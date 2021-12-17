СБУ затримала банду зловмисників, які прикидалися активістами-антикорупціонерами. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Події Фоторепортаж
На Дніпропетровщині співробітники Служби Безпеки України викрили банду, яка нібито боролася із корупцією та вимагала гроші з бізнесу. Якщо підприємці відмовлялися платити, правопорушники завдавали шкоди їхній репутації.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.
За інформацією СБУ, злочинну схему організував керівник однієї з місцевих організацій. Він перевіряв наявність у державних реєстрах та базах даних дозвільних документів, а у разі невідповідностей подавав заяву до поліції.
Потім "активіст" ініціював особисту зустріч із бізнесменом та пропонував вирішити це питання. Далі у формі ультиматуму він озвучував суму "відкупу". В середньому це було від 3 до 5 тисяч доларів.
До тих, хто відмовляється, "активісти" застосовували весь арсенал впливу: блокували діяльність підприємства, запрошували журналістів на показові акції, подаючи це як боротьбу з порушеннями законодавства у сфері бізнесу.
Крім того, зловмисники намагалися чинити тиск навіть на поліцію - для "ефективного" розгляду поданих ними заяв.
Правоохоронці затримали "антикорупціонера" при передачі йому 70 тисяч гривень за невтручання у паливний бізнес одного з місцевих підприємців. В "офісі" банди та за місцем проживання фігурантів провели обшуки. Там вилучили телефони та жорсткі диски з доказами, документацію та чорнову бухгалтерію розрахунків із жертвами.
Будь ласка, зачекайте...
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