схемі порошенківські свинарчуки "героїчно завозили з Росії викрадену продукцію", а насправді постачали продукцію, викрадену зі складів наших же підприємств, але дерли за неї вдесятеро чи навіть вдвадцятеро...
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17.12.2021 13:21 Відповісти
Є інформація?
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17.12.2021 17:22 Відповісти
барыги работают не покладая рук
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17.12.2021 14:00 Відповісти
Бурба звільнився - тепер СБУ може зайнятись безпосередными обовязками
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17.12.2021 14:21 Відповісти
попробуйте розстріляти (военний час ) - і процес піде ....реально ....
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17.12.2021 12:53 Відповісти
Кишка тонка і ще ті причини на які ми вказали в попередній статті про ймовірність відкритого військового вторгнення в Україну зі сторони рассеї
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17.12.2021 12:58 Відповісти
так е
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17.12.2021 12:59 Відповісти
Наибольше мне понравилась овчарка а "одежде" с надписью СБУ. Круто.
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17.12.2021 12:55 Відповісти
И сколько бакланов отката получил с каждой такой попонки для собак ?
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17.12.2021 12:58 Відповісти
і найголовнішше - вони не "продаються " як баканови ...., а вірно "служать"
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17.12.2021 13:02 Відповісти
А

А вдруг болонка подвернется с импортной надписью на фуфайке , что тогда?
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17.12.2021 13:06 Відповісти
Ну як шо ? Та болонка буде явним шпийоном, шоб бубочке навредить.
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17.12.2021 14:59 Відповісти
Тільки хвіст у собачки якийсь куций. У неї часом пайку не крадуть діди, бо якась геть худа?
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17.12.2021 14:32 Відповісти
Та які там діди? Начальство все забирае собі, бо в нього ще не закінчилася епоха бідності, і вони останне доїдають.😢
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17.12.2021 14:56 Відповісти
Запчасти вызывают сомнения. У собаки зачетный жилет... Фото дня)))
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17.12.2021 13:00 Відповісти
Никаких сомнений - древний хлам, явно хотели сдать на драгметаллы.
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17.12.2021 13:49 Відповісти
Дрений хлам, на драгметаллы, особенно в ящике на фото 2. Так можно на несколько квартир наздавать.
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17.12.2021 14:06 Відповісти
які там драгметали? і що то в ящику?
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17.12.2021 16:08 Відповісти
Кроме лампочек все остальное не особо ценное, старые измерительные приборы. Но бл***, лампочки самое дефицитное и дорогое.
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17.12.2021 13:01 Відповісти
Найцікавіше це трансформатори у фанерному ящику -повинні були йти на заміну, але ніхто не міняє, дорожче і довше випаювати старий і впаювати новий, а ще сракорукість (жопорукость) ремонтників : 200% що впаяють низьку сторону в високу. Це при тарані крали чи при рєзнікавє, приховують ЗЕпадли
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17.12.2021 13:03 Відповісти
При модернізації КШМ на базі ГАЗ-66 (коли я служив в армії, це вже був початок 2020 року), всі заходи можернцізації включали прикручування саморізами 2-х розеток прямо в фанерну внутрішню оютяжку будки, а також встановлення китайського UPS (який був несправний і не заряджався!!!), а також припаювання переговорних пристроїв до автомобільної РС Моторолла.
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17.12.2021 13:16 Відповісти
Контррозвідці СБУ-респект...
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17.12.2021 13:06 Відповісти
фото собаки - воно "зробило" мій день)))
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17.12.2021 13:18 Відповісти
можэ цю собаку в прэзиденты?
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17.12.2021 15:30 Відповісти
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17.12.2021 15:33 Відповісти
Собака хоч чесний красти і дурити не буде!
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17.12.2021 16:11 Відповісти
Короче, мы без защиты, если на несколько миллионов, то весь комплекс хлам.
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17.12.2021 13:19 Відповісти
Вот и стала понятна схема "закупки" клистронов в логове врага , на которьіе тратили миллионьі наличкой . Ну , если за "свои личньіе средства" кто-то "восстановил" ПВО Киева , то можно и так отбить "расходьі".
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17.12.2021 13:20 Відповісти
Дались вам эти клистроны - позавчерашний день электроники.
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17.12.2021 13:59 Відповісти
Да ну ? А ЗРК С-300 без них не работает ...
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17.12.2021 15:01 Відповісти
Це тому що ерефія не має технології виготовлення HEMTів і ніхто рашінзам їх не продасть.
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17.12.2021 17:01 Відповісти
Не надо выдавать диверсионную деятельность явных и скрытых врагов за "имущественные преступления" из шкурных интересов.... Налицо измена!
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17.12.2021 13:22 Відповісти
Измена в каком смысле? Это не вывезешь , скорее всего снова продали бы ВСУ как новое.
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17.12.2021 13:48 Відповісти
Это в смысле - коли у ружжа нет затвора оно плохо стреляет.....
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17.12.2021 14:18 Відповісти
Наследие мародёров Януковича-Порошенко

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17.12.2021 13:32 Відповісти
Министрами обороны Украины времен дважды не судимого было двое РАБссиянцев Саламатин и Лебедев...,сколько было украдено со складов с 2010 по 2013 год подсчитать трудно...,но можно...,хотя многие документы уничтожены заблаговременно...Сегодня Паша Лебедев купил в Крыму нехилый особняк за 165 млн. долларов....Саламатин удрал на РАБссию...другой инфы по этим ублюдкам не нашел...Зачистили по полному тарифу ФСБшники в Ютьюбе
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17.12.2021 13:34 Відповісти
За 165 лмн. можно купить половину северного Крыма, а не какой-то сраный особняк на юге каменистого и безводного полуострова!
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17.12.2021 17:44 Відповісти
На сегодня группа Билингкет и Христо Грозев серьзно взялись за взрывы военных складов Украине Чехии и Болгарии,Христо найдет всех Бошировых Петровых...можете не сомневаться...
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17.12.2021 13:43 Відповісти
Думаю, что украли для того чтобы по новой продать ВСУ...
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17.12.2021 13:47 Відповісти
Це не просто розкрадання,його ж на дачі не приміниш.
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17.12.2021 13:49 Відповісти
Хлам 70-тых годов.
Сдайте на метлом.Трубка аслилографа допотопная.
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17.12.2021 13:57 Відповісти
Нормальная труба. В мене савєцкій осцил але трубка нова у ньому.Вистачить на багато років...Не гівно китайське.Усі савєцкі осцили -це копії американських осцилографів.
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17.12.2021 16:17 Відповісти
Похоже на какой- то древний ЗИП...
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17.12.2021 14:09 Відповісти
Бардак конечно!!! А если бы не сдали боеголовки, уже бы у каждого олигарха своя АЭС бы ла бы!!!! Бородатый точно бы с десяток спиз....дил!!
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17.12.2021 14:17 Відповісти
Зенитно-ракетными комплексами с такими комплектующими разве что аэропланы братьев Райт сбивать, если кидать эти комплектующие в низколетящие аэропланы
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17.12.2021 21:26 Відповісти
 
 