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аеропорт (684) Херсон (2339) Велике будівництво (718)

В аеропорту Херсона завершується реконструкція злітно-посадкової смуги, - ОДА. ВІДЕО+ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Суспільство

На летовищі проводяться роботи із влаштування покриття на смугах знепилення, а також розпочато нанесення розмітки.

Про це повідомляє Херсонська ОДА, інформує Цензор.НЕТ.

"Разом із новою злітно-посадковою смугою аеропорт "Херсон" отримає можливість приймати літаки Boeing 737 – 800, 900, Airbus 321, що дозволить збільшити пасажиропотік", - йдеться у повідомленні.

Для цього ЗПС було подовжено до 2600 метрів та розширено до 60 метрів.

До проєкту залучено 120 працівників та 100 одиниць спецтехніки.

На сьогодні підрядна організація в рамках програми "Велике будівництво" виконала фрезерування зношеного покриття, влаштувала вирівнюючий шар асфальтобетону, армуючий прошарок із композитного синтетичного матеріалу для запобігання тріщин та нижній шар покриття із дрібнозернистого асфальтобетону.

Для ЗПС підрядник розробив спеціальний склад асфальтобетону, який забезпечить новому покриттю підвищену стійкість до деформацій.

Нині на летовищі проводяться роботи із влаштування покриття на смугах знепилення, а також розпочато нанесення розмітки

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський анонсував плани реконструювати за ініційованою ним програмою "Велике будівництво" аеропорти у 16 містах України.

Також читайте: Після реконструкції вінницький аеропорт зможе обслуговувати мешканців сусідніх областей та Молдови, - заступник голови ОП Тимошенко. ФОТОрепортаж

В аеропорту Херсона завершується реконструкція злітно-посадкової смуги, - ОДА 01
В аеропорту Херсона завершується реконструкція злітно-посадкової смуги, - ОДА 02

Автор: Богдан Гуньковський
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Б -1 зможуть злітати?
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17.12.2021 13:21 Відповісти
да. хотя вес более значительный.
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19.12.2021 13:48 Відповісти
странные дела...в николаев строят бетонные дороги,а в херсоне асфальтную впп
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17.12.2021 13:35 Відповісти
Треба робити зльотну смугу з товщиною покриття залізо-бетону товщиною 1метр20см і довжиною 4км. Тоді звідтіля зможе зоетіти любий бомбовоз включно с В-1
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17.12.2021 13:36 Відповісти
Для Боингов и прочих военно-транспортных Геркулесов США само то что нужно..
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17.12.2021 13:55 Відповісти
Полосу вижу, а сам аэропорт что-то не просматривается
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17.12.2021 13:59 Відповісти
старый советский бетонный сарай...таку *уйню в таком ролике не покажут
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17.12.2021 14:21 Відповісти
Потрібно робити під літак"Мрія" щоб кавуни розвозити
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17.12.2021 14:18 Відповісти
сподіваємося що з метою можливості посадки важких бомбардувальників НАТО.....
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17.12.2021 14:31 Відповісти
Судячи з товщини полоси, він для внутрішніх рейсів. Тяжкі туди не сядуть.
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17.12.2021 15:46 Відповісти
 
 