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Дніпропетровщина (2364) СБУ (10039)

СБУ затримала банду зловмисників, які прикидалися активістами-антикорупціонерами. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Події Фоторепортаж

На Дніпропетровщині співробітники Служби Безпеки України викрили банду, яка нібито боролася із корупцією та вимагала гроші з бізнесу. Якщо підприємці відмовлялися платити, правопорушники завдавали шкоди їхній репутації.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.

За інформацією СБУ, злочинну схему організував керівник однієї з місцевих організацій. Він перевіряв наявність у державних реєстрах та базах даних дозвільних документів, а у разі невідповідностей подавав заяву до поліції.

Потім "активіст" ініціював особисту зустріч із бізнесменом та пропонував вирішити це питання. Далі у формі ультиматуму він озвучував суму "відкупу". В середньому це було від 3 до 5 тисяч доларів.

До тих, хто відмовляється, "активісти" застосовували весь арсенал впливу: блокували діяльність підприємства, запрошували журналістів на показові акції, подаючи це як боротьбу з порушеннями законодавства у сфері бізнесу.

Читайте: Контррозвідка СБУ викрила розкрадання комплектуючих до зенітно-ракетних комплексів на десятки мільйонів гривень. ФОТОрепортаж

Крім того, зловмисники намагалися чинити тиск навіть на поліцію - для "ефективного" розгляду поданих ними заяв.

Правоохоронці затримали "антикорупціонера" при передачі йому 70 тисяч гривень за невтручання у паливний бізнес одного з місцевих підприємців. В "офісі" банди та за місцем проживання фігурантів провели обшуки. Там вилучили телефони та жорсткі диски з доказами, документацію та чорнову бухгалтерію розрахунків із жертвами.

СБУ затримала банду зловмисників, які прикидалися активістами-антикорупціонерами 01

СБУ затримала банду зловмисників, які прикидалися активістами-антикорупціонерами 02

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СБУ затримала банду зловмисників, які прикидалися активістами-антикорупціонерами 03

СБУ затримала банду зловмисників, які прикидалися активістами-антикорупціонерами 04

СБУ затримала банду зловмисників, які прикидалися активістами-антикорупціонерами 05
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Топ коментарі
+12
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17.12.2021 15:13
+5
СБУ має ловити шпіонів, колаборантів, терористів, яких багато розвелося, а вони пресують рекетирів, якими має займатися дільничний інспектор.
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17.12.2021 15:21
+3
СБУ-черговий респект...
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17.12.2021 15:15
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17.12.2021 15:13 Відповісти
Я бы с удовольствием, но за них посадят как за нормальных людей.
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17.12.2021 16:15 Відповісти
Так их задержали что бы наградить?
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17.12.2021 15:14 Відповісти
Обменяться и поделиться поделится опытом.
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17.12.2021 18:57 Відповісти
СБУ-черговий респект...
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17.12.2021 15:15 Відповісти
- Я нет-нет, а думаю, может я неправильно жил, надо ж брать деньги у богатых и давать их бедным, а таким как ты давать по морде, шоб у мире была красота и гармония. Так шо ты мне скажешь за ту бумажку, Родя?(с)
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17.12.2021 16:00 Відповісти
Та да, защитили подопечного бизнесмена от своего конкурента по вымогательству...
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17.12.2021 16:21 Відповісти
СБУ має ловити шпіонів, колаборантів, терористів, яких багато розвелося, а вони пресують рекетирів, якими має займатися дільничний інспектор.
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17.12.2021 15:21 Відповісти
Ну а якщо дільничний інспектор Гога з рекетирами в долі?
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17.12.2021 16:09 Відповісти
Тоді дільничним має зайнятися або відділ внутрішніх розслідувань, або прокуратура.
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17.12.2021 18:08 Відповісти
У слух народу хліб відбирали?
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17.12.2021 15:25 Відповісти
не Шабунин?
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17.12.2021 15:30 Відповісти
а як давно баканівці затримували фсбешну потороч?
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17.12.2021 15:51 Відповісти
Остап Бендер?
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17.12.2021 15:53 Відповісти
Шабунина?! Ну наконец то!
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17.12.2021 15:53 Відповісти
Игорь Луценко тоже этого замеса.
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17.12.2021 16:12 Відповісти
Или все таки Сытника?!
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17.12.2021 15:54 Відповісти
Та вы шо!
Так можно опорочить святое имя Ганзюк!
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17.12.2021 16:11 Відповісти
Не поняв... А що,антико-ко-ко-рупціонєри чимось іншим мають займатись ?
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17.12.2021 16:40 Відповісти
Не завадило б ще розібратися і з "професійними патріотами", які заробляють на святих почуттях пересічних українців.
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17.12.2021 17:02 Відповісти
Не смешно))) Рэкетиры от власти зачистили свою территорию и свой "бизнес" от пришлых. Чем еще заниматься? СБУ - черти рогатые и тупые свиньи!
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17.12.2021 17:17 Відповісти
І що прикро: жили ж без рекету 28 років! А тут за 2 роки "рэкетиры от власти зачистили свою территорию..." Давай назад Янека повернемо!
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17.12.2021 17:32 Відповісти
СБУ этим промышляло все 30 лет, так что ссылка на последние 2 года неуместна
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21.12.2021 18:46 Відповісти
Так це не зловмисники - всі активісти так діють, Ви що не в курсі? Набити собі ціну і дістати або відкат за мовчання, або ознайомити населення з своїм рилом, мандруючи потихенько до депутатства...
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17.12.2021 18:27 Відповісти
У нас рекетиров и рейдеров во власти хватает, а тут ещё активисты-любители нарисовались.
Хотя - да, рыночные отношения, должна быть конкуренция. ))
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17.12.2021 19:00 Відповісти
Вот ****** наглые...
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18.12.2021 04:05 Відповісти
 
 